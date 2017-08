Des lendemains français qui chantent

J’écris cette chronique à cheval entre le 15 et le 16 août – appelons ça de l’équitation médiatique –, et j’hésite un peu entre les alléluias tonitruants des jours de gloire et les adjectifs un peu plus sobres des lendemains de veille.

Il fait bon fêter, se fêter, fêter les autres, les amis, la patrie, la vie. La fête nationale est toujours un moment de grâce qui irradie du bonheur sur nos quotidiens parfois trop ordinaires. Humons-le! Goûtons-le!

***

Zoom sur Caraquet, sur la Péninsule, jusqu’à la pointe du phare de Miscou, émouvant vigile du temps qui passe et ne revient plus. Je vois les pelouses bien peignées, les jardins bien toilettés, les milliers de fanions tricolores étoilés, les décorations fantaisistes; je vois le délire bleu, blanc, rouge et or, étalé sans retenue, avec la foi du cœur et de l’identité, avec la joie de vivre et d’espérer, et je vous entends, jubilatoires lecteurs zé lectrices jubilantes, je vous entends chanter, je vous entends rire, j’entends le Grand Tintamarre de votre fierté, votre fierté si réelle, si simple, si française, sans concession, concoction tonique à base de sagesse et d’allégresse. Si belle liberté!

L’écho de votre liberté parvient jusqu’à moi. Je vous entends croire en vous.

***

L’Acadie est libre. Libre dans un espace géopolitique qui lui garantit cette liberté. Libre de s’affranchir de ses vieux démons. Libre de ne plus se sentir à la merci du sort. Libre de créer son destin. Son destin français en Amérique.

Comment? C’est très simple. En devenant, chacun et chacune d’entre nous, le plus français possible, la plus française possible. Bref: en VIVANT en français. Ça ne veut pas dire qu’on n’apprendra pas l’anglais, qu’on refusera de parler anglais, d’écouter de la musique anglaise, de visionner des films en anglais ou de lire des romans écrits en anglais. Non.

Ça veut dire commencer à faire sa recherche sur Google en français. Ça veut dire commencer à utiliser, sur internet, la page française d’un ministère ou d’une compagnie quand on a besoin de la consulter. À remplir la version française des formulaires en ligne, à commander en français au restau, à faire ses achats en français.

Ça veut dire aussi commencer par répondre en français à des francophones qui nous parlent en anglais. Simplement répondre «Bonjour!» à un ami francophone qui nous dit «Hi!» quand on le croise, juste ça, déjà, ça vaut son pesant d’or.

Surtout si on inculque cette forme d’affirmation identitaire à ceux et celles qui seront appelés un jour à prendre la relève. Comment sauront-ils vivre en français si on ne le leur enseigne pas à travers nos gestes du quotidien?

***

S’il faut agir sur le plan individuel, il faut aussi rester vigilant sur le plan collectif face aux gouvernements qui adoptent une attitude de plus en plus cavalière avec le fait français au Canada et au Niou-Brunswick.

Au fédéral, tout à son exaltation d’un communautarisme bigarré qui se dit inclusif pour mieux masquer son sectarisme latent, le premier ministre Trudeau semble percevoir l’Acadie et la francophonie comme une troupe de danseurs folkloriques à laquelle sa ministre Joly distribue épisodiquement des bonbons pour leur redonner de la vigueur avant qu’ils ne se lancent dans un rigodon endiablé pour la visite.

Au provincial, le Gallant premier ministre ne fait même plus semblant de ne pas être intéressé par le fait français: il s’en désolidarise.

Dualité linguistique en garderie: pas question. Ainsi, grâce aux garderies bilingues, on pourra commencer l’assimilation des jeunes francophones dès leur plus jeune âge. Inspirant!

Idem en ce qui a trait au bilinguisme de la haute fonction publique: pas question. Aussi bien en conclure que le Gallant gouvernement ne croit pas que les éventuels mandarins anglophones de l’État soient assez intelligents pour apprendre le français. Édifiant!

Du côté de l’immigration, c’est encore plus féerique. On en est rendu à faire croire aux francophones de la province que l’immigration pourrait éventuellement combler à la fois le déficit démographique et le recul du fait français! Hallucinant!

***

Avant de charger des étrangers de sauver la langue française dans une province où ils pourraient rapidement se trouver plus à l’aise dans la langue des affaires que dans la langue de Molière déjà malmenée par nombre de ses hôtes, on pourrait peut-être commencer à essayer de la sauver par nous-mêmes, en Acadie, au Québec, au Canada, nous les francophones d’Amérique, cette langue française que nos dirigeants affirment également vouloir sauver, en nous baragouinant leurs pieux mensonges politiques dans un français autotraduit mentalement de l’anglais!

Arrêtons de penser, encore une fois, que ce sont les autresqui vont sauver l’Acadie et la Francophonie, au risque de devoir déchanter rapidement et d’avoir de nouvelles cicatrices à nous tatouer sur le cœur. Cherchons plutôt des solutions qui émanent de NOUS.

***

À chacun de faire sa part. Je vais faire la mienne. Je prends l’engagement, aujourd’hui, devant vous, de ne plus recourir à des mots anglais dans mes chroniques (sauf citation, et encore!), même pour des effets humoristiques ou esthétiques, quitte à traduire gauchement les nouveaux mots anglais cherchant à s’infiltrer dans notre vocabulaire français comme des vers pernicieux qui tenteraient de dévorer une pomme d’or du jardin des Hespérides!

C’est un bien petit geste. Mais c’est le mien. À quel petit geste t’engages-tu, toi, et toi, et toi aussi?

À chacun son petit geste quotidien. Si les 233 530 francophones de la province (au recensement 2011) faisaient un petit geste banal comme ça, tous les jours, ça ferait 85 238 450 millions de petits gestes banals que nous poserions collectivement, chaque année, pour la survie du français. À ce compte-là, même Moncton va se mettre au français!

Et les nouveaux arrivants seront plus portés à adopter le français parce qu’attirés par les francophones qui se tiennent debout. Debout, comme des gens fiers d’assumer leur liberté. Comme un jour de fête nationale.

Bonne fête nationale, et bons lendemains français qui chantent!

Han, Madame?