Il y a des défis sportifs et humains qui font rêver et qui offrent d’intéressantes références à notre histoire. Ainsi, le 28 juillet dernier, un équipage basque quittait l’ancienne capitale française de Plaisance, à Terre-Neuve, à bord d’une traînière (embarcation basque traditionnelle utilisée autrefois pour la pêche) pour un parcours à la rame de quelque 400 kilomètres, le long de la côte Sud de l’île de Terre-Neuve, jusqu’à Saint-Pierre et Miquelon.

L’idée vient de l’association culturelle basque Indianoak-Ibaialde qui a déjà organisé en 2003 une traversée semblable de Sept-Îles à Trois-Pistoles et, en 2013, de Trois-Pistoles à Montréal. L’association souhaite ainsi commémorer l’influence importante des Basques dans l’histoire de notre région, un impact unique que l’on soit Acadien, Saint-Pierraise, Québecois ou Miquelonnaise.

Le projet actuel, baptisé Ternua 2017 (Ternua est le nom basque de Terre-Neuve) dépasse le défi purement sportif, comme l’explique l’association: «Notre souhait est d’associer à l’expédition un important volet culturel; c’est ainsi que dix musiciens viendront animer nos escales ainsi que la grande fête basque de St-Pierre. Un programme d’échanges scolaires, mais aussi des expositions liées à la diaspora et bien entendu une promotion de nos produits gastronomiques viendront entre autres enrichir le programme.»

À chacune des dix étapes – quand vous lirez ces lignes, nos rameurs seront entre Fortune et le Havre Breton (aujourd’hui Harbour Breton) – il est en effet merveilleux de voir l’interaction entre les habitants des petits villages terre-neuviens et ces Basques qui parlent soit français, espagnol ou basque et qui, à la première occasion, entonnent leurs merveilleux chants et, le soir, au bivouac, aidés par une remarquable équipe logistique et de soutien du Pays Basque et de Saint-Pierre et de Miquelon, allument le feu et cuisent le poisson ou l’orignal qu’on leur offre ou une de leurs recettes qui embaument tout le village qui les accueille.

À bord de la traînière, barrée par une femme, les rameurs sont principalement Basques mais aussi Québécois et Saint-Pierrais. Il y a même eu jusqu’à Fortune, Terre-Neuve, un rameur de Plaisance. Fin du parcours à Saint-Pierre et Miquelon, juste à temps pour la traditionnelle Fête basque!

Pour suivre ces intrépides sportifs et leur grande équipée, rendez-vous sur le site de cette association qui n’a pas froid aux yeux: http://indianoak.fr/fr/projet/