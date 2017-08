Indignons-nous

Les torches illuminant la haine, les croix gammées, les saluts néo-nazis, les coups, la voiture jetée dans la foule, le décès d’une jeune femme, tout cela était horrible à voir; et que dire du clown raciste de la Maison-Blanche?

Mais j’ai eu encore plus peur en regardant un reportage d’une de nos journalistes, venue dans les rues de Chicago, prendre le pouls de la population. Une femme blanche, dans la soixantaine, assise sur sa moto de riche, casque rutilant sur la tête, répondait en souriant aux questions. Non, elle ne se sentait ni inquiète ni concernée par les évènements de Charlottesville qui étaient complètement exagérés par les médias; et oui, le président Trump avait tout son soutien, il était un excellent président qui faisait un travail remarquable. Ses compagnons d’équipée hochaient la tête eux aussi.

L’horreur, elle est là. Elle n’est pas vraiment dans les illuminés qui paradent avec des torches à la citronnelle, ni même dans les propos incohérents ou racistes d’un président sans compas moral. Elle est dans l’indifférence de ceux qui n’ont jamais connu la précarité ou la discrimination (ou qui en ont fait l’expérience, y ont échappé et disent merde aux autres) et l’ignorance.

Et à nous tous et toutes, Acadiens et Canadiens, qui aimons tant nous nous draper dans notre sens de l’accueil et du partage, une mise en garde: regardez bien Facebook et les autres médias sociaux, et voyez comme la «madame» de Chicago a de la parenté chez nous: lisez les commentaires, les courriers qui protestent contre l’arrivée des Haïtiens forcés de passer la frontière pour échapper à Trump, contre les réfugiés syriens jetés sur les rives de la Méditerranée comme du linge sale et qui atterrissent enfin sur notre sol, bref ces gens qui «prennent nos emplois et profitent de nos services sociaux».

Qui pense à l’horreur de leur grand dérangement? Qui s’empresse de faire circuler des messages faux et haineux sur le fait que le gouvernement les aide au détriment des vétérans, par exemple?

L’indifférence et l’ignorance n’ont pas de nationalité. Ensemble, elles constituent des armes bien plus puissantes que les torches, les bâtons et les fusils. Elles élèvent des armées, générations après générations, et tuent sans discrimination et sans remords.