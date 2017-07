Aux oubliettes

Je n’ai pas de leçons à donner en matière de mémoire: lunettes perdues, objets tellement bien rangés que je ne les trouve plus, la liste est longue. Mais ce sont là des oublis mineurs. Ce n’est pas comme d’oublier des pans entiers d’histoire ou des millions de gens. Ces oublis-là se classent dans une catégorie tout à fait à part que la direction de Universal Musique Canada appelle les oublis «difficilement explicables».

C’est le cas de sa compilation musicale de six CDs (oui, vous avez bien lu!, six CDs) en l’honneur du 150e anniversaire du Canada qui ne comporte que des chansons en anglais – 150, je suppose, pour bien marquer le coup! Sur les artistes invités, deux francophones, Céline et Daniel Lanois, priés de chanter en anglais. D’autochtones… point. Ça vous rappelle quelque chose? Moi aussi. Avant cette bourde musicale, il y a eu la débâcle de la série de la CBC sur l’histoire du Canada.

C’est ainsi qu’un désir louable (et mercantile) de célébrer notre pays se transforme, une fois de plus, en une preuve bien attristante des nombreuses solitudes dans lesquelles nous vivons aujourd’hui encore.

Pourtant, le gouvernement avait encouragé tout un chacun à réfléchir, bien avant 2017, aux éléments essentiels de notre pays et aux messages à véhiculer à l’occasion du 150e. Des audiences publiques ont été organisées partout à travers le pays en 2014 pour en discuter. J’avais été invitée à expliquer ce qui, selon moi, méritait d’être célébré en 2017. J’avais parlé de bilinguisme et de biculturalisme, de l’importance d’en finir avec les deux solitudes et espérer que cet anniversaire serait l’occasion de jeter des ponts entre nos sociétés. Cela s’appelle prêcher dans le désert.

Ces oublis, n’en déplaise à Universal, sont «tout à fait explicables». Ils se produisent quand on ne voit pas plus loin que le bout de son nez (ou de son catalogue musical); qu’on ne prend pas la peine, avant de se lancer dans un projet, de mettre ses lunettes inclusives pour se demander: «Oublie-t-on quelqu’un? Quelque chose?» Ça paraît simple, comme ça, et pourtant… Après, il ne reste que les excuses et vous savez, chers amis, ce que je pense des excuses.