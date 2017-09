Pas facile d’être parfait!

Plus tôt cette semaine, le journal La Presse rapportait que le taux de réussite au Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFEE) à la première passation était de 53% en 2016. C’est 5% de moins qu’en 2011. Le taux passe à 98% après le quatrième essai.

On ne peut pas comparer directement la situation du Québec à celle de l’Université de Moncton puisque la structure d’évaluation est très différente. Au Québec, le TECFEE est composé de deux volets alors que celui de l’Université de Moncton, le Test de compétences langagières en français (TCLF), est composé de 9 tâches (évaluant les compétences en lecture, à l’écrit et à l’oral).

Or, on sait que les différentes tâches du TCLF causent des ennuis aux étudiantes et étudiants qui s’y essaient. Et comme au Québec, les erreurs les plus fréquentes ne découlent pas toujours des fameuses exceptions de la langue française. La maîtrise des règles relatives à l’accord du participe passé (notamment avec l’auxiliaire avoir) et une meilleure capacité de distinguer les homophones changeraient significativement les résultats.

La publication de ces résultats a évidemment suscité des débats passionnés dans les médias québécois. En soi, ces débats révèlent une saine préoccupation. Après tout, si ça ne dérangeait personne, il faudrait s’en inquiéter. Les différentes personnes qui ont pris part au débat y sont allées de leurs hypothèses.

La première consiste à penser que ceux qui se destinent à l’enseignement ne sont pas assez forts pour d’autres programmes de formation comme l’ingénierie, la médecine ou le droit. Dans ces circonstances, l’enseignement serait une carrière par défaut. C’est une perception qu’il faudrait éventuellement valider, mais qui, malgré tout, est offensante pour les étudiants qui choisissent l’enseignement et qui pourraient réussir dans d’autres programmes. Je suis d’avis que c’est la réalité d’une très grande proportion d’étudiants.

Ne devient pas enseignant qui veut. Il ne suffit pas d’aimer les enfants pour devenir enseignant comme il ne suffit pas d’aimer manger pour devenir agriculteur. L’acte d’enseigner, comme bien d’autres professions, est complexe. Il y a la matière qu’il faut habilement faire découvrir aux élèves. Il y a les élèves et toute la complexité de l’épanouissement de leur cerveau, de leurs sentiments et de leur corps. Et il y a toutes les stratégies d’enseignement qui permettent de faire le pont entre les savoirs et les élèves.

Certaines solutions ont été avancées par quelques participants au débat. Ainsi, selon eux, il faudrait augmenter les exigences à l’admission. Ou encore, il faudrait exiger désormais une maîtrise en éducation, comme c’est le cas en Finlande où les résultats des élèves sont toujours parmi les plus hauts au monde.

À l’instar de la Finlande, il faudrait aussi que chaque faculté des sciences de l’éducation soit affiliée à une école universitaire comme chaque faculté de médecine est affiliée à un hôpital universitaire. La formation théorique doit côtoyer de plus près la formation pratique.

Ainsi, pour améliorer le développement de toutes les compétences en enseignement, il faut surtout commencer à réaliser que les défis que nous avons au Nouveau-Brunswick sont généralisés. Il n’y a pas de recette miracle. Comme société, nous devons persévérer et investir dans la formation initiale et continue. Nous devons également financer suffisamment la recherche en éducation afin de trouver des solutions adaptées à notre situation parce que les solutions d’ailleurs ne s’appliquent pas toujours parfaitement à notre réalité.