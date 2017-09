Les très riches heures du sénateur Cormier

Je n’ai lu aucun journal depuis une semaine, mais j’étais au bien-cuit de René Cormier le Sénateur, samedi dernier, au Centre culturel de Caraquet. Et je vais vous le dire : aucun chapelet de nouvelles éphémères n’arrivera à la cheville du bien-cuit de notre illustre sénateur.

Comme propulsée, je me retrouve dans la salle aux 220 places d’avance conquises, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais… oh! Quelle succulente soupe!

Je suis née et j’ai grandi dans le village de Dieppe, et j’ai vécu toute ma vie sur la frange Est du Grand Moncton. La langue française – son apprentissage, sa valeur, sa défense – a été placée au cœur de ma vie, comme ce fut le cas pour des dizaines de milliers d’autres dans tous les coins de l’Acadie. Conserver son français n’allait-il donc plus de soi?

Les regards tournaient vers Moncton, où le français semblait voguer à la dérive. Un sérieux coup de barre s’imposait, efforts grâce auxquels le Sud-Est réussit encore aujourd’hui à tirer son épingle du jeu de la francophonie. Mais honnêtement, nos critères de qualité sont-ils suffisamment élevés ?

Je fréquente la Péninsule acadienne, avec pied à terre à Sainte-Anne-du-Bocage, dans le haut Caraquet, depuis bientôt une dizaine d’années. Au début, j’aimais que ce soit le français que j’entende partout. Dix ans plus tard, j’aime encore cela, et beaucoup d’autres choses encore.

J’ai trouvé dans le bien-cuit de René Cormier tous les éléments d’une Acadie authentique, actuelle, présentée avec naturel, beaucoup d’humour et un savant mélange de références politiques et historiques, tout cela dans un français qui n’hésite pas à se dire ni à faire des prouesses.

Je le redis, il faut faire de cette soirée un spectacle en lui-même – une comédie musicale, un film pourquoi pas ! –, une mise en scène que seulement nous pouvons créer parce que c’est bel et bien de nous qu’il s’agit, de nos ruses de survie personnelle et collective, de notre histoire à la fois intime et universelle.

L’occasion est unique, il faut la saisir. Nous aurions voulu créer un cours d’histoire palpitant, nous n’aurions pas fait mieux.