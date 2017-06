Des vacances bien méritées

Dernier jour d’école pour les élèves ce vendredi. Eh oui! On est déjà rendu à cette période de l’année. De nos jours, les vacances d’été sont une tradition bien ancrée dans l’ensemble de la société. Beaucoup organisent leurs vacances familiales autour des deux mois de congé d’été.

Selon certains, le fait d’arrêter l’école pour une si longue période viendrait d’une autre époque, celle où il fallait que les jeunes contribuent aux travaux de la ferme. Pour d’autres, les vacances d’été seraient l’idée de scientifiques de la fin du XIXe qui supposaient qu’il fallait donner une pause au cerveau des enfants.

Le classement de John Hattie, un chercheur qui a ordonné les interventions pédagogiques selon leurs effets sur l’apprentissage, montre que cette absence prolongée des élèves sur les bancs d’école a un effet négatif sur leur réussite scolaire. C’est le cas surtout pour les élèves qui proviennent des milieux défavorisés qui ont moins l’occasion de vivre des expériences estivales stimulantes.

La conséquence de ce long congé est une perte des acquis faits pendant l’année. Cette perte fait en sorte que le mois de la rentrée est souvent entièrement consacré à la révision pour reprendre le retard cumulé durant l’été.

Je ne suis pas en train de dire qu’il faut rallonger l’année scolaire… rassurez-vous! Surtout qu’il faut entrer dans une école en ce moment pour comprendre qu’elles n’ont pas été construites pour l’été… De vrais fourneaux! Et les fenêtres des écoles s’ouvrent de moins en moins à comparer aux écoles construites avant les années 1960. Alors, dans ces conditions, un réaménagement du calendrier scolaire n’est pas vraiment possible.

Mais en attendant, il y a des petits trucs qui peuvent aider nos enfants à ne pas perdre ce qu’ils ont acquis pendant l’année. D’abord, peu importe l’âge, il faut établir une routine de lecture. Ça n’a pas besoin d’être long. Il vaut mieux un petit dix minutes par jour que des temps de lecture trop longs.

Il est aussi possible de jouer à des jeux de société, des activités sportives, des projets de découvertes en forêt ou dans la cour arrière. Les enfants peuvent aussi créer un album souvenir qui implique du bricolage avec des photos, mais aussi avec des objets significatifs. Les plus vieux peuvent préparer le budget pour les vacances et établir l’itinéraire de voyage.

Surtout, il ne faut pas oublier une chose. Il faut parler à nos enfants, notamment en s’intéressant à ce qu’ils font. Pourquoi as-tu choisi cette photo dans ton album? En quoi l’objet que tu as choisi est-il significatif? Penses-tu que j’aimerais lire le livre que tu es en train de lire?

Bien sûr, s’intéresser à ce que font nos enfants a, en soi, une valeur très grande. Cet intérêt peut aussi s’avérer une occasion de leur faire prendre conscience que ce qu’ils apprennent à l’école est pertinent dans la vie de tous les jours. Plus que pour une simple utilité, les apprentissages favorisent de saines relations.

Je souhaite des vacances reposantes aux élèves et à tout le personnel des écoles. Aux parents, je vous souhaite du temps de qualité en famille. Enfin, chères diplômées et chers diplômés, recevez mes félicitations pour cette étape importante de votre vie! Servez-vous de tout ce que vous avez appris pour faire de notre monde, un monde meilleur!