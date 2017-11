Excusez-vous

C’était la semaine des excuses pour le premier ministre Trudeau: excuses aux autochtones du Labrador, victimes des écoles résidentielles comme tant de milliers d’autres autochtones

travers le pays. Voilà dix ans qu’ils attendaient ce moment, puisqu’en 2007, le précédent gouvernement avait refusé de les inclure dans son mea culpa, sous prétexte qu’Ottawa n’avait rien à voir dans leurs sévices subis aux mains de la mission Grenfell ou de l’Église Moravienne.

D’habitude, je ne pense pas grand bien des excuses collectives de ce genre, mais le discours du Premier ministre était touchant, sincère et surtout très clair et très détaillé. Pas de mots si généraux qu’ils sonnent le creux, pas de platitudes et de promesses en l’air. La réaction des autochtones présents en a été la preuve la plus éclatante et je regrette vivement que mes amis Innus aient décidé de ne pas faire partie du processus. Soit, il y a eu bien plus de torts commis, mais il faut bien commencer quelque part.

Plus tard dans la semaine, les mouchoirs sont sortis de nouveau, cette fois à Ottawa, pour s’excuser de la purge contre les homosexuels dans la fonction publique fédérale. Là encore, on n’a pas cherché d’échappatoire, la cruauté de cette campagne à la MacArthy a été affichée dans toute son horreur et le premier ministre n’a pas manqué de souligner que cette sordide histoire s’était déroulée entre les années 1970 et 1992. Pas si loin, n’est-ce pas?

Dans les deux cas, le premier ministre a appuyé lourdement sur le fait qu’il s’excusait au nom de tous les Canadiens et Canadiennes. Il y a dans cette déclaration plus qu’un énoncé banal d’un chef de gouvernement: j’y lis, pour ma part, un défi lancé à chacun d’entre nous de réaliser la douleur causée à certains de nos compatriotes et de travailler à ce que cela ne se reproduise plus.

Bien sûr, il y a un pourcentage de la population qui ne se sent coupable de rien et ne ressent absolument pas le besoin de mieux faire, mais la majorité d’entre nous, je pense, a été secouée cette semaine et nous devons tous regarder en face la triste réalité: dans mon cas, si je connais bien les torts et la discrimination que vivent encore aujourd’hui les autochtones et si j’ai fait ma part comme journaliste pour les mettre en lumière, je dois admettre que je ne savais pas que dans les deux dernières décennies du vingtième siècle, on pourchassait les homosexuels dans la fonction publique et j’aurais dû. Alors, à mon tour, je m’en excuse publiquement.