Un sérieux problème de relève en enseignement

Comme bien des parents présents à la rencontre de début d’année à l’école de mes enfants, j’ai été étonné de l’annonce qu’on nous a faite. «Si vous êtes intéressés à faire partie de la grande famille du District scolaire francophone sud, donnez votre nom pour figurer sur la liste des personnes suppléantes.»

Aucune mention de quelconques compétences particulières. Au Téléjournal Acadie, sur les ondes de Radio-Canada, on précise dans un reportage diffusé lundi dernier, qu’il suffit d’un diplôme d’études secondaires et d’un casier judiciaire vierge pour faire de la suppléance.

Je comprends la situation de pénurie. Je connais également la loi scolaire qui exige que les élèves soient supervisés. Je sais aussi à quel point les personnes qui s’engagent à faire de la suppléance sans formation en éducation peuvent être appréciées des élèves. Je suppose également que les élèves peuvent faire de beaux apprentissages avec eux.

Cependant, je n’arrive pas à concevoir que la formation est à ce point un élément non essentiel. Peu importe le niveau, de la maternelle à la douzième année, sans la connaissance des programmes d’études, sans la maîtrise d’approches et de techniques pédagogiques, le suppléant ne pourra pas faire plus que superviser le travail des élèves prévu par l’enseignant titulaire… en espérant qu’il n’y ait pas de questions!

Il faut une formation pour enseigner la résolution d’équations et d’inéquations exponentielles et logarithmiques en mathématiques de douzième année.

Ce n’est pas plus facile en première année. Je sais lire. J’ai accompagné mes enfants dans l’apprentissage de la lecture, mais j’aurais du mal à enseigner la lecture à 20 élèves différents en même temps. Et c’est sans compter que certains élèves présentent des défis, comme certains troubles d’apprentissage, pour lesquels il faut avoir une formation pour réellement et adéquatement les aider à progresser.

Bien sûr, il y en a qui réussissent très bien à relever tous ces défis. Mais il y en a aussi, malgré toute leur bonne volonté, qui ne peuvent pas enseigner ce qui a été prévu cette journée-là.

Malheureusement, cette pénurie de personnes suppléantes laisse présager un problème encore plus grave dans un avenir assez rapproché. La liste des personnes suppléantes constitue le bassin de recrutement pour les postes réguliers en enseignement. Cette liste a été vidée cette année par un concours de circonstances.

Il y a au moins trois facteurs majeurs qui expliquent la pénurie. Le retour de l’immersion en première année a forcé les districts anglophones à embaucher beaucoup de nouveaux enseignants francophones. 250 enseignants supplémentaires seront embauchés cette année et l’an prochain en vertu de la nouvelle convention collective des enseignants. Depuis au moins 10 ans, les commissions scolaires francophones au Canada sont très agressives dans le recrutement des finissants de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton.

Je ne peux pas non plus oublier la grave erreur du gouvernement actuel de marteler l’idée, au début de son mandat, qu’il y avait trop d’enseignants par rapport au nombre d’élèves. Il est revenu sur sa décision l’année dernière. Mais comme dans le cas de l’immersion, ce genre de décision, hautement politique, n’a plus sa place en éducation. Les dommages sont trop grands et on se retrouve aujourd’hui à chercher désespérément des moyens pour réparer ce qui était déjà fragile.

Pour l’an prochain, il faudra probablement que le District soit aussi agressif que les commissions scolaires canadiennes en tentant d’être les premiers à attirer les finissants en éducation de la cohorte de 2018. Ils pourraient aussi essayer d’attirer les enseignants qui ont quitté la province ces dernières années.