L’importance de la recherche et de la liberté académique

Il y a vingt ans, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), adoptait la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur. Pour l’essentiel, cette recommandation déclinée en 77 articles insiste surtout sur la responsabilité des États signataires d’assurer un accès à l’enseignement supérieur afin d’assurer le « développement de l’humanité et de la société moderne ».

La majorité des États membres de l’ONU adhèrent à cette recommandation. Le Canada fait partie de ces pays.

L’UNESCO agit par le biais de trois types de documents. Il y a les conventions, les déclarations et les recommandations. Ces dernières ne sont pas contraignantes. C’est-à-dire que les pays n’ont pas à s’y plier. Cependant, en y adhérant, les États s’engagent moralement à respecter les principes qui en découlent.

Depuis un certain temps, on entend beaucoup parler, dans les médias, des fausses nouvelles. Les médias sociaux multiplient par mille la prolifération d’affirmations fausses et mensongères. Les faits et les opinions non fondées se présentent avec un poids qui semble souvent équivalent.

Par exemple, même si la quasi-totalité des scientifiques reconnait le phénomène des réchauffements climatiques et le rôle de l’humain dans ce réchauffement, les climatosceptiques occupent une grande place dans le marché de l’opinion publique, surtout pour continuer à vendre les bienfaits des produits du pétrôle.

Cette situation rappelle celle concernant le lien connu par les producteurs de cigarettes entre la consommation des produits du tabac et des maladies graves comme le cancer. Malgré ces liens connus, on continuait à vanter les bienfaits.

Dans cet esprit de recherche de vérité, il est évident qu’il faut se donner les moyens de produire des connaissances qui soient biaisées le moins possible. Comme citoyens, nous avons besoin d’être en mesure d’appuyer nos décisions sur des faits avérés. Les décideurs, tant dans les entreprises, dans la fonction publique que chez les élus doivent avoir accès à des données qui ne sont pas manipulées d’une manière qui les déforme.

Pour produire des recherches dont les résultats permettent de tirer des conclusions justes, les chercheurs ne doivent avoir aucun parti pris, c’est-à-dire qu’ils doivent être indépendants. On pourrait penser, en ce sens, qu’une entreprise donatrice aurait intérêt à garder pour elle le résultat d’une recherche qu’elle finance autant quand les résultats sont à son avantage et peut-être même plus lorsqu’ils ne le sont pas.

En 1997, l’UNESCO jugeait que les communautés universitaires étaient vulnérables à l’égard de pressions qui peuvent mettre en péril les libertés académiques nécessaires à la recherche indépendante. En fait, le droit à l’éducation, soutient l’UNESCO, ainsi que le développement du savoir et de la recherche dépendent du respect et de la protection des libertés académiques.

L’UNESCO recommande aussi qu’on protège l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur afin qu’elles permettent « la libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions qui constituent la garantie la plus solide de l’exactitude et de l’objectivité » des connaissances.

L’objectivité et l’exactitude des résultats de recherche sont difficiles à obtenir dans des conditions autres qu’idéales. Le Canada a joui pendant plusieurs décennies d’une réputation enviable à travers le monde. Depuis 1997, cependant, et particulièrement pendant les années du gouvernement Harper, le financement public de la recherche a considérablement diminué en pourcentage rendant plus difficile de garantir des conditions favorables à la recherche indépendante.

Une société libre et démocratique comme la nôtre ne peut pas se passer de faits démontrés par des processus de recherches rigoureux, indépendants et non biaisés. En fait, on n’a pas les moyens d’en faire l’économie si l’on veut évoluer et se développer d’une manière juste et équitable pour tous.