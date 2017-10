Quel tableau!

Comme tout le monde j’observe depuis des semaines le déversement incessant de révélations et de plaintes de femmes (et d’hommes) victimes d’agression et de harcèlement aux mains de personnes en position de pouvoir. Ils sont Américains, Français ou Canadiens et profitent de leur statut pour harceler, tripoter, dévêtir ou violer. J’observe en même temps les déclarations de bon nombre de personnes qui se doutaient, savaient ou avaient entendu dire mais qui n’ont rien dit et sont aujourd’hui «horrifiées».

Pas besoin de vivre à Hollywood pour savoir que ces choses se passent partout et que la plupart du temps les victimes se taisent par peur ou par honte et que les témoins, par peur aussi, par indifférence ou, et c’est là le drame, parce qu’encore faudrait-il savoir à qui s’adresser et savoir qu’on serait cru.

Aujourd’hui, tout est déballé, un tableau désolant qui m’amène à quelques constats: