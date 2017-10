Une loi bafouée

L’attente se prolonge pour le nouveau plan d’action sur les langues officielles du gouvernement fédéral. Les organismes francophones s’inquiètent, mais ils ne sont pas les seuls.

À en croire un article du National Post cette semaine, 250 000 fonctionnaires fédéraux s’inquiètent eux aussi. Pourquoi? Parce qu’il est possible que, dans son nouveau plan d’action, le gouvernement fédéral exige des fonctionnaires occupant des postes bilingues une compétence linguistique de niveau C plutôt que B, tant à l’écrit qu’à l’oral. Et malheureusement, il semblerait que seuls 35 à 45% des candidats réussissent à passer le fameux niveau C.

L’article de John Ivison m’a un peu mis «le feu sous la peau», c’est le moins qu’on puisse dire. D’abord, la Loi sur les langues officielles, qui garantit un accès aux services fédéraux «dans la langue de son choix», date de 1969. Les fonctionnaires ne devraient pas s’étonner qu’on monte un peu la barre de leurs exigences linguistiques après 50 ans de services médiocres et de «Hello, Bonjour» sans suite. En un demi-siècle et quasiment deux générations, ces fonctionnaires n’ont pas eu l’occasion de perfectionner leur français (ou leur anglais, au Québec!)? Ça ne les a pas tenté de s’impliquer dans la communauté pour pratiquer leur seconde langue o-f-f-i-c-i-e-l-l-e? De toutes évidences, pas vraiment.

Ce qui semble aussi déranger, c’est que le gouvernement pourrait choisir d’augmenter le nombre de postes de direction désignés bilingues, encourageant ainsi non seulement le service au public dans les deux langues, mais la possibilité pour chaque fonctionnaire de travailler dans la langue de son choix, un droit garanti par la Loi, mais assez souvent bafoué, merci. Mais, fait remarquer l’article, si seulement 26% des Canadiens et Canadiennes se disent francophones de langue première, ils occupent déjà 31% des postes fédéraux de direction. Ce déséquilibre pourrait donc augmenter. Misère!

J’avance que s’il y a tant de francophones en position de direction dans la fonction publique fédérale c’est que ce sont généralement les seuls à bien manier les deux langues et qu’un demi-siècle aurait dû suffire à changer cet état de fait.