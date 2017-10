Balade gourmande dans Greenwich Village

S’il y a une chose qu’on aime par-dessus tout, c’est de découvrir un quartier par sa nourriture. L’un de nos petits bonheurs dans la vie, c’est de parcourir une ville à la recherche de ses meilleures adresses. Et on ne parle pas ici de restaurants haut de gamme, mais plutôt de passer dire bonjour au boucher du quartier ou de se sucrer le bec à la pâtisserie du coin. Ces petites visites nous réservent bien souvent de belles surprises.

Lors d’un récent voyage à New York, on a jeté notre dévolu sur le célèbre quartier de Greenwich Village. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, parlons d’abord du «Village» comme l’appel affectueusement les New-Yorkais. Greenwich Village est un peu comme l’enfant rebelle de Manhattan. Bohème et éclectique, il est le quartier privilégié par de nombreuses vedettes américaines. C’est d’ailleurs là que se déroule les très populaires téléséries Friends et Sex and the City.

Le quartier a toutefois été témoin de plusieurs moments marquants de l’histoire des États-Unis. Il a, par exemple, été l’un des berceaux du mouvement de libération gai des années 1960. À la même époque, il a également vu naître la musique Folk avec comme porte-étendards l’un de ses plus célèbres habitants, Bob Dylan. Aujourd’hui, il s’agit de l’un des quartiers les plus huppés de New York. Cela ne veut toutefois pas dire qu’on doit dépenser une fortune pour y manger.

Pour notre premier arrêt, on commence par le dessert à la Magnolia Bakery. Ouvert en 1996, il s’agit d’une institution du «cupcake», ces petits gâteaux recouverts de glaçage. Les adeptes de la télésérie américaine Sex and the City reconnaîtront sans doute l’endroit que l’on peut apercevoir dans quelques-uns des épisodes. C’est d’ailleurs en partie à cette pâtisserie que l’on doit la mode des «cupcakes», ils ont été précurseurs dans le domaine. Nos préférés? Moi j’ai eu un faible pour celui à la carotte alors que Michaël a préféré celui à la vanille.

Notre balade nous a ensuite amené jusqu’au Bleecker Street Pizza, notre grand coup de cœur new-yorkais. Nommée meilleure pizza à New York trois années consécutives par le Food Network, il n’est pas surprenant que cette petite pizzéria soit devenue une destination privilégiée des New-Yorkais. Et si c’est vrai que nous n’avons pas goûté à toutes les pizzas de New York, mais on peut vous dire sans hésiter qu’il s’agit de l’une des meilleures pizzas qu’on ait goûté à ce jour.

Finalement, on s’est arrêté chez Faicco’s, un épicier italien. Depuis 120 ans, cette entreprise familiale fait le bonheur du quartier. En y entrant, on comprend rapidement pourquoi. Ici, on retrouve de tout; pièces de viande, fromages, pain frais… la liste est longue. Mais si nous nous y sommes arrêtés, c’est pour goûter à leurs célèbres arancinis, ces boules de riz frites typiquement italiennes. Véritables explosions de saveurs, ces arancinis ont fait notre bonheur.

On termine notre visite du Greenwich Village l’estomac bien rempli. On a l’impression d’avoir eu un aperçu (aussi minime soit-il) de ce qu’est la vie de quartier dans le «Village». On n’aura peut-être jamais de maison ici, mais on reviendra sans hésiter s’y régaler!

