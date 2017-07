Romantique comme un Brideau

Couchée dans l’herbe, je regardais les feux d’artifice grandioses au-dessus de la rivière Tracadie, lancés en l’honneur du 80e anniversaire de Hilaire Brideau. Pis, j’avais les larmes aux yeux.

Célébrer quelqu’un qu’on aime avec autant de force et de passion devant tout le monde, c’est beau et émouvant. En fait, c’est plutôt romantique et on pourrait tous avoir un peu plus de romance dans nos vies.

La romance, c’est démontrer l’amour qu’on a par des gestes, qu’ils soient petits ou grands, simples ou complexes.

La romance, c’est fièrement pavaner notre amour en se tenant par la main, en s’embrassant au milieu d’un party ou en devenant Facebook official. C’est laisser l’autre à la maison pour se consacrer pleinement aux moments qu’on vit avec ses amis. C’est venir à deux parce que l’importance de l’autre surclasse la peur du jugement.

La romance, c’est vivre un lever du soleil splendide avec ses amis, plein d’amour, d’affection et d’acceptation, mais d’avoir encore hâte de conduire une demi-journée pour être avec la personne dont on est amoureux. C’est s’exiler pour vraiment vivre avec l’autre, en gageant tout ce qu’on a sur le principe que l’amour est plus important que le reste.

La romance, c’est trouver dans nos amitiés le pilier que d’autres recherchent dans leurs couples. C’est être là quand l’autre ne se sent pas bien, sachant que notre écoute, notre humour ou notre simple présence possède une valeur inestimable. C’est savoir exactement comment réconforter l’autre et suivre les instructions quand on reconnaît que le temps est arrivé.

La romance, c’est avoir des secrets gardés par la force de la complicité mutuelle. C’est tout partager, de sa dernière smoke à son dernier souffle, sans rien vouloir en retour.

La romance a le pouvoir d’affecter profondément ceux qui font le geste et ceux qui le reçoivent, en démontrant ce que d’autres gardent trop souvent en dedans.

Vivons un peu plus comme des Brideau et soyons des romantiques. Laissons le symbolique être le langage de nos amours et laissons-le s’exprimer le plus souvent possible. Nos gestes en inspireront d’autres et notre monde n’en sera que plus poétique.