On passe à un autre appel!

Ah! La belle époque des tribunes téléphoniques. Ces fameuses «lignes ouvertes» de sport en fin de soirée, où l’amateur, grâce à un simple coup de fil, pouvait donner son opinion et commenter sur la dernière victoire ou défaite de son équipe, sur la performance incroyable ou décevante de ses joueurs préférés, des échanges qu’il ferait ou qu’il regrette. Le temps de quelques minutes, il se sentait le king…

Imaginons un peu que nous avons, chaque soir, ici en Acadie, une station radiophonique qui offre à ses auditeurs deux heures d’antenne pour parler du sport d’ici, du sport de chez nous, de nos athlètes, de nos événements.

Voici un peu ce à quoi ça pourrait ressembler… Nous emploierons ici des noms fictifs, vous l’aurez deviné, mais les situations sont néanmoins probablement vraies. Que ceux et celles qui se reconnaissent esquissent un sourire.

«Bonsoirrrrrrr! Ici Gilles Jacob et on va passer les deux prochaines heures à parler avec vous du merrrrrrrveilleux monde du sport en Acadie.»

«Ma question de ce soir est celle-ci: quelle est votre appréciation de l’été sportive chez nous? Avez-vous aimé? Avez-vous détesté? Quelle a été la performance qui vous a plu? Ou votre déception? Allez! On veut vous entendre!»

Petit silence… Ça ne sonne pas beaucoup, semble-t-il.

«Bon, je vois que vous avez besoin d’un peu plus de temps. Ça arrive, des soirées comme ça… Tiens, un premier appel. On parle à… François, de Caraquet. Salut François! Comment avez-vous trouvé votre été sportif en Acadie?

– Salut Gilles! Félicitations pour votre programme, je l’écoute tous les soirs! J’vous trouve pas mal bon. C’est la première fois que j’appelle. J’me sens un peu nerveux…

– Pas de problème, François. Faites comme si on se parlait comme deux vieux chums! Pis, dites-moi ce qui vous a frappé dans le sport chez nous cet été.

– Tu sais, Gilles, moi, depuis que le Canadien a échangé P.K. à Nashville, je ne m’en suis pas encore remis… Dire qu’il a failli gagner la coupe Stanley! Alors que nous autres, on jouait au golf depuis déjà ben longtemps…

– Je peux comprendre, François. Je suis d’accord avec vous. Mais ce soir, j’aimerais connaître votre opinion sur la performance de nos sportifs. Par exemple, le Nouveau-Brunswick a récolté un nombre record de 24 médailles aux Jeux du Canada, ça vous dit quoi, ça?

– Euh… Franchement… Honnêtement…

– Bon, j’vois que vous n’êtes pas encore décidé. Merci François, mais on va passer à un autre appel. Et là, on va parler à… Marcel, de Maisonnette. Un habitué de notre émission! Salut mon Marcel!

– S’lut mon Gilles! T’sé, ce qui m’a le plus impressionné cet été…

– Oui, Marcel, c’est un bon début, ça. Continuez, on a bien hâte de savoir votre opinion!

– Ben, j’pense que le Canadien a ben fait de signer Price. C’est le meilleur joueur de la ligue, t’sé. C’est not’ Sidney Crosby à nous autres!

– Ben d’accord avec vous, Marcel. Imaginez un peu si Price avait décidé de profiter de la dernière année de son contrat pis de sacrer son camp ailleurs, aussi bien dire que les partisans du Canadien ne verraient plus la coupe Stanley avant des siècles! Mais ce n’est pas le sujet, ce soir. Dites-moi, cher Marcel, que pensez-vous de tous les exploits de nos coureurs, par exemple? Tiens, Daniel LeGresley, qui a été le premier Acadien à compléter l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, c’est quelque chose, non?

– Lequi? Connais pas. Y s’entraînes-tu pour être le prochain joueur de centre numéro un du Canadien?

– Bon, je sens que la soirée va être un peu plus difficile que prévu. Merci d’avoir appelé Marcel! Bon, au bout du fil, nous avons Alfred. Comment ça va?

– Moi, ça va mieux. Depuis que Pastèquinak, Pasparak, Plasteurniak… Bon, tabarn… c’est quoi son maudit nom?

– Pastrnak. David Pastrnak (long soupir…)

– Oui, lui-là, depuis qu’il vient de signer pour Boston, ça veut dire que mes Bruins vont être ben meilleurs que tes Canayens c’t’année! Mets ça dans ta pipe, mon Gilles!

– C’est certain, cher Alfred, que les Bruins ne pouvaient pas se permettre de ne pas garder leur meilleur attaquant avec Brad Marchand et Patrice Bergeron. Attendons avant de dire qu’ils vont devancer le Tricolore au printemps. Mais ça ne fait pas partie du débat de ce soir. Parlez-nous donc de ce qui vous a impressionné dans le sport chez nous cet été? Les Jeux canadiens de la francophonie? Les Jeux de la Francophonie présentés en Afrique?

– Bah, tu sais, pour moi, à part les Jeux olympiques, et pis encore. Ça nous prendrait du hockey aux Jeux olympiques d’été. Là, ce serait vraiment intéressant!

– Merci de votre commentaire. Passons la parole maintenant à Mario, du Nord-Ouest. Lui, il va nous parler des vraies choses, hein Mario?

– Gilles, c’est un vrai scandale! Des affaires de même, ç’a pas d’maudit bon sens!

– Ah oui? De quel scandale parlez-vous? Du manque de financement dans le sport d’élite chez nous? Oui, ça c’est grave, mon Mario. Ou encore des ratés du programme des Aigles Bleus? Ça aussi, il faut le dénoncer!

– Ben non, Gilles! Le scandale, c’est d’entendre Marc Bergevin nous dire que la défensive du Canadien est meilleure cette année sans Andrei Markov! Ça se peut-y? Dire des niaiseries de même! Le DG du Canadien de Montréal, mon oeil! Quand est-ce que le propriétaire de l’équipe, Geoff Molson, va le mettre dehors, cet incompétent?

– C’est vrai, cher Mario, que le parcours de Bergevin à la tête du Canadien n’est pas très reluisant et que plusieurs ont perdu leur emploi pour bien moins que ça. Coudonc, y’a personne qui veut parler de notre sujet ce soir? Le sport chez nous? Nos athlètes? Nos performances? C’est inspirant, non?

Autre moment de silence… Aucune ligne ne sonne.

– Bon, si c’est comme ça, parlez-nous donc du Canadien, tiens… Hey, pas tous en même temps svp!