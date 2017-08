Madawaska: un merveilleux village?

Parfois, une idée jaillit dans notre tête, et nous surprend par la force de son évidence. Et plus on y pense, plus on se dit: «Mais comment est-ce possible qu’on n’ait jamais pensé à ça avant?»

C’est sous la forme d’un projet de nature économique, principalement culturel et touristique, qu’une telle idée s’est emparée de moi, la semaine dernière. Depuis, elle m’habite. Et je suis heureux d’en présenter une première et brève esquisse, en particulier à mes compatriotes du Madawaska, car c’est un projet qui veut mettre en lumière le caractère unique, créatif, entreprenant, humoristique et flamboyant des habitants du pays des porcs-épics.

Je lance l’idée du projet dans l’espoir qu’un jour elle tombe en terre fertile et qu’elle se concrétise.

***

C’est un projet d’envergure qui fera appel à la créativité et à de multiples talents, tant artistiques qu’entrepreneuriaux, et qui, une fois enclenché, sera viable, rentable et durable. Au fil des ans, il pourra aussi prendre de l’expansion.

Il devrait intéresser tout politicien, de tous les échelons et de toutes les couleurs politiques, qui a à cœur l’essor du Madawaska et le rayonnement de sa culture particulière. Il devrait également intéresser les entrepreneurs désireux d’investir dans le développement de la région, confiant que leur investissement leur sera bénéfique, de même qu’à l’économie de la région.

De prime abord, ce projet sera créateur d’emplois dans les domaines de l’architecture, du génie, de l’informatique, de la construction, de la décoration, de l’horticulture, de la restauration et bien d’autres métiers et professions.

Des emplois également pour des artistes, écrivains, scénographes, musiciens, chanteurs, comédiens, humoristes, sans oublier les artisans, les artistes du cirque, les fous de la cuisine, et jusqu’aux amateurs de bière locale!

C’est un projet unique, susceptible par son originalité d’attirer l’attention nationale, mais également internationale, autant médiatique que touristique. Rien de moins. Il faut penser grand et voir loin!

***

Ce n’est pas à vous, perspicaces lecteurs zé lectrices, que j’apprendrai que l’identité du Madawaska est particulière. Et elle est particulière parce que les Madawaskayens ont une histoire particulière. Mais, particulière ou non, cependant, cette histoire bien réelle est aussi… bien mélangée!

Au début, il y avait des Malécites. Puis sont venus les Acadiens, fondateurs du Madawaska, en 1785. Puis, se sont ajoutés des Canadiens, devenus Québécois depuis. Puis, d’autres, de différents endroits du monde. Tout ce beau monde s’est fait des clins d’œil et des mamours, ce qui a fait dire à certains de leurs descendants, mais pas tous, qu’en vertu de ces croisements identitaires ils se considéraient comme des Brayons. Avec tout le panache que peut dégager une telle affirmation!

Tout ce brassage identitaire a même culminé dans une mythique République du Madawaska, avec un drapeau arborant l’aigle américain, semble-t-il, au look plutôt magané, auréolé de six étoiles qui représentaient, selon la légende qui en est née, les «six» peuples fondateurs du Madawaska. (Et pas toujours les mêmes six!)

On sait bien que tout cela est plutôt tiré par les cheveux. On s’en est servi pour donner une impulsion au tourisme local, jusqu’à ce que le tout se transforme en une sorte de légende ayant un impact sur le sentiment identitaire des Madawaskayens.

On était passé de l’histoire à la légende. Et c’est sur la légende que je veux attirer l’attention.

***

Le projet: créer un village «légendaire» du Madawaska mettant en vedette ses fondateurs, ses bâtisseurs, ses artistes, ses inventeurs, ses sportifs, ses politiciens, ses artisans, ses musiciens, ses éducateurs, ses travailleurs, ses journalistes, ses religieux, ses vedettes, et leurs réalisations.

Un village où l’on pourrait croiser «sur la rue», ou dans divers pavillons, de façon anachronique, des personnages originaires de partout au Madawaska et qui ont nourri sa légende, tels que Malobianah et les Malécites, tante Blanche Thibodeau, Thomas Albert, Sir Edmund Head qui a laissé sa marque en y laissant son nom, et des personnalités religieuses (ex: Mgr Conway, Sœur Maillet, etc.), des personnages politiques, des éducateurs, journalistes connus (ex: G. Boucher, A.M. Sormany, J.-M. Simard, P. Bard, garde Pichette, etc.), et des artistes «légendaires» tels que Jean Boucher, Monsieur Banjo, et bien sûr, nos bootleggers connus, sans oublier le fameux Louis XVII!

On y croiserait des personnages issus de l’histoire la plus pointue à ceux portés par la légende la plus loufoque. Chacun revendiquant son identité, à sa manière, dans ses mots, jouant le vrai et le faux, comme les bons conteurs qui savent si bien mentir!

***

Pour ceux qui pensent tout de suite au coût d’un tel projet: oui, ça va peut-être coûter cher, mais ça va surtout rapporter gros! Et pour longtemps!

La semaine prochaine, si Dieu me prête vie, je préciserai ma vision du projet. En tenant compte, s’il y a lieu, des réactions et des commentaires reçus.

En attendant, il y a un point essentiel à retenir: ce n’est pas un projet qui vise à oblitérer une histoire en enlevant quelque chose à quelqu’un, mais c’est un projet qui vise à magnifier une légende en donnant quelque chose à tout le monde.

Le potentiel touristique identitaire du Madawaska est fabuleux. Il est terriblement étonnant qu’on n’ait jamais pensé encore à redonner vie, dans un projet à grand déploiement, à cette multitude de personnages qui ont façonné l’identité du pays, afin qu’ils puissent enchanter les visiteurs qui viendraient nombreux s’immerger dans un espace où la légende prendrait ses aises avec l’histoire, dans la bonne humeur, pour le simple bonheur de partager la richesse de la diversité identitaire madawaskayenne.

***

L’histoire des peuples est marquée de jalons. Au Madawaska, ces jalons apparaissent souvent comme des grumeaux dans la sauce et on en a fait une légende.

Et plutôt que de taire cette histoire légendaire et ses grumeaux, racontons-la haut et fort en créant de toutes pièces, par la force du cœur et de l’imagination, le merveilleux village légendaire du Madawaska où triompheront ensemble l’Acadie, la Brayonnie, le Québec, la Francophonie, la Diversité, la Fraternité et l’Universalité. Une ploye, avec ça?

Han, Madame?