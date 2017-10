La force du dialogue

Peut-être avez-vous vu passer une vidéo dans les médias sociaux où des employés de la chaine Burger King «maltraitent» volontairement un hamburger? Les clients se font servir un hamburger complètement défait. Pendant ce temps, des enfants, complices, créent une scène où l’un d’eux se fait intimider devant les clients du restaurant. Selon le restaurant, 95% des clients se sont plaints de la mauvaise qualité du repas qu’on leur a servi. Seulement 12% des clients dénonçaient l’intimidation qui se passait au même moment!

Ce n’est pas évident ce que vivent les personnes victimes d’intimidation et d’actes violents autant sous une forme verbale, physique ou à caractère sexuel. Les dénonciations récentes qui ont fait la une des médias ainsi que la campagne #moiaussi (#metoo) montrent toute l’ampleur de ces fléaux.

Sans vouloir défendre les agresseurs, il faut aussi reconnaître qu’ils vivent un profond mal-être pour s’en prendre aux autres. Que ce soit la jeune fille à l’école qui intimide ses amis, le supérieur qui s’en prend à ses subalternes en les faisant sentir comme moins que rien ou la personne qui en viole une autre. Il y a un drame qui se joue quelque part entre le cœur et les deux oreilles.

Et il y a les autres. Les témoins. Ceux, trop nombreux, qui ne dénoncent pas. Ceux pour qui ce n’est pas leur problème. Ceux qui jugent qu’ils ont trop à perdre à dénoncer. Ceux qui ne veulent pas devenir des victimes.

Parmi les autres, aussi, il y a ceux qui ont osé dénoncer, mais qui se sont brulé les mains. Le pouvoir de l’intimidation, c’est la loi du silence. Le secret. Tant que ce n’est pas public, pourquoi brasser l’affaire? On minimise en essayant de se convaincre que ce n’est pas si grave. Untel, c’est untel. Faut pas s’en faire…

Mais, pendant qu’on camoufle l’inacceptable, il y a des personnes qui souffrent pour rien.

Chaque fois que les valeurs de la société semblent en crise, j’ai toujours le réflexe de regarder vers les enfants. Comment peut-on faire pour qu’une fois adultes, ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous?

Si le pouvoir de l’intimidation, c’est la loi du silence, la force qui peut la combattre, c’est la prise de parole. On pourra, tant qu’on voudra, donner des trucs aux enfants pour ne pas devenir des victimes. On pourra, tant qu’on voudra, tenter de prévenir de futurs agresseurs en leur enseignant que certains comportements sont appropriés et que d’autres ne le sont pas. Est-ce suffisant?

Rien ne sera plus puissant que de montrer aux enfants à établir entre eux un dialogue sain, respectueux et empathique.

La violence est, comme l’affirme Gilles Vigneau, un manque de vocabulaire. La violence, c’est le refus de l’autre. La violence, c’est le refus de l’humanité dans l’autre et, en même temps, à l’égard de soi-même.

L’école peut devenir le lieu où l’on offre l’occasion aux enfants d’apprendre à partir à la recherche du sens dans le respect des personnes, malgré les divergences de points de vue. La mise en œuvre, au sein de la classe, d’un dialogue qui conduit à l’expression et à l’examen de ses propres idées et de celles des autres est l’un des plus grands bienfaits de la pratique de la philosophie avec les élèves.

Apprendre à dialoguer, c’est favoriser la cohésion et la solidarité entre les personnes qui y participent… cohésion et solidarité, c’est exactement ce qui permet de lutter contre la violence et l’intimidation!