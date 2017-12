Chers parents…

J’avoue que cette réflexion me trotte depuis longtemps dans la tête. Être parent est déjà une chose merveilleuse et un cadeau inestimable de la vie, mais être parent d’un jeune sportif ou d’une jeune sportive est tout simplement divin.

Il est vrai que notre vie n’est pas tout à fait la même que les autres qui n’ont pas cette chance.

Mais il y a aussi beaucoup de similitudes.

Comme relaxer un samedi matin en prenant un bon café et en lisant le journal. Mais plutôt que de le faire dans la cuisine ou dans le salon en pyjama et les pantoufles aux pieds, on le fait sur un siège glacial d’un aréna, les bottes d’hiver, le manteau doublé, la tuque enfoncée jusqu’aux oreilles et les mitaines de poils en boni.

Ou prendre un petit verre de vin le samedi soir, entouré d’amis. Mais plutôt que de se payer une bouteille hors de prix et de le faire dans un bon resto, on utilise la chambre d’hôtel que le groupe a louée à prix modique, on se rend au dépositaire du coin, on se paie quelques pizzas et on invite les autres parents qui sont dans la même situation pendant un tournoi ou une compétition.

Ou encore songer au prochain voyage dans le Sud. Mais plutôt que de parler de Cuba, du Mexique ou encore de la République dominicaine, on s’organise pour Moncton ou encore la Nouvelle-Écosse avec, comme bagages, bien plus qu’un maillot de bain et une brosse à dents.

Ou que faire des quelques dollars de surplus que nous avons dans le compte de banque. S’acheter des nouveaux vêtements à la mode… ou une nouvelle paire de patins pour cet enfant dont les pieds grandissent encore plus vite que votre plante grimpante. Rêver d’une voiture sport… ou d’une familiale dans laquelle l’équipement sportif entrera de peine et de misère.

Ah! La joie d’être parent…

*****

On fait bien des blagues, mais on peut difficilement trouver plus gratifiant pour un parent que de voir son enfant apprendre la vie à travers le sport.

Ce n’est pas toujours facile, loin de là. Il y a des jours où ça nous le dit moins de souper en toute vitesse, de laisser la vaisselle sale sur le coin du comptoir, d’aller faire chauffer la voiture et d’y embarquer sa progéniture pour son prochain entraînement de hockey, de patinage artistique, de patinage de vitesse, de soccer, de ski de fond, de tennis, etc.

Il y a des fins de semaine où l’on aimerait bien prendre une pause de tout ça afin de recharger les batteries épuisées d’une semaine folle au travail. De passer notre tour pour une fois.

Mais la beauté de tout ça, c’est qu’on oublie tout quand on voit notre enfant sourire dès l’instant où il retrouve ses amis, donner tout ce qu’il a pour aller chercher la rondelle, effectuer son tour de piste, frapper le ballon vers le but adverse.

Il faut aussi savoir gérer avec tact les humeurs changeantes de l’enfant. La joie de la victoire ou d’avoir marqué un but, la peine de la défaite ou d’avoir passé la majeure partie du match sur le banc, le questionnement à la suite des décisions avisées ou douteuses des entraîneurs, les chicanes avec ses amis pour qui aura droit à la manette du jeu vidéo à l’hôtel, etc.

Sans oublier qu’être parent d’un jeune sportif, ça ne vient pas avec un livre d’instructions qui nous dit en 14 chapitres, un prologue et une conclusion comment se comporter selon la situation du moment.

Oui, il y a eu parfois des débordements. Des parents qui voulaient trop, qui voulaient en faire trop, qui voulaient décider. Des parents qui vivaient leur espoir de gloire et de fortune à travers leur enfant. Qui le voyait déjà dans la LNH à gagner des millions de dollars alors qu’il parvenait à peine à marquer 10 buts dans sa saison pee-wee. Qui imaginait les Jeux olympiques après une victoire dans la catégorie atome.

Soyons honnêtes: nous avons tous passé par là à un moment donné, quand nos ambitions prennent le dessus sur celles de notre enfant. Certains y sont malheureusement restés accrochés. Mais la grande majorité ont compris et ont ralenti la cadence. Pour leur bien et pour le bien de l’enfant.

On ne s’en porte que mieux.

Dans le fond, on n’a pas besoin de livre: il suffit seulement d’apprécier le moment présent. Car ça passe vite. Trop vite. Croyez-en mon expérience.

*****

Avec décembre qui vient de commencer son décompte jusqu’à Noël, être parent d’un sportif signifie également… de gros cadeaux sous le sapin!

Pour plusieurs, ça va se traduire en de nouvelles pièces d’équipement fort dispendieuses – je vous le répète, des enfants, ça grandit tellement vite! – qui feront la joie de votre garçon ou de votre fille, qui en oubliera très rapidement son équipement à peine usé du dernier Noël.

Car être parent d’un enfant sportif, c’est également développer une tendinite au poignet à force de sortir et de rentrer la carte de crédit du porte-monnaie. En plus de crier nos encouragements, nous sommes aussi un guichet automatique sur deux pattes.

Pourquoi alors ne pas en profiter et recycler ce qui ne servira plus – et qui ramassera de la poussière dans le fond d’un garde-robe malgré le fait que ce soit encore en très bon état – en les offrant à des familles et à des enfants qui n’ont pas la même chance?

Parce que c’est ça aussi, être parent d’un enfant sportif.