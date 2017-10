Opacité NB

La vérificatrice générale n’y est pas allée de main morte avec Opportunités NB la semaine dernière. Et franchement, elle avait tout à fait raison d’être si ferme.

Devant un comité de députés, Kim MacPherson a reproché à cette agence de développement économique de ne pas dévoiler combien d’emplois sont vraiment créés grâce aux millions qu’elle distribue à des entreprises.

Elle a ainsi mis le doigt sur un bobo majeur.

Depuis qu’elle a été officiellement lancée, en 2015, ONB sort les tambours et les trompettes pour annoncer que des entreprises créent des emplois avec son aide financière.

Elle court alors après les journalistes. Et j’exagère à peine: il n’est pas rare de voir son équipe les inviter personnellement pour s’assurer de leur présence.

Mais cette agence est pas mal moins transparente lorsque les journalistes – ou même l’opposition officielle – font des suivis sur ces annonces.

C’est arrivé en juin dernier lorsque Sears Canada s’est rapproché du gouffre, quelques mois à peine après qu’ONB lui ait promis des subventions. On a tenté de savoir combien le gouvernement risque d’y perdre, mais on n’a eu droit qu’à des réponses vagues.

C’est aussi arrivé dans le dossier de BMM Testlabs. En 2015, ONB avait dévoilé en grande pompe que cette entreprise américaine créerait 1000 emplois en cinq ans.

Des médias ont tenté à plusieurs reprises de savoir combien de postes ont bel et bien été créés, sans succès. Nos confrères de Radio-Canada ont été les derniers à se buter à une porte fermée, pas plus tard que le mois dernier.

Un tel manque de transparence n’est évidemment pas acceptable de la part d’une société de la Couronne qui, doit-on le rappeler, dépense l’argent des contribuables.

Et n’oublions pas que les élections approchent. Au cours des prochains mois, plus que jamais, on aura besoin de données claires et précises pour voir à travers le spin des politiciens.

Le temps est venu pour Opportunités NB de cesser de jouer à cache-cache. La partie a assez duré.