Les 15 août

Comment célèbre-t-on la fête nationale d’un peuple sans pays, dispersé depuis des siècles dans des espaces isolés les uns des autres et dont l’identité se définit individuellement au plus profond de soi, selon les expériences vécues par chacun?

C’est quoi, faire le 15 août?

La réponse est à l’image de nos Acadies: plurielle. Il n’y a pas un 15 août, ni un vrai 15 août. Il y a tellement de 15 août qu’il est impossible de tous les faire dans l’espace d’une seule vie.

Ça fait dix ans que je ne suis pas au même endroit deux fois de suite pour fêter mon peuple. J’ai vécu toutes sortes d’émotions, à toutes sortes de places. Je recommanderais à tous de laisser de côté votre routine aoutienne et d’aller vivre celle des autres, de temps en temps. Il y a trop de belles expériences et d’Acadies à vivre.

Il y a le 15 août qu’on fête dans sa région, de façon traditionnelle. On voit son chez-soi devenir la version la plus acadienne d’elle-même et on est avec les gens qui vivent ce qu’on a vécu.

Il y a le 15 août d’un Congrès mondial, où on est avec la diaspora toute entière, rassemblée à un endroit dans le monde, plus déportée le temps de se fêter un peu.

Il y a le 15 août à Caraquet, où on pavane notre existence dans la rue entouré de tellement d’autres Acadiens qu’on ne se sent plus seul le temps d’un Tintamarre.

Il y a le 15 août revendicateur, où on trouve à un endroit qui était autrefois Acadien et que le simple fait de s’y trouver devient un geste symbolique et un puissant cri d’existence.

Il y a le 15 août solitaire, où on est à un endroit qui ne célèbre pas l’Acadie et où on se sent, comme beaucoup d’Acadiens au quotidien, isolé de notre propre peuple et mal compris par ceux qui nous entourent.

Ces journées-là sont marquantes. Allons les vivre pour être marqués de toutes les Acadies et peut-être qu’un jour, on se comprendra enfin entre nous.