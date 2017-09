Le problème quand on écrit une chronique hebdomadaire c’est qu’on arrive parfois à radoter! Veuillez donc m’excuser si je reviens, une fois encore, sur un sujet dont je préférerais pourtant ne plus avoir à parler: l’analphabétisme ou, comme on préfère le dire aujourd’hui pour être politiquement correct, l’illettrisme.

J’y reviens, parce que les sénateurs de l’Atlantique ont décidé de «se mettre la tête dans le même bonnet», comme aurait dit ma grand-mère, pour réclamer le rétablissement du financement fédéral aux organismes qui tentent, contre vents et marées, d’aider ceux et celles qui souhaitent apprendre à lire et à écrire; ce financement, il faut le préciser, a été enlevé par le gouvernement Harper qui rejetait ainsi la balle aux provinces.

Mon mari a travaillé en alphabétisation durant la majorité de sa carrière au ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador et j’ai été journaliste pendant plus de 10 ans, c’est dire que j’en ai entendu des vœux pieux de nos élus, que j’ai été témoin de mises sur pied de programmes puis de leur démantèlement, d’espoirs nourris par des apprenants, de leurs succès, mais aussi de leurs échecs, par manque de temps, de moyens, d’attention, et ce, disons-le, par négligence de ceux et celles qui nous gouvernent.

Comment se dire un pays moderne et progressiste quand on bafoue ce droit fondamental? Comment se dire un état entreprenant quand on ferme les yeux sur cette nécessité? Quand on en ignore même la sévérité? Essayez donc de trouver des statistiques fiables à ce sujet en Atlantique et vous verrez ce que je veux dire.

Personne, me semble-t-il, ne lancerait une affaire, une entreprise, ne construirait un bâtiment, sans une base solide, sans un plan d’action, sans comprendre ni évaluer le potentiel d’un projet. C’est pourtant ce que nous faisons, au quotidien et depuis des années, en ne réglant pas le problème de l’alphabétisation, une fois pour toutes. Un pays, une région ou une province ne pourra jamais réaliser son plein potentiel si un pourcentage important de sa force ouvrière demeure illettrée, si ce fléau n’est pas clairement identifié et si celui-ci n’est pas pris en compte dans les politiques publiques.

On manque de travailleurs qualifiés en Atlantique, paraît-il. Faut-il s’en étonner?