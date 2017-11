Boîte à surprise

Officiellement, le pot sera légal à partir du 1er juillet prochain, une date très bien choisie puisque, ce jour-là, moult Canadiens en quête de jubilation nationale aiment bien se regrouper pour célébrer cette terre de nos aïeux, comme dit la chanson. Et qui dit festif, dit pot récréatif!

Je dis pot «récréatif» afin de bien marquer la différence entre ce dernier et le pot «médical». Avec le pot récréatif, on rit comme des bons, on a des fringales, et la vie est belle. Avec le pot médical, on n’est pas supposé rire vu qu’on est malade. C’est pour ça qu’on n’entend jamais quelqu’un dire qu’il va fumer un joint médical avant d’aller fêter.

Depuis quelque temps, et plus la date fatidique approche, des intervenants sociaux de toutes sortes se bousculent au micro pour exprimer leur point de vue sur la question. Chacun veut mettre son grain de sel.

Et si ça continue comme ça, rendu fin juin, on va jeter le sel à la pochetée, tellement la frénésie politique, l’effervescence sociale et l’excitation culturelle entourant l’engouement cannabistique fédéral vont envahir le discours public.

***

En revanche, il faut dire et redire que ce sont les gouvernements provinciaux qui auront la tâche ingrate de veiller au grain, pour ne pas dire à la graine de pot, puisque le gouvernement fédéral s’en délestera, tout en prélevant au passage une bonne partie des recettes de la vente du produit.

Les provinces n’apprécient pas nécessairement. C’est un peu comme être pogné pour nettoyer tout seul une salle de bal un lendemain de noces. Et qu’on doit en plus payer les sacs de vidange.

***

Néanmoins, on dirait que tous ces gouvernements et intervenants sociaux oublient que la légalisation du pot n’inventera pas un nouveau monde, mais ne fera que reconnaître le monde dans lequel nous vivons déjà!

Depuis des décennies, les gens qui voulaient fumer n’ont pas attendu après les gouvernements et les pouvoirs publics pour faire pousser du pot ou pour s’en procurer auprès d’un pousseur. Tout se faisait discrètement, chacun y trouvant son compte.

Mais voici que l’arrivée intempestive des intervenants sociaux avec leurs gros sabots brise cette belle harmonie illégale: il faudra dorénavant des normes, des règlements, des mesures, des politiques, des programmes, des usines, des producteurs, des diffuseurs, des revendeurs, des lieux de vente, le tout à des prix «concurrentiels», sans oublier les taxes.

Bref, il faudra un cadre légal. Faudra encadrer la marginalité!

Mais si ce cadre ressemble à un carcan, il y a fort à parier que «la marginalité» continuera à se fier à son bon vieux pousseur traditionnel.

***

Toutefois, on ne fait pas compétition aux cartels de la drogue sans prendre ses précautions! Et je comprends la nécessité pour les gouvernements de procéder ainsi.

Et qui dit gouvernement, dit fonctionnaires. Et qui dit fonctionnaires, dit bureaucratie. Et qui dit bureaucratie, dit rendre inutilement complexe quelque chose de très simple. La permanence d’emploi a ses exigences.

Cela dit, même si l’on reconnaît que cette légalisation constitue apparemment un progrès social, elle révèle aussi l’échec des politiques restrictives mises de l’avant depuis cinquante ans pour empêcher la consommation du cannabis.

Même l’acceptation du pot médical est assez récente, ce qui revient à dire que, pendant des décennies, des malades mis au parfum des bienfaits du cannabis ont dû «se soigner» en cachette au risque de se faire arrêter!

Espérons que le premier ministre Trudeau qui s’apprête à présenter des excuses publiques aux gais et aux lesbiennes privés de leurs droits constitutionnels durant des… siècles, aura autant de compassion envers toutes les personnes, malades ou bien portantes, qui auront eu maille à partir avec les corps policiers et la Justice pour cause de consommation de pot.

***

Ce que j’ai lu de plus drôle au sujet de cette légalisation vient justement du Niou-Brunswick. C’est l’obligation qui sera faite de garder son pot dans un contenant ou un endroit verrouillés!

Le Niou-Brunswick est peut-être à la fine pointe de la technologie en matière de fibre optique, mais il n’est certainement pas à la fine pointe de la sociologie en matière de fibre politique!

Généralement, les gens qui consomment déjà du pot ne gardent pas leur pot à la vue de tout un chacun. Mais au Niou-Brunswick, on ne prendra pas de chance: même si le pot est légal, on va faire comme si cela n’existait pas.

Difficile d’être plus conservateur que ça.

En attendant, cachez votre pot: le ti-Jésus pourrait vous wouère!

***

PROGRAMME DE SOINS EXTRAMURAL

Si vous voulez savoir comment démêler un gouvernement conservateur d’un gouvernement libéral, partez du principe qu’un gouvernement libéral aime créer des programmes sociaux et qu’un gouvernement conservateur aime s’en débarrasser en les refilant au privé!

Outre le pot qu’on cache, la privatisation du programme des soins extramural annoncée par le Gallant gouvernement conservateur en est une très malheureuse illustration.

Ce programme, autrefois salué au Canada et à l’étranger, sera cédé à une société privée. Paraît que c’est une question d’efficience. Mais comme le mot «efficience» est un mot abscons qui jure contre le génie de la langue française, on ignore ce que ça veut dire au juste. Bref, le gouvernement se départit d’un programme phare et on ne sait toujours pas pourquoi!

Entretemps, la société civile oppose avec raison à cette initiative une fin de non-recevoir. C’est également ce qui s’était passé lorsque le gouvernement Graham a voulu vendre Énergie NB à Hydro-Québec.

Peu importe les raisons qui motivent le gouvernement, ce qui compte en politique, ce sont les raisons qui motivent les électeurs!

Et là, force est de constater que la chose politique intelligente à faire de la part du gouvernement serait de revenir sur cette décision bancale qui finira par être un boulet de trop à traîner lors de la prochaine élection.

Et contrairement au pot, ce n’est pas quelque chose qu’on peut verrouiller dans une boîte à surprise en faisant semblant que ça n’existe pas.

Han, Madame?