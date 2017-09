Cavaliers d’un jour

La plupart des députés gouvernementaux ne sont que des pions, tant à Ottawa qu’à Fredericton. Ils suivent la ligne du parti coûte que coûte, quitte à se mettre à dos leurs électeurs.

Mais, de temps en temps, certains d’entre eux nous prennent par surprise et brisent les rangs. Ce fut le cas il y a quelques jours.

La semaine dernière, des députés fédéraux du Nouveau-Brunswick ont exprimé des réserves quant à la réforme fiscale pilotée par le ministre des Finances, Bill Morneau.

Le député de Saint John–Rothesay, Wayne Long, a été le plus ferme et a carrément dit qu’il ne votera pas en faveur de la réforme si elle est déposée telle quelle.

Son collègue d’Acadie–Bathurst, Serge Cormier, a pour sa part dit comprendre les craintes exprimées par les opposants. Il a raconté que la clinique médicale de sa conjointe n’aurait probablement pas vu le jour sans les outils de planification fiscale visés par la réforme Morneau.

Quand j’ai vu cela, j’ai fait le saut. On n’a tellement pas l’habitude de voir des députés prendre la parole pour faire autre chose qu’appuyer leur gouvernement sans réserve.

Et pourtant, les choses ne doivent pas absolument être ainsi. Notre système politique pourrait être beaucoup plus démocratique.

Si c’était le cas, de tels débats seraient tout à fait banals. L’adoption de projets de loi serait plus souvent le fruit de compromis.

La dissension (même à l’égard de sa propre formation) ferait partie des pratiques courantes et les députés pourraient s’exprimer sans craindre d’être expulsés de leur caucus.

Et nous, comme citoyens et comme électeurs, on se sentirait pas mal plus interpellés par ce qui se passe à Fredericton et à Ottawa.

Mais revenons à nos moutons. Les craintes des députés libéraux pousseront peut-être Bill Morneau à apporter de petits ajustements pour apaiser la grogne, mais il ne faut pas s’attendre à grand-chose.

Tout rentrera dans l’ordre plus tôt que tard et le premier ministre aura le dernier mot. Les députés, qui se sont déguisés en cavaliers le temps d’un défilé sous les projecteurs, redeviendront des pions.