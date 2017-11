Une Équipe Canada sans la LHJMQ?

Le mois dernier, quelques médias québécois ont provoqué une petite commotion en révélant que la LHJMQ était bien partie pour n’avoir aucun joueur au sein d’Équipe Canada au Championnat mondial junior qui aura lieu à Buffalo.

Mon collègue Steve Turcotte, du quotidien Le Nouvelliste, a même parlé d’une crise diplomatique certaine si le tout venait à se confirmer.

Là-dessus, il pourrait bien avoir raison puisqu’une telle chose n’est jamais arrivée auparavant.

C’est d’autant plus sérieux comme possibilité quand on sait que Samuel Girard et Pierre-Luc Dubois, actuellement avec l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus, seront vraisemblablement indisponibles.

Certes, l’entraîneur-chef d’Équipe Canada, Dominique Ducharme, a bien tenté de calmer le jeu en faisant savoir qu’il était encore tôt pour parler de la représentativité du circuit Courteau. Mais il n’empêche que la rumeur n’en continue pas moins de se propager.

Pendant que la Série Canada-Russie est disputée dans les Maritimes, j’ai demandé à trois représentants d’Équipe LHJMQ, soit le capitaine Peter Abbandonato et ses adjoints Antoine Morand et Pierre-Olivier Joseph, ce qu’ils pensaient de la situation.

Abbandonato, qui évolue pour les Huskies de Rouyn-Noranda, souligne que le plus important pour les joueurs de la LHJMQ est de profiter au maximum de la tribune de cette semaine.

«Personnellement, je n’accorde pas d’attention à ce que disent les journalistes. Je crois qu’il y a beaucoup de talent dans la LHJMQ et nous avons tous l’occasion de nous faire voir cette semaine. Nous avons juste à ne pas nous inquiéter et à jouer comme nous en sommes capables», a entre autres mentionné le capitaine.

Morand, de son côté, semble déjà convaincu que la représentativité de la ligue sera nettement moins forte cette année. Toutefois, à l’instar du capitaine Abbandonato, le numéro 88 du Titan est d’avis que les joueurs de la LHJMQ ont toujours l’option de forcer la main des décideurs d’Équipe Canada.

«Des excellents joueurs, il y en a dans notre ligue. C’est à nous de leur prouver cela pendant la série contre les Russes», dit-il.

Joseph abonde lui aussi dans le même sens.

«Je suis convaincu que si nous performons bien, quelques joueurs pourraient se faire inviter au camp de sélection», a-t-il mentionné.

«Cependant, nous n’avons aucun contrôle là-dessus. C’est à nous, les joueurs, de nous assurer de démontrer ce que nous sommes en mesure de faire», a ajouté le défenseur des Islanders de Charlottetown.

En attendant, les joueurs de la LHJMQ ont montré des signes encourageants en remportant le premier match 3 à 1 à Charlottetown. Le deuxième et dernier duel est présenté jeudi soir au Colisée de Moncton.