Nos cinq coups de cœur à Paris

Paris est une ville qu’on adore depuis longtemps. Il était donc grand temps qu’on vous propose un article sur la capitale française. Si on a longtemps mis cet article de côté, c’est qu’on se disait que tout avait été dit, que (presque) tous les angles avaient été abordés. Que pouvions-nous dire de nouveau?

Et puis là, on a pensé à nos amis qui partaient pour la première fois à Paris et qui nous demandaient nos conseils. On s’est donc dit qu’on allait écrire un article pour eux, quelque chose de simple, avec nos coups de cœur. Bon, on ne risque pas de réinventer la roue, on en convient, mais parfois la roue n’a tout simplement pas besoin d’être réinventée!

1 – Se balader dans le Marais

S’il y a une chose qu’on aime par-dessus tout à Paris, c’est se balader dans les rues du Marais. Situé dans les 3e et 4e arrondissements, ce quartier tient son nom des anciennes zones de marécages qui s’y trouvaient jusqu’au 12e siècle. C’est là que se trouve notre place préférée de tout Paris: la Place des Vosges. Construite au 17e siècle, la Place des Vosges est la première des cinq places royales de Paris. Et en visitant l’endroit, on a véritablement l’impression de plonger en plein cœur de l’histoire royale de Paris.

2 – Pique-niquer au Jardin du Luxembourg

Pour nous, il n’y a pas de meilleur endroit où pique-niquer à Paris qu’au Jardin du Luxembourg. Situé dans le 6e arrondissement, ce jardin a été créé en 1612 à la demande de la reine Marie de Médicis. À l’époque, le Palais du Luxembourg servait d’abord et avant tout de résidence de chasse. Après la Révolution française de 1789, le Palais deviendra le siège du Sénat, rôle qu’il tient encore à ce jour.

3 – Visiter Montmartre

Bien sûr, il est impossible de quitter la Ville Lumière sans avoir visité le Paris d’Amélie Poulin. Pour ce faire, il faudra vous rendre dans le quartier de Montmartre, situé dans le 18e arrondissement. Ici, on plonge en plein cœur du Paris mythique, de celui dont on a toujours rêvé. D’ailleurs en parcourant les rues du quartier, on a parfois l’impression de se trouver en plein décor hollywoodien.

4 – Voir la Tour Eiffel (bien sûr!)

On a beau avoir visité Paris à plusieurs reprises, impossible pour moi de passer par la Ville Lumière sans aller dire un petit bonjour à la Tour Eiffel. Du haut de ses 312 mètres, la grande Dame de Fer est devenue le symbole par excellence de la capitale française. Il s’agit bien sûr d’un incontournable pour quiconque visite Paris pour la toute première fois.

5 – Admirer un coucher de soleil le long de la Seine

Et pour terminer la journée, une balade le long de la Seine est de mise. D’ailleurs, il s’agit à mon avis de l’un des plus beaux endroits où profiter du coucher de soleil. Lors de ma visite en août, j’ai d’ailleurs été surprise de constater à quel point les bords de Seine sont animés. Aménagés avec des chaises longues, des espaces plages, des bars et plusieurs activités pour les tout petits, c’est l’endroit idéal pour flâner un peu.

