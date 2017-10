Des courges, de l’entrée au dessert!

À l’automne, il n’y pas que les pommes que l’on peut cueillir et déguster! Il y a aussi les courges. Vous verrez! Ces légumes riches en vitamine A et en antioxydants ont tout pour plaire en cuisine!

En réponse à la demande d’une lectrice, dont la cueillette sera fructueuse, je vous propose quelques façons – parmi tant d’autres – de les introduire au menu. Pour trouver des recettes spécifiques, je vous suggère de naviguer dans internet où vous n’y verrez que de l’orange!

Bon à savoir

De la famille des cucurbitacées, les courges se divisent en deux catégories: courges d’été et courges d’hiver.

Les courges d’été

Se cueillent avant la maturité;

la peau est mince et comestible;

se conservent très peu longtemps;

la plus connue des courges d’été est sans contredit la courgette (angl. zucchini).

Les courges d’hiver

Se cueillent à l’automne et à maturité;

la peau est beaucoup plus épaisse et n’est pas comestible;

se conservent beaucoup plus longtemps en raison de l’épaisse pelure;

la chair est plus fibreuse, sèche et sucrée que celle des courges d’été;

la Buttercup, la musquée (butternut), la poivrée et la spaghetti sont de la catégorie courges d’hiver.

Apprêts culinaires

Ces légumes automnaux, magnifiques et colorés, sont également nutritifs et savoureux, lorsque l’on sait bien les apprêter. Au goût légèrement sucré et subtil, les courges sont délicieuses autant dans les plats cuisinés sucrés que salés. Difficile de faire plus polyvalents!

Potages

La beauté d’un potage de courge se perçoit premièrement par sa belle couleur orangée et par son onctuosité. Pour donner une note unique au potage, on y ajoutera un filet de lait de coco, une poire ou une pomme, une pincée de muscade, etc.

Salades et sandwichs

La courge crue et râpée apporte du croquant aux salades et sandwichs, alors que les petits cubes de courge, rôtis et assaisonnés, apportent beaucoup de saveur à vos verdures.

Trempettes

On sait que les pois chiches font une excellente trempette, mais la courge aussi. Une fois qu’on l’a mise en purée, on peut y ajouter un peu de tahini, du yogourt, du fromage à la crème, des fines herbes et autres assaisonnements. On sert le tout avec des bâtonnets de légumes, des craquelins, etc.

Graines

Les graines de courge rôties sont excellentes. Avant de les rôtir, on les retire de la courge, on les assèche à l’aide d’un linge, on les couvre d’un peu d’huile et d’assaisonnements, et on les étend sur une tôle à biscuits. Enfin, les faire rôtir au four à 350 º F, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

Frites et purée

La courge coupée en bâtonnets et cuite au four ou réduite en purée remplace à merveille la fameuse frite ou la purée de pommes de terre.

Courge spaghetti

La courge spaghetti à tout pour plaire à quiconque raffole des pâtes. Une fois que la chair est cuite, on la gratte à l’aide d’une fourchette. Le résultat? On se retrouve avec des « spaghettis » de courge. Nappée d’une sauce et gratinée, la courge spaghetti est délicieuse!

Courges farcies

Les courges de petite taille sont idéales pour ce genre de plat. On évide les courges par le dessus, on les garnit d’une farce similaire à celle qu’on utilise pour farcir des poivrons, et on les fait cuire au four. Enfin, on les fait gratiner.

Pour se sucrer le bec!

La purée, les râpures et les petits cubes de courge sont très polyvalents en cuisine. On peut les ajouter dans les préparations pour muffins, gâteaux, biscuits, etc. La purée de courge peut même servir à concocter des poudings et des crèmes brulées.

La purée de courge peut aussi remplacer jusqu’à la moitié d’un corps gras dans une recette de gâteau ou de muffins. Par exemple, si la recette demande une demi-tasse d’huile, on conserve un quart de tasse d’huile, puis on remplace l’autre quart par de la purée de courge.

Conservation

Les courges d’hiver se conservent quelques mois dans un endroit sec et frais, mais on peut prolonger le plaisir en les réduisant en purée ou en les coupant en cubes pour finalement les congeler. On peut également les cuisiner en beurre, en marinades, en confitures, etc.

On suggère de ne pas entreposer la courge tout entière au réfrigérateur, puisque ce milieu humide favorisera sa détérioration.

