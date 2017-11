On déménage

Dans ma province de Terre-Neuve-et-Labrador, on se souvient avec horreur de la relocalisation forcée de centaines de petits villages isolés dans les années soixante, une initiative de Joe Smallwood, épris de modernité et d’économies et quelque peu despote à ses heures.

La technique était au point pour forcer les habitants à partir: plus de visites du médecin, de moins en moins de services, la menace de fermer l’école et il ne fallait pas attendre longtemps pour que les gens s’en aillent. Depuis quelques années maintenant, le gouvernement provincial a laissé savoir qu’il était prêt à relocaliser des petites communautés, mais uniquement si les gens eux-mêmes le souhaitaient.

C’est le cas aujourd’hui du minuscule village de Snook’s Arm, non loin de Baie Verte et de La Scie (oui, des noms français, puisque ce sont des pêcheurs de morue venus de Bretagne qui les ont d’abord occupés). Snook’s Arm était autrefois un petit port de pêche actif et jusqu’à tout récemment une usine de traitement de crabe y garantissait une certaine activité économique.

Il reste 10 habitants à Snook’s Arm qui devront bientôt se prononcer sur leur relocalisation: si 9 d’entre eux sont en faveur du départ, le gouvernement organisera alors leur déménagement. S’il reste un irréductible, cette personne pourra choisir de rester, mais sans aucun service et, comme le dit le gouvernement, «à ses risques et périls».

Le dédommagement versé n’est pas négligeable – 250 000$ par maison plus 10 000$ par personne qui y vit – et on comprend que beaucoup préfèrent cela à leur isolement actuel; reste qu’il est affligeant de voir petit à petit la province se vider ainsi de ce qui fut pendant des siècles sa raison de vivre.

Le cruel dilemme des habitants de Snook’s Arm c’est aussi celui qui vit en milieu rural très éloigné, de celui ou de celle qui doit vendre sa ferme pour qu’un promoteur y construise des chalets pour touristes fortunés, des petites communautés qui voient leur jeunesse partir pour ne jamais revenir et c’est ainsi qu’on prend conscience du temps qui passe et de l’époque charnière dans laquelle nous vivons qui est train de bouleverser tout ce que nous avons toujours connu.