Une nouvelle chronique sur la LHJMQ

Bonjour chers lecteurs et lectrices. J’entame aujourd’hui une chronique web axée sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et plus particulièrement sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Cette chronique sera donc publiée régulièrement sur votre site web favori. Bonne lecture.

LES GARDIENS DES ISLANDERS

Le Titan d’Acadie-Bathurst (15-7-5, 35 pts) affronte les Islanders de Charlottetown (14-9-1, 29 pts), mardi soir, au EastLink Centre.

Le Titan n’a guère eu de succès contre les Islanders cette saison, subissant des revers par les marques identiques de 4 à 3, les 13 et 14 octobre.

La première fois, au Centre régional K.-C.-Irving, les hommes de Mario Pouliot s’étaient butés à un Dakota Lund-Cornish avare qui avait réalisé 46 arrêts. L’équipe avait de plus laissé filer une avance de 3 à 2 dans les dernières minutes de la troisième.

Le lendemain soir, de l’autre côté du pont de la Confédération, les Islanders ont triomphé en fusillade grâce cette fois-ci aux miracles de Matthew Welsh qui a bloqué 40 des 43 tirs dirigés vers lui.

Parlant de Welsh, qui montre une moyenne de buts alloués de 2,65 et un taux d’arrêt de ,907 cette saison, il n’en était pas à ses premières frasques contre le Titan.

La saison dernière, il s’est montré plutôt détestable à l’endroit du Titan en remportant quatre de ses cinq décisions. Pire encore, il a repoussé 187 des 201 tirs que le Titan lui a varlopé au fil des cinq matchs pour un impressionnant taux d’arrêts de ,930.

Si je vous dis que Matthew Welsh aime affronter le Titan, me croyez-vous?

Par ailleurs, Mario Pouliot n’a toujours pas décidé qui de Reilly Pickard ou Joseph Murdaca il enverra devant le filet pour affronter les Islanders.

Rappelons que le Russe German Rubtsov a effectué un retour au jeu dimanche. L’autre blessé, Elijah Francis, a repris l’entraînement et pourrait réintégrer l’alignement en fin de semaine.

Enfin, Domenic Malatesta est toujours au domicile de ses parents pour des raisons familiales. L’organisation entend donner tout le temps nécessaire à l’Américain.

ANTOINE MORAND EST HOT! HOT! HOT!

Antoine Morand est le premier à l’admettre, il a connu une semaine de travail à oublier vers la fin octobre. Mais depuis, il est redevenu le brillant joueur que les partisans ont appris à aimer, le joueur que les Ducks d’Anaheim n’ont aucunement hésité à sélectionner en deuxième ronde lors du dernier repêchage de la LNH.

À ses 11 derniers matchs, le numéro 88 a enregistré pas moins de six buts et 12 passes pour 18 points. Il a d’ailleurs marqué dans chacun de ses trois derniers duels. C’est la meilleure séquence du genre actuellement dans la LHJMQ. De plus, Morand flirte en ce moment sur une série de sept matchs de suite avec au moins un point.

Une lancée qui a permis à Morand (12-20=32) de se hisser au septième rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, à seulement six points du meneur Filip Zadina (19-19=38), des Mooseheads de Halifax.

«Antoine a simplifié son jeu et il tente davantage des jeux dans lesquels il obtient un plus haut taux de réussite, m’a révélé Mario Pouliot, lundi après-midi. Il est également plus rapide avec la rondelle. Antoine ne fait que récolter les dividendes de son travail. Quand tu as du talent, la crème finit toujours par remonter à la surface.»

ADAM HOLWELL AU SOMMET

Le vétéran Adam Holwell domine la LHJMQ avec un différentiel de +22. Lors de ses quatre dernières rencontres, le Terre-Neuvien a présenté un différentiel de +8 tout en amassant trois buts et quatre passes.

Je l’ai déjà dit, Howell est probablement le joueur le plus sous-estimé de la ligue.

Ses 25 points (7-18), le même nombre que Noah Dobson (2-23=25), ne sont dévancés que par Thomas Grégoire (5-22=27), des Phoenix de Sherbrooke, et Olivier Galipeau (9-17=26), des Saguenéens de Chicoutimi.

Quand j’ai questionné Mario Pouliot sur la semaine phénoménale que vient de connaître Holwell, l’entraîneur a aussitôt tenu à me corriger.

«Adam est phénoménal depuis le début de la saison pour nous», a rétorqué Pouliot.

«Vendredi, entre autres, il a été incroyable. C’est un joueur qui est toujours impliqué dans le jeu, que ce soit en appuyant l’attaque ou encore en bloquant des tirs en défensive. Il nous aide en avantage numérique, en infériorité numérique, à armes égales, il est bon partout. Il est définitivement une pièce maîtresse dans les succès de notre équipe. Et je suis d’accord que c’est un joueur méconnu», m’a indiqué l’entraîneur.

L’EXCELLENCE DE NOAH DOBSON

Tout a été dit et redit sur Noah Dobson depuis le début de la saison. La question n’est plus de savoir s’il sera repêché en première ronde du repêchage de 2018 de la Ligue nationale, mais bien s’il sera sélectionné dans le top 15?

On en a pour preuve la présence de plus en plus accrue des recruteurs de la Ligue nationale aux matchs de l’équipe qui, il ne faut pas oublier, s’intéressent aussi à Michal Ivan et Justin Ducharme. Et avec la visite des Mooseheads de Halifax, qui eux peuvent compter sur les Filip Zadina, Benoit-Olivier Groulx, Jared McIsaac et Alexis Gravel, les recruteurs avaient encore plus de raisons de se présenter au Centre régional K.-C.-Irving.

Mario Pouliot m’a d’ailleurs révélé cet après-midi qu’il avait le feeling que son jeune surdoué allait connaître tout un match contre les Orignaux. L’entraîneur a vu juste puisque Dobson a non seulement été le joueur du match avec trois points, mais il a aussi réussi le filet vainqueur en fin de troisième en plus de préparer le but égalisateur de Cole Rafuse.

«C’était la visite de Jared MacIsaac (un autre défenseur qui pourrait être sélectionné en première ronde) et j’étais convaincu que Noah allait disputer tout un match. Je l’avais d’ailleurs dit à Bryan (Lizotte) et Alexandre (Guérard) avant la partie. Noah a été dominant en relance et intense à chaque présence. Il a obtenu huit tirs et il aurait pu facilement en marquer deux ou trois», m’a confié Mario Pouliot.

ÇA LANCE EN «TI-JÉSUS D’PLÂTRE» DANS LES MARITIMES

Cinq des six joueurs qui ont effectué le plus grand nombre de lancers au but cette saison évoluent dans les Maritimes.

Si le meneur est Matthew Boucher, des Remparts de Québec, avec 120 tirs, il est suivi dans l’ordre par Jeremy McKenna (115), des Wildcats de Moncton, Maxime Fortier (112) et Filip Zadina (110), des Mooseheads, Noah Dobson (109), du Titan, et Ostap Safin (105), des Sea Dogs de Saint-Jean.

Chez les Néo-Brunswickois, Mika Cyr, des Wildcats, est le meneur avec 89 tirs au but. Il devance largement son coéquipier chez les Wildcats Anderson MacDonald avec 71 lancers.

Le défenseur Dominic Cormier, de l’Océanic de Rimouski, suit avec 62 tirs. Cormier, qui est originaire de Moncton, domine d’ailleurs tous les arrières néo-brunswickois dans la ligue avec 16 points, dont quatre buts. Adam McCormick (Woodstock), des Screaming Eagles du Cap-Breton, n’est pas très loin derrière avec 15 points (4-11).

LES ÉCHANGES DANS TROIS SEMAINES

En date de ce lundi, il ne reste plus que 22 jours avant le début de la dernière période des transactions. Que fera le directeur général Sylvain Couturier? Bien difficile à deviner.

Il y a un mois, un peu tout le monde aurait dit qu’un gardien était LA priorité. Le hic c’est que depuis ce temps-là, Reilly Pickard se compte exactement comme un gardien numéro un. Et Joseph Murdaca, lors de son dernier départ, a enfin démontré qu’il était en mesure de tenir son bout dans la LHJMQ. J’ai hâte de le voir de nouveau en action celui-là afin qu’il puisse nous démontrer s’il est en mesure ou pas de répéter ses exploits.

Couturier pourrait-il plutôt se laisser convaincre d’aller chercher un autre défenseur afin de solidifier encore plus la brigade défensive? C’est personnellement la route que je préfère et je suis persuadé que le Titan y pense sérieusement. Surtout que selon les rumeurs, les Islanders de Charlottetown seraient très très très (et même très) intéressés à récupérer leur choix de première ronde sacrifié lorsqu’ils ont fait l’acquisition de Guillaume Brisebois en juin 2016.

Malgré ses 18 ans, le nom de Pierre-Olivier Joseph continue de circuler. Le choix de première ronde des Coyotes de l’Arizona serait évidemment un ajout extraordinaire pour le Titan. Mais vous pouvez être certain que ça va coûter plus cher qu’un choix de première ronde.

Si le directeur général Jim Hulton décide de transiger Joseph, vous pouvez être certain qu’il sera énormément gourmand. Je vois très bien Hulton exiger le jeune Logan Chisholm et possiblement un autre espoir. Après tout, Joseph devrait normalement être de retour l’an prochain pour sa saison de 19 ans. Et une saison et demie de hockey de Joseph vaut beaucoup de bidous.

Pas sûr que les propriétaires du Titan aimeraient investir autant sur un joueur qui, malgré tout son talent, ne peut garantir l’équipe d’un championnat.

Sylvain Couturier pourrait aussi bien se tourner vers un attaquant de premier plan, de préférence un marqueur.

Le nom de Drake Batherson, des Screaming Eagles du Cap-Breton, circule depuis plusieurs semaines. Encore là, le prix à payer sera vraisemblablement Logan Chisholm. Pour trois mois de hockey, c’est un pensez-y bien!

La période des transactions se tiendra du 18 décembre au 6 janvier.

GETSON, VESTERINEN ET JOSEPH

Si le Néo-Écossais Keith Getson est le meilleur pointeur des Islanders avec 20 points (9-11), deux défenseurs le talonnent de très près. Il s’agit du Finlandais Saku Vesterinen (3-17=20) et du Québécois Pierre-Olivier Joseph (3-16=19). Ce dernier sera d’ailleurs absent cette semaine puisqu’il doit purger une suspension de trois rencontres.

BEAUCOUP DE BOBOS À CHARLOTTETOWN

Les Islanders de Charlottetown connaissent une saison plus que respectable malgré les blessures à des joueurs-clés comme Gregor MacLeod, Adam Marsh, Pascal Aquin et Sullivan Sparkes.

OLIVIER DESJARDINS

L’ancien du Titan Olivier Desjardins évolue maintenant pour les Islanders. Ils ont obtenu le défenseur âgé de 20 ans des Wildcats le 14 octobre en retour d’un choix de septième ronde en 2019.

L’ANECDOTE DU JOUR

Miroslav Durak

L’anecdote du jour implique le Slovaque Miroslav Durak, un excellent défenseur que le Titan avait obtenu des Castors de Sherbrooke pendant la saison 2000-2001.

Durak, qui était un bout-en-train impayable, a disputé une saison et demie à Bathurst. En 128 parties, séries éliminatoires incluses, il a inscrit 22 buts et a été crédité de 65 mentions d’aide pour 87 points. Il a aussi purgé 313 minutes de pénalités.

Plusieurs d’entre vous se souviennent peut-être de ses très remarquées célébrations après un but. Ses chorégraphies étaient différentes chaque fois. Je me souviens, entre autres, de l’avoir vu se laisser glisser sur la glace tout en mimant le geste de quelqu’un qui fait du kayak. Bref, Durak était tout un numéro.

L’histoire que vous vous apprêtez à lire et qui m’a été raconté par l’annonceur-maison Luc Foulem tourne à la fois autour d’un but et d’une visite pour le moins inattendue au cachot. Je vous préviens, l’anecdote est hilarante.

Ça débute lorsque le Titan vient de marquer un but. Durak, qui estime mériter une passe, se dirige aussitôt vers l’arbitre Guy Pellerin. Il faut que vous sachiez qu’à l’époque, il n’y avait pas de reprises vidéos et que ce sont les officiels qui décidaient des buteurs et des passeurs. On voyait ainsi régulièrement des joueurs aller solliciter les arbitres pour une passe.

Donc, Durak va voir l’homme au chandail zébré qui lui décerne aussitôt une pénalité de 10 minutes pour mauvaise conduite. Comme il reste moins de 10 minutes à jouer dans la période, le Tchèque ira purger une bonne partie de sa pénalité au vestiaire. Au début de la période suivante, Durak bien assis au banc des pénalités où il doit purger les derniers instants de son inconduite, se fait demander par Luc Foulem ce qu’il avait pu bien dire pour mériter une telle pénalité. Et Durak de lui répondre avec son accent à couper au couteau: «I want an assist!» (traduction: «Je veux une passe»). Luc m’a bien précisé qu’à ses oreilles, ça sonnait plutôt: «I waunt unh ausshist!» Enfin, Luc m’a dit qu’il avait tout de même bien compris ce que Durak voulait dire.

À la fin du match, alors que Guy Pellerin quittait la patinoire, Luc l’arrête par curiosité pour lui demander les raisons pourquoi il a imposé un 10 minutes d’inconduite à Durak. Pellerin, dans la cacophonie du but que les partisans célébraient, et aussi en raison du drôle d’accent du Tchèque, avait compris que Durak l’invitait à s’acheter des lunettes.

Quand Luc lui a raconté ce que Durak lui avait réellement dit, il a répondu avant d’éclater de rire: «Oh mon Dieu et moi qui lui a donné un 10 minutes pour ça!»

Selon Luc, même l’entraîneur Réal Paiement s’est esclaffé lorsqu’il a appris l’histoire.

Miroslav Durak a traîné son baluchon dans plusieurs pays avant de prendre sa retraite du hockey après la saison 2015-2016. Outre les Castors et le Titan, Durak a aussi évolué à Toledo (ECHL), à Milwaukee (AHL), en République tchèque, en Slovaquie, en France et en Pologne. Il a d’ailleurs remporté le championnat de la Ligue Magnus en 2012-2013 avec les Dragons de Rouen. Parmi ses coéquipiers, on retrouvait alors plusieurs anciennes vedettes de la LHJMQ, soit Marc-André Thinel, Éric Castonguay, Julien Desrosiers et François-Pierre Guénette.

LES ANNIVERSAIRES

C’est l’anniversaire de Jean-Sébastien Trudelle et de Daniel Tanel aujourd’hui. Ils ont eu respectivement 38 et 29 ans.

Et le 4 décembre prochain, ce sera un triple anniversaire puisque Yann Joseph, Benoit Paris et Raphaël Lafontaine auront respectivement 37, 34 et 23 ans.

Bonne fête les gars!

C’EST ARRIVÉ UN 27 NOVEMBRE

Le 27 novembre 1998, le capitaine Martin Fillion (M Artin Fillion) y est allé d’un tour du chapeau pour mener le Titan à un gain de 7 à 5 sur Mike Ribeiro et sa bande des Huskies de Rouyn-Noranda. Alain O’Driscoll et Denis Boily ont également contribué à la victoire avec un doublé chacun.Phil Ozga, qui est aujourd’hui agent de joueur, a empoché le gain devant la cage du Titan.

Plus près de nous, soit le 27 novembre 2009, le Titan l’a emporté 3 à 0 au Centre 200 de Sydney face aux Screaming Eagles. Si Eric Faille a été la vedette offensive avec un but et une passe, l’autre héros du match a sans aucun doute été le gardien Guillaume Nadeau qui a réalisé le jeu blanc.

LA QUESTION DU JOUR

Deux hockeyeurs de Winnipeg ont porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst au fil des ans. L’un d’eux est le défenseur Garrett Johnston qui a disputé 29 rencontres avec l’équipe en 2015-2016. Qui est l’autre?

A. Quintin Lisoway

B. Brant Miller

C. Lucas Grundy

D. Beau Prokopetz

E. Arthur Miller

F. Cole Fetzner