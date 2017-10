Apprenons aux enfants à chercher des problèmes

De plus en plus, j’ai le sentiment qu’on tente de diaboliser la connaissance théorique. Qui n’a pas entendu une remarque qui laisse entendre qu’apprendre dans les livres, c’est moins bon qu’apprendre dans la «vraie» vie?

Dans toutes les sphères de l’éducation, des garderies jusqu’aux universités en passant par les écoles et les collèges, on parle d’approche par compétences, d’apprentissages expérientiels, d’entrepreneuriat, de stages, etc. Mais qu’est-ce qui rend l’expérience si attirante? Qu’est-ce qui fait, aux yeux du «gros bon sens», que ces approches sont meilleures que l’apprentissage théorique?

Le reproche principal qu’on fait de la théorie, de l’étude dans les livres, revient à constater que ces apprentissages sont loin de la réalité. Ce qui aura été appris par cœur, pensent plusieurs, sera rapidement oublié. Et si l’on oublie ces apprentissages, en quelque sorte, c’est bien la preuve que c’était inutile.

Je ne plaide pas pour le retour de l’étude dans les livres. Je ne plaide pas, par contre, pour un virage aveugle vers l’expérientiel. La stricte mémorisation tout comme la simple exécution de tâches peuvent être aussi inutiles l’une que l’autre.

Un élève pourrait apprendre par cœur tous les éléments chimiques du tableau périodique. Le même élève pourrait aussi exécuter une série d’étapes dans un laboratoire de chimie. Dans les deux cas, autant pendant qu’après, l’élève peut se retrouver sans n’avoir absolument rien compris de la chimie.

Par contre, l’ingrédient magique dans l’apprentissage, c’est la capacité de problématiser. Chaque discipline scolaire est la réponse à de grandes questions. Malheureusement, trop souvent, on transmet aux élèves la réponse sans y inclure la question qui est à l’origine de la réponse.

Quel pouvait bien être le problème auquel était confronté Pythagore lorsqu’il lui est apparu évident que son théorème était LA solution? Comment fait-on pour raconter la vraie histoire d’un événement passé? Pourquoi est-on incapable d’arrêter l’intimidation? Comment s’y est-on pris pour comprendre pourquoi les arbres changent de couleur l’automne?

Problématiser est sans doute la faculté la plus humaine. Le bébé le fait naturellement très tôt après sa naissance. Où va Grand-Papa quand il se cache derrière ses mains? Pourquoi mon toutou ne réagit pas comme mon chat lorsque je lui tire la queue? Qu’est-ce qui arrive si je mets le rouleau de papier de toilette en entier dans la toilette?

Problématiser, c’est explorer, c’est faire l’expérience de la vie sous toutes ses facettes. Ça permet de dégager les causes et les conséquences d’une situation. Ça favorise l’identification d’enjeux et de dérives possibles. C’est réexaminer les questions qui ont émergé dans le passé et qui continuent d’alimenter la réflexion des humains

En fait, sans la problématisation, il devient difficile de créer des conditions qui permettent le recours à la pensée critique. Car après tout, comment acquérir les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire sans en même temps apprendre à penser bien, c’est-à-dire recourir à une pensée qui respecte l’être humain et l’environnement, qui cherche le sens à la vie et les valeurs qui nous animent et qui veut sans cesse comprendre le monde.

L’enseignement de la théorie ou l’expérientiel peuvent passer à côté de l’essentiel ou peuvent être tout aussi favorables à des apprentissages solides. C’est la possibilité pour chaque élève de s’approprier des problèmes qui compte le plus. Il faut profiter du fait que les élèves sont ensemble pour provoquer des débats d’idées avant que leur pensée ne se fixe trop dans la rigidité et les fausses certitudes.