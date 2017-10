Éviter le couloir de la mort… grâce à Curb Your Enthusiasm

Réalité, fiction… Les frontières entre les deux mondes semblent de plus en plus floues. Et elles n’ont probablement jamais été aussi proches que dans le documentaire Long Shot, offert en exclusivité sur Netflix depuis quelques jours.

D’une durée de 40 minutes, le film raconte l’ahurissante histoire de Juan Catalan. En 2003, le jeune homme a été accusé du meurtre de Martha Puebla, une adolescente âgée de 16 ans.

Sans alibi et identifié par le seul témoin du crime, Catalan semblait destiné à la peine de mort. Jusqu’à ce qu’un avocat ingénieux réussisse à prouver que son client ne pouvait pas avoir tué Martha Puebla.

Comment? En montrant que Juan Catalan apparaît sur des images filmées lors d’un tournage éclair de l’émission de télévision culte Curb Your Enthusiam, dans le cadre d’une partie de baseball, le soir du meurtre.

Le documentaire est absolument fascinant. Catalan s’y rappelle avec beaucoup d’émotions les montagnes russes émotionnelles qu’ont constitué son procès. Près de 15 ans après les faits, son impuissance est encore palpable. Mais ce sont les efforts de l’avocat Larry David qui volent la vedette. Sans le zèle et l’imagination de cet homme, Catalan aurait probablement été escorté dans le couloir de la mort.

Sauvé d’une grave erreur judiciaire grâce à une émission de fiction… Ces choses-là ne s’inventent pas mes amis!

De gros noms pour The first

C’est sur Hulu que sera diffusée une des séries de science-fiction les plus attendues de 2018, The First.

Le synopsis de la série est en lui même fort intéressant alors que les spectateurs seront appelés à suivre le premier humain à se rendre sur Mars dans un projet de colonisation interplanétaire.

Ce qui rend The First d’autant plus attirante, c’est qu’elle est tournée par le créateur de House of Cards, Beau Willimon.

Et comme si ce n’était pas assez, c’est nul autre que Sean Penn qui sera la vedette de la série.

Penn, un gagnant de deux Oscars (pour Milk en 2009 et Mystic River en 2004), en sera à ses premiers pas à la télévision, si on fait exception de quelques apparitions surprises – notamment dans Friends – et dans le téléfilm American Lion, de HBO.

Pour l’instant, tout ce qu’on sait au sujet de la date de sortie, c’est qu’elle aura lieu en 2018.

Mindhunter, (ENFIN!) très bientôt sur nos écrans

Je l’avoue, je compte les jours avant le lancement de Mindhunter, une série criminelle qui sera diffusée sur Netflix à compter de vendredi.

Pourquoi j’ai si hâte? Parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de voir dix heures de contenu tournées par un des meilleurs réalisateurs de Hollywood, David Fincher.

Mindhunter, qui se déroulera en 1979, ressemble à un croisement entre le film culte Le Silence des agneaux (1991) et la populaire série Criminal Minds (qui en est cet automne à sa 13e saison sur les ondes de CBS).

Nous serons donc témoin des efforts de deux agents du FBI (interprétés par Jonathan Groff et Holt McCallany) qui interviewent des tueurs en série emprisonnés afin de mieux comprendre leurs motivations et ainsi résoudre des enquêtes en cours.

S’il est un cinéaste qui peut mener un projet aussi audacieux à bon port, c’est bien Fincher. Tout d’abord parce qu’il a réalisé deux des meilleurs films de tueurs en série des 25 dernières années avec Se7en (1995) et Zodiac (2007), mais aussi parce que le reste de sa filmographie se lit comme un éloge à l’intensité et au sinistre: Fight Club (1999), Panic Room (2002), The Social Network (2010), The Girl with the Dragon Tattoo (2011) et Gone Girl (2014).

Bonne nouvelle: Netflix a déjà donné son feu vert au tournage d’une deuxième saison.