Un scénario rêvée pour les Wildcats?

Après un début de saison torride, les Wildcats de Moncton semblent revenus au genre de performance qu’un peu tout le monde attendait, soit une bonne petite équipe de milieu de peloton.

Comme la période des transactions est pratiquement à nos portes, la direction de l’équipe aura de grandes décisions à prendre.

Seront-ils acheteurs, vendeurs ou observateurs? Ou encore des acheteurs prudents, des observateurs intéressés ou des vendeurs partiels? Opteront-ils pour le statu quo ou la reconstruction accélérée?

La réponse dépend de la personne à qui on pose la question.

Le propriétaire Robert K. Irving veut gagner. Il n’est pas du genre à regarder passer le défilé.

Mais comme ses Wildcats veulent organiser le tournoi de la coupe Memorial pour leur première saison sans leur nouvel amphithéâtre (2018-2019), il y a fort à parier qu’il demandera à ses hommes de hockey de faire preuve de patience cette année.

Pas question non plus de vendre les meilleurs éléments afin de faire le plein de jeunes et de choix au repêchage.

Les rumeurs font état de l’intérêt que génère le défenseur âgé de 20 ans Nicholas Welsh un peu partout à travers la ligue. Si l’offre est suffisamment alléchante, on pourrait être tenté de le laisser partir pour un patineur plus jeune.

Le gardien âgé de 19 ans, Mark Grametbauer, va également intéresser plusieurs directeurs généraux avec son rendement exceptionnel depuis le début de la campagne (une efficacité de ,902). Il est directement responsable de plusieurs victoires de son équipe et il a contribué à fausser les données.

Le plan initial était de développer le jeune Matthew Waite (18 ans) aux côtés du vétéran afin de le préparer pour la grosse année de 2018-2019. Sauf qu’une grave blessure à une épaule a complètement changé la donne.

De plus en plus de gens dans l’entourage de l’équipe voient maintenant Grametbauer comme le gardien numéro un la saison prochaine.

Comme il serait étonnant de voir Waite passer à une autre formation, le numéro 28 aura quelques mois devant lui pour retrouver la forme et montrer sa vraie valeur à la direction de l’équipe.

Du côté de l’attaque, l’arrivée annoncée des Russes Daniil Miromanov et Alexander Khovanov va régler plusieurs problèmes. On parle ici de deux gars qui devraient se retrouver au sein des deux premiers trios du club.

Le cas de Khovanov est un peu plus complexe puisqu’il se remet présentement d’une sérieuse maladie (l’hépatite). Mais tout semble indiquer qu’il devrait débarquer à Moncton pendant la période des Fêtes.

L’arrivée de ces deux patineurs de talent permettra donc aux Wildcats de s’améliorer sensiblement sans avoir à se départir de joueurs ou de choix au repêchage.

Un scénario de rêve pour un directeur des opérations hockey.

Ceux qui attendent donc que leur équipe fasse du bruit pendant la période des transactions risquent donc de rester sur leur appétit.