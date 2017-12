Un bel hymne national!

- Archives - Associated Press: Mark Humphrey

On a beau ne pas les aimer, de les avoir traités pendant longtemps de méchants communistes et d’avoir ragé contre eux lorsqu’ils venaient nous donner une leçon de hockey, il faut au moins donner ça aux Russes: ils possèdent l’un des plus beaux hymnes nationaux sur cette belle planète bleue.

Je ne m’y connais pas beaucoup en musique, mais comment ne pas apprécier la majesté des premières notes fortes et distinctes offertes au public pendant un événement sportif d’envergure, comme les Jeux olympiques.

Du coup, ces satanés Soviétiques d’avant la fin de la Guerre froide transformés plus tard en Russes devenaient un brin plus sympathiques. Car s’ils aimaient aussi la musique, ils ne devaient pas être ces monstres prêts à déclencher l’hécatombe nucléaire face aux bons Américains… et nos bons petits Canadiens!

Mais cet hymne, nous ne l’entendrons pas à Pyeongchang, en Corée du Sud, en février. Parce que les pas si méchants Russes que ça étaient finalement des mauvais sportifs, pris la main dans le sac (d’urine?) à tricher grâce au dopage.

Le Comité international olympique a tranché cette semaine: la Russie est bannie des Jeux olympiques d’hiver de 2018 et, entre autres sanctions, devra payer une amende salée de 15 millions $.

«Ça fait mal, croyez-en mon expérience!», disait Édouard Carpentier…

***

Mais le CIO s’est montré également bon joueur malgré la punition infligée: les athlètes russes propres pourront participer aux épreuves hivernales en Corée du Sud, mais sous le pseudonyme «athlète olympique de Russie». Leurs victoires seront célébrées par l’hymne et le drapeau olympiques.

Le nom a beau être un brin poétique et l’hymne olympique est bien beau, mais ça ne vaut pas l’hymne russe.

Imaginez maintenant si les Américains mettent leurs menaces à exécution et décident de ne pas envoyer leur délégation olympique en Asie, sous prétexte des tensions avec la Corée du Nord.

Le président Donald Trump, qui n’en est pas à une idiotie près, pourrait très bien empêcher à la dernière minute l’avion de décoller, à la simple crainte de voir Kim Jong-Il lancer par pur défi un missile nucléaire balistique sur cet appareil.

Donc, pas d’hymne national russe et peut-être pas d’hymne national américain.

Aussi bien écouter les Jeux le son de la télévision fermé!

Au moins, nous pourrons alors apprécier à sa pleine mesure notre hymne canadien lorsque nos valeureux athlètes monteront sur la plus haute marche du podium olympique. Car, à moins d’une catastrophe, nous aurons assurément l’occasion de l’entendre à quelques reprises, même si l’unifolié ne sera pas représenté par les joueurs de la LNH en Corée du Sud.

D’ici là, peut-être aurions-nous intérêt à nous entraîner un peu.

Allons en choeur: Ô Canada…

***

Le dopage est certes une hérésie dans le monde moderne sportif. Peu de disciplines y échappent. La quête de victoire l’emporte souvent sur le bon sens et la santé.

Les Russes se sont fait prendre, c’est vrai. Et on insiste sur «se sont fait prendre». Car la réalité est que ce n’est pas le seul pays à utiliser des substances illégales visant à bonifier les performances individuelles.

La question est de savoir s’il est possible de garder le sport d’élite international de haut niveau «propre». Et encore là, nous devons nous pencher sur la définition du mot «propre», puisque de nombreux athlètes absorbent divers suppléments que le commun des mortels n’utilise même pas.

Même si cela est permis, ça demeure pas moins une manière déguisée d’augmenter sa masse musculaire ou encore d’améliorer sa capacité aérobique. Et si c’est déguisé, ce n’est donc pas naturel.

Mais comme on aime le sport, on est prêt à fermer les yeux sur quelques accrocs du système, le temps de voir nos athlètes se donner corps et âme pour aller chercher cette fameuse médaille dont nous serons tellement fiers… et qui les rendra tellement riches.

Au moins, on sait que les hymnes nationaux sont «propres», non?

Les leçons d’une tragédie

Difficile de se rappeler sans émotion de la tragédie du 12 août 2013, sur la patinoire du Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst.

Un jeune homme qui rêvait de percer l’alignement du Titan d’Acadie-Bathurst et en qui la direction fondait de beaux espoirs tombait inconscient après un exercice à la première journée du camp d’entraînement.

Jordan Boyd ne devait pas s’en remettre. L’autopsie devait démontrer plus tard qu’il souffrait d’une maladie cardiaque dont il ne connaissait pas l’existence.

Quatre ans plus tard, la LHJMQ a posé le bon geste en imposant des mesures de sécurité accrues dans les centres sportifs qui accueillent les activités – matchs et entraînements – de ses 18 équipes.

À ce sujet, il faut féliciter le Titan d’Acadie-Bathurst, qui n’a pas attendu les conclusions émises par le commissaire Gilles Courteau cette semaine pour bouger.

Ce qui est arrivé à Jordan Boyd ne se reproduira peut-être plus. Mais si jamais la malchance frappe encore un joueur, il y aura du personnel compétent et des équipements de réanimation sur place afin d’agir rapidement et, qui sait, sauver une vie.

Une vie qui, dans le fond, vaut bien plus que le hockey.