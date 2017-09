Quand la fin est un début

Je me souviens encore de cet appel comme si c’était hier. Pourtant, il remonte à il y a 17 ans, presque jour pour jour.

À l’autre bout du fil – je vous rappelle qu’on était encore loin de Facebook -, la voix d’une jeune femme. Son aplomb avait de quoi étonner, car à peine 48 heures plus tôt, elle voyait son rêve de jouer dans la LHJMQ prendre fin.

Charline Labonté avait accepté de confier ses états d’âme à l’auteur de ces lignes comme si elle faisait encore face aux puissants tirs des meilleurs attaquants du circuit Courteau, qui étaient à cette époque Jason Pominville, Simon Gagné et Mike Ribeiro. Pas des deux de pique, vous en conviendrez. Elle l’avait fait de front, devant les coups, en couvrant bien ses angles.

Oui, la route séparant Bathurst à Boisbriand avait duré une éternité. Et rendue chez elle, la sympathique athlète qui allait avoir bientôt 18 ans avait laissé sortir un trop-plein d’émotion. Oui, elle en avait braillé un bon coup.

Il y avait de quoi. Charline était devenue, quelques mois plus tôt, la deuxième femme de l’histoire de la LHJMQ – qui peut oublier Manon Rhéaume? – à garder les filets.

Repêchée au 11e rang (174e au total) par le Titan d’Acadie-Bathurst en juin 1999, plusieurs y ont vu un coup de marketing orchestré par nul autre que le maître en la matière, Léo-Guy Morrissette.

Plusieurs croyaient que cette aventure allait être aussi courte que le temps des roses: elle a tout de même duré près de deux saisons, l’espace de 28 matchs, malgré une moyenne de buts accordés assez ronflante de 5,27.

Et là, c’était fini. Le Titan venait de confier le rôle d’adjoint à Simon Lajeunesse à une jeune recrue fort prometteuse, Adam Russo.

L’avenir a donné raison au Titan.

*****

Une fin certes amère pour Charline qui s’est pourtant avérée un début, en fait. Le début d’une belle et brillante carrière de hockey au niveau féminin.

Moins de deux ans après avoir quitté le Titan, Labonté a sauté sur la patinoire olympique de Salt Lake City et, même si elle n’y a pas vu énormément d’action, elle a eu droit à sa médaille d’or. La première de quatre.

Car il y a eu ensuite Turin en 2006, où l’équipe olympique féminine canadienne a réussi là où la formation masculine avait lamentablement échoué. Et bien entendu, devant des partisans en liesse à Vancouver, quatre ans plus tard.

Sans oublier Sotchi, en 2014. Comment oublier Sotchi, alors que les Américaines, en avance par un but en fin de match, auraient pu clouer le cercueil de l’unifolié à la fin du match de la finale en marquant dans un filet vide. Un dégagement, la rondelle qui glisse lentement vers la cage abandonnée… avant de frapper le poteau droit. On connaît la suite et Marie-Philip Poulin avec son but en or en prolongation.

À cette déjà fort belle récolte s’ajoute deux titres de championne du monde avec la formation canadienne en 2007 et en 2012, cinq autres de vice-championne et, il y a à peine quelques mois, une victoire en finale de la Coupe Clarkson pour les Canadiennes de Montréal.

Durant toutes ces années, Charline n’a jamais renié son parcours, qui a passé par Bathurst. Chaque fois qu’elle en avait l’occasion, elle saluait les amateurs du Titan et remerciait la direction de lui avoir accordé cette chance de jouer au hockey dans la LHJMQ.

En 2012, elle a eu la chance de poser une fois de plus les pieds sur cette patinoire du Centre régional K.-C.-Irving, alors qu’elle avait fait la mise en jeu protocolaire d’un match préparatoire.

La foule lui avait alors accordé une chaleureuse ovation et c’était une jeune femme émue aux larmes qui avait quitté le tapis rouge.

Les amateurs ne l’avaient pas oublié. D’ailleurs, comment l’oublier?

*****

Jouer au hockey à un niveau aussi relevé que la LHJMQ est déjà une réalisation que peu de jeunes ont la chance d’obtenir dans une carrière. Y arriver quand on est une femme, dans un milieu encore ultraconservateur, relève de l’exploit.

Charline Labonté, et avant elle Manon Rhéaume, aurait-elle pu voir d’autres jeunes femmes suivre ses traces?

Voyons plutôt les retombées d’un autre angle. Il faut y voir l’effet boule de neige dans la progression fulgurante du hockey féminin. À l’époque où Charline cognait à la porte du circuit Courteau, il n’existait pas – ou si peu – de formation formée exclusivement de jeunes filles rêvant à atteindre les plus hautes sphères de leur sport. Les rares qui osaient porter l’équipement à cette époque devaient de rabattre à jouer les seconds violons dans des sélections masculines.

Moins d’une génération plus tard, les équipes féminines sont légion. Elles ont même leurs ligues. Au Nouveau-Brunswick par exemple, nous avons un circuit bantam AAA féminin et un autre midget AAA féminin. Elles ont leurs propres programmes de développement, sans oublier les Aigles Bleues à l’Université de Moncton et le camp annuel offert par l’olympienne Caroline Ouellette à Bouctouche.

Elles ont leur championnat professionnel maintenant. Elles ont depuis plusieurs années leur championnat mondial et olympique. Il y a dorénavant une possibilité réelle pour elles d’atteindre le sommet à travers cette passion et le travail.

Et ça, on le doit en grande partie à Charline Labonté et à toutes celles qui ont voulu, un jour, jouer sur la même patinoire que les gars. Et qui ont surtout persévéré.

*****

Au niveau des statistiques dans la LHJMQ, c’est vrai que celles de Charline Labonté ne cassent rien.

Mais pour tout ce qu’elle a accompli par la suite et pour toutes les portes qu’elle a réussi à défoncer afin que d’autres jeunes filles aient leur chance au hockey, sa contribution à notre sport national est non mesurable.

C’est pourquoi la direction du Titan d’Acadie-Bathurst ne doit pas hésiter un seul instant: elle doit organiser une cérémonie où l’on retirera le chandail no 54 de Charline Labonté. Bien accroché au plafond du Centre régional K.-C.-Irving, il fera encore rêver bien des jeunes filles qui veulent faire comme elle: jouer au hockey.

Merci Charline d’avoir pu rendre ces rêves possibles.