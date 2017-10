Trouver – ou ne pas trouver – une activité physique chérie

«Où l’obligation naît meurt le choix.» – Hervé Bazin

L’exercice est essentiel à la santé, il faut être actif, blablabla. On le sait. Tout le monde le sait. Mon fils de sept ans – qui ne serait guère obligé de le savoir puisqu’à cet âge on bouge tout le temps – le sait. Mais ne me méprenez pas. Je suis loin de dire que l’exercice est futile, mais si l’on se sent assujetti à des recommandations d’exercice, il y a un risque de se sentir rongé par la culpabilité si l’on déroge à celles-ci.

Si vous raffolez de certaines activités physiques, tant mieux! Celles-ci engendrent donc pour vous la joie, un sommeil profond, une abondance d’énergie, un corps résistant, etc.

Toutefois, il y a des gens qui sont rebutés par l’activité physique. Comme vous le savez, on peut entreprendre une routine d’exercice avec d’admirables intentions et une volonté de fer; par contre, si l’activité en question ne génère aucun plaisir, et se fait par obligation, les bienfaits sont limités. Une sensation de stress général peut se manifester et un mal-être, s’installer.

Que faire alors si vous êtes contrarié par l’exercice? Je propose deux options.

Halte à la pression

La première option est de faire fi de l’exercice: vous dites adieu au sentiment de culpabilité tout en vous concentrant sur des activités inspirantes ou utiles telles que la cuisine, le bricolage, le bénévolat, la musique, la lecture, etc. Ouf! Vous vous enlevez enfin de la pression. L’intense pression que l’on exerce sur soi est néfaste; en revanche, la joie c’est bon pour la santé.

Exploration

La deuxième option est d’ouvrir vos horizons et de partir à la découverte. En tentant votre chance à de nouvelles activités, vous pourriez vous engouer de l’une d’entre elles. L’escalade, la planche à pagaie, le pickleball, les quilles, la planche pivotante (caster board) – j’adore piquer celle de ma fille pour en faire –, la danse, la randonnée pédestre, la balle molle, la raquette, la plongée sous-marine, le jardinage, le fat bike ou le Tai Chi. Voilà une diversité d’activités à tenter. De toute évidence, je privilégie les activités de plein air où les bienfaits s’accroissent. Vous pouvez même télécharger une liste de 150 activités du site participaction.com afin d’avoir d’autres idées originales.

Il est à noter que la capacité de rire de soi est indispensable durant ces essais. Vous devrez aussi placer vos meilleures excuses de côté. «Je n’ai pas le temps.» «C’est trop difficile.» «Je ne sais pas où faire ça.» «Je n’ai personne avec qui jouer.» Votre créativité et votre persévérance sauront démanteler ces excuses.

Si vous découvrez une activité physique qui vous apporte de l’allégresse, c’est génial. Si aucune activité ne vous captive, vous pouvez toujours retourner à l’option un. Les deux options vous permettent de cultiver la joie (et non la culpabilité).

Élançons-nous vers de nouveaux horizons!

Défi de la semaine: Si vous avez un tapis de course poussiéreux et solitaire installé au sous-sol, face à un triste mur taupe, vendez-le. Ensuite, envisagez option un ou option deux (décrites dans cette chronique).

(J’invite respectueusement vos partages et questions.)