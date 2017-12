Chronique – LHJMQ

MORAND ET DOBSON AVAIENT ZÉRO ATTENTE

À moins que vous n’ayez dormi pendant les 72 dernières heures, vous devez sans doute savoir que seulement trois joueurs de la LHJMQ ont obtenu une invitation pour le camp de sélection d’Équipe Canada junior.

Il s’agit du gardien Samuel Harvey, des Huskies de Rouyn-Noranda, ainsi que des attaquants Drake Batherson, des Screaming Eagles du Cap-Breton, et Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville.

Personnellement, je croyais dur comme fer que le défenseur Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown, serait du groupe des 32 joueurs invités. Joseph qui, en passant, a paraphé cette semaine son premier contrat professionnel avec les Coyotes de l’Arizona.

Je suppose que ce sera pour l’an prochain dans son cas.

Chez le Titan, Antoine Morand et Noah Dobson sont parmi les joueurs qui ont été à tout le moins considérés par les dirigeants d’Équipe Canada junior.

J’ai demandé aux deux joueurs s’ils s’attendaient à une invitation. Tous les deux m’ont répondu dans la négative.

«C’est sûr que j’aurais aimé être là, mais je ne suis pas déçu de ne pas avoir été invité», m’a révélé Morand.

«Ce n’est juste que partie remise. Je vais continuer d’améliorer mon jeu afin de faire partie de l’équipe l’année prochaine», a mentionné le numéro 88, qui s’est par ailleurs dit content et fier pour son bon ami Maxime Comtois.

De son côté, Dobson a tenu à rappeler que ce sont majoritairement des patineurs âgés de 19 ans qui sont invités.

«Ça m’aurait surpris d’avoir un appel, dit-il. C’est évident que j’aurais aimé qu’on me fasse signe, mais si tu regardes la liste des joueurs, la majorité est âgée de 19 ans. Moi, j’en ai seulement 17 et il me reste deux autres années pour y arriver.»

Parmi les autres joueurs ignorés par Équipe Canada junior, notons le capitaine des Sea Dogs de Saint-Jean, Joseph Veleno, et le jeune surdoué de l’Océanic de Rimouski, Alexis Lafrenière.

POULIOT AIME BEAUCOUP SON CLUB TEL QUEL

La période des transactions sera bientôt en cours et le directeur général Sylvain Couturier tentera évidemment d’améliorer son équipe. Cela dit, ce n’est pas si certain qu’il procédera à des changements.

Pour un, l’entraîneur Mario Pouliot m’assure qu’il n’aurait rien contre l’idée que son équipe demeure telle qu’elle est en ce moment. Comme les véritables vendeurs seront vraisemblablement peu nombreux, il est effectivement possible que les trocs soient une rareté dans le prochain mois.

Pouliot estime que de toute façon, les changements apportés dans les dernières semaines (Michal Ivan, German Rubtsov, Nicholas Pryce et Joseph Murdaca) ont déjà apporté beaucoup à l’équipe.

«Je me sens très confortable avec l’équipe en place, me dit-il. J’aime mon noyau et la chimie qui est en train de s’installer dans le vestiaire. J’ai énormément confiance en l’équipe actuelle. Elle peut déjà compétitionner avec n’importe qui dans la ligue.»

Pouliot ajoute que si le Titan conserve le statu quo, il verrait très bien ses hommes répéter l’exploit des MAINEiacs de Lewiston en 2006-2007. La formation américaine avait complètement dominé l’opposition ce printemps-là.

«Ils n’avaient fait aucun changement pendant la période des transactions et ils avaient remporté la Coupe du Président en remportant 16 de leurs 17 matchs des séries. Je m’en souviens très bien parce que mon gendre, Éric Castonguay, jouait dans cette équipe», m’a raconté Pouliot.

David Perron était la grande vedette des MAINEiacs en 2006-2007. L’Acadien Michaël Ward et l’ex-défenseur des Hawks d’Elsipogtog, Chad Denny, s’y trouvaient également.

LECOUFFE PROGRESSE BIEN

Lentement mais sûrement, Marc-André LeCouffe est en train de trouver sa niche chez le Titan. Le gros joueur de centre acadien a pris part aux six derniers matchs après avoir dû passer son tour la plupart du temps en début de saison.

Mario Pouliot lui a d’ailleurs déjà confirmé qu’il affrontera l’Océanic, ce soir (vendredi), à Rimouski.

«Nous sommes satisfaits de sa progression, m’a révélé Pouliot. C’est un jeune qui est vaillant et nous aimons son potentiel.»

En 18 rencontres, le hockeyeur de Tracadie montre un dossier d’un but et trois mentions d’aide.

ADAM HOLWELL BIENTÔT DANS UN TOP 8?

Si Adam Holwell peut éviter les blessures et prendre part aux 38 dernières rencontres de son équipe, il complétera sa carrière avec 330 parties. Il deviendrait alors seulement le huitième défenseur à réussir l’exploit dans l’histoire de la LHJMQ.

Deux anciens joueurs du Titan figurent déjà dans le top 7, soit Tyler Reid (331, 7e) et le nouvel immortel Danny Groulx (341, 3e). Mathieu Dumas, un ancien des Foreurs et des Screaming Eagles, est le meneur avec 344 rencontres.

Parlant de matchs disputés, saviez-vous qu’il y a six défenseurs du Nouveau-Brunswick qui ont disputé plus de 270 rencontres en carrière dans le circuit Courteau?

Ils sont dans l’ordre Matt Murphy (321), Shane Doiron (314), Jean-Claude Sawyer (282), Justin Vienneau (280), Guy Dupuis (278) et James Sanford (272).

Et qui est le recordman des matchs en carrière, peu importe la position? Un indice: c’est le gars qui s’occupe des reprises lorsque les officiels ont besoin d’un deuxième avis au Centre régional K.-C.-Irving. Oui, oui, Éric Bétournay. Il a pris part à pas moins de 352 parties avec le Titan et les Saguenéens.

LE GÉANT CHARLES-ANDRÉ CYPIHOT

Parmi les espoirs du Titan qui n’évoluent pas dans la LHJMQ, il y a Charles-André Cypihot, un gaillard de 6 pieds 5 pouces et de 206 livres que l’équipe d’Acadie-Bathurst a sélectionné en septième ronde (118e au total) en juin 2016.

Pour en avoir discuté avec le directeur général Sylvain Couturier, j’ai appris que l’équipe gardait un œil attentif sur la progression de Cypihot, qui célébrera son 17e anniversaire le 15 décembre.

Couturier l’a même comparé à Cole Rafuse. Il voit Cypihot comme un gros bonhomme pouvant aider un club sur le plan physique et en échec-avant.

Cypihot évolue actuellement pour les Gladiateurs de l’école Georges-Vanier dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire U-18 du Québec. Tout récemment, à l’occasion du Défi LHPS présenté à Lévis, Cypihot a enregistré en six rencontres pas moins de 13 points (7-6), un sommet dans le tournoi.

Lors du tournoi des recrues du Titan, tout juste avant le camp d’entraînement officiel, Cypihot n’a malheureusement pu se faire justice après avoir été victime d’une dislocation partielle de l’épaule.

«Ç’a été une malchance, m’a expliqué le géant. Je suis mal tombé en me faisant plaquer par un joueur des Mooseheads. Avant de m’en retourner à la maison, l’organisation m’a demandé d’améliorer mon explosion sur patins et de peaufiner mon jeu sans la rondelle. Je joue dans une ligue où le calibre ressemble pas mal au midget AAA, si ce n’est que les équipes ont moins de profondeur.»

Cypihot ne s’en cache pas, il rêve toujours à une carrière junior majeur.

«C’est quelque chose que j’espère du plus profond de mon coeur», m’a confié le jeune hockeyeur.

En passant, il n’est pas le seul athlète du clan Cypihot puisqu’en discutant avec son père, André, j’ai appris que sa jeune sœur Alexie était douée pour le soccer. Elle évolue comme gardienne dans l’équipe dirigée par une ancienne vedette de l’Impact de Montréal, Sandro Grande.

Âgée de seulement 9 ans, Alexie mesure déjà un peu plus de 5 pieds 5 pouces. Imaginez, elle porte déjà des chaussures de taille 10!

DEUX SEA DOGS AU MONDIAL JUNIOR

Le défenseur Radim Salda et l’attaquant Ostap Safin, des Sea Dogs de Saint-Jean, ont été invités au camp de sélection de la République tchèque en vue du Championnat mondial junior. Les deux joueurs ont représenté leur pays l’an dernier au Mondial U-18.

MATTHEW GROUCHY GAGNE DES POINTS

Ceux et celles qui ont lu ma dernière chronique dans le journal, au sujet du prochain repêchage de la Ligue nationale, savent que l’encan de 2018 s’annonce fort intéressant pour la LHJMQ.

Avec un peu de chance et si les meilleurs espoirs continuent de capter l’attention des 31 équipes du circuit Bettman, nous pourrions même assister à un repêchage historique. J’en avais d’ailleurs profité pour vous énumérer les principaux espoirs.

Il y en a toutefois un qui ne figurait pas dans ma liste, soit l’attaquant Matthew Grouchy, des Islanders de Charlottetown. Après un début de saison plutôt décevant, le Terre-Neuvien ne cesse de gagner des points depuis son réveil offensif au début de novembre.

Limité à seulement trois buts et quatre passes à ses 15 premiers duels, Grouchy a depuis amassé sept buts et huit mentions d’aide dans ses 14 dernières rencontres, en plus de maintenir un différentiel de +8. Il a d’ailleurs été la vedette du match de jeudi dans un gain de 4 à 3 des Islanders sur les Voltigeurs avec une performance d’un but et deux passes.

Je ne suis pas en train de vous dire que Grouchy entendra son nom dans les deux premières rondes en juin prochain, mais s’il poursuit dans la même veine ne soyez pas surpris si l’ailier droit de 6 pieds 1 pouce et 189 livres est sélectionné en troisième ou quatrième ronde.

Grouchy est originaire de Labrador City, une municipalité qui a déjà procuré au Titan le gardien Nicolas Champion.

PAPA TIENT À SON FILS

Le directeur général et entraîneur des Remparts, Philippe Boucher, a récemment fait savoir qu’il était hors de question d’échanger son fils Matthew pendant la prochaine période des transactions.

«Il va prendre sa retraite [du hockey junior] comme joueur des Remparts. J’ai eu de bonnes offres pour lui, l’an passé, et même si j’ai carte blanche pour les échanges, mon président [Jacques Tanguay] avait mis son droit de véto comme quoi je ne pouvais pas le bouger…», a révélé Boucher au quotidien Le Soleil.

LES SEA DOGS CONGÉDIENT DE BLOIS

Les Sea Dogs ont récemment décidé de se séparer de leur recruteur-chef Christian De Blois.

Moins d’un an après leur belle saison 2016-2017, la majorité du personnel qui occupait des postes importants dans l’équipe ont quitté.

En fait, il ne reste plus que le président et directeur général Trevor Georgie.

Je ne peux m’empêcher de trouver cela un brin (beaucoup) étrange tous ces changements.

LE COULTRE AU CAMP DE SÉLECTION

Trois joueurs de la LHJMQ ont été invités au camp de sélection d’Équipe Suisse en vue du championnat mondial. Il s’agit de Simon Le Coultre, des Wildcats, Philipp Kurashev, des Remparts, et Marco Cavalleri, des Tigres.

HARVEY FIER DE L’INVITATION

Le gardien des Huskies, Samuel Harvey, est évidemment fier d’avoir été invité au camp de sélection d’Équipe Canada junior.

«Je vais faire comme je fais avec les Huskies, c’est-à-dire de penser un jour à la fois et d’arrêter la prochaine rondelle. Je ne contrôle pas leurs décisions. La seule chose que je contrôle, c’est ma performance. On verra ensuite ce qui va se passer», a déclaré Harvey à La Frontière/Le Citoyen.

Harvey s’est même permis de taquiner ses anciens coéquipiers Philippe Myers et Jérémy Lauzon.

«Eux, ils ont perdu en finale. Alors, si je fais l’équipe, il n’est pas question qu’on perde en finale», a confié avec humour le gardien à l’hebdomadaire abitibien.

GAIN SURPRENANT DE SHAWINIGAN

Les Cataractes ont causé toute une surprise, mercredi soir, en battant les Mooseheads par la marque de 3 à 2 en fusillade. Le gardien Mikhail Denisov a été la grande vedette du match en bloquant 35 rondelles, dont 17 qui provenaient de l’enclave.

QUE DE CHANGEMENTS EN 40 ANS

Plus tôt cette semaine, en feuillant l’excellent livre de Jean-Pierre D’Auteuil sur l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (l’ouvrage a été publié en 2012), j’ai pu réaliser que les choses avaient énormément changé en 40 ans.

Vous voulez des exemples?

En 1977-1978, les deux meilleures formations de la LHJMQ étaient les Royals de Cornwall et les Draveurs de Trois-Rivières. Les deux équipes ne sont plus dans la ligue depuis déjà fort longtemps.

Avant que ne débute la saison, l’Américain Jay Miller, qui portera ensuite les couleurs des Bruins de Boston et des Kings de Los Angeles, a refusé de jouer dans la LHJMQ. Son motif? Il ne voulait rien savoir de jouer dans un environnement francophone. OK, vous allez me dire que ça arrive encore de nos jours, mais le fait demeure qu’on retrouve des anglophones dans toutes les équipes du circuit maintenant. Dans le passé, ce n’était pas toujours le cas.

Toujours en 1977-1978, les Éperviers de Verdun ont créé une véritable commotion en confiant le poste d’entraîneur-chef à Yvon Blais, qui n’est alors âgé que de 20 ans.

Imaginez, il avait le même âge que les vétérans de l’équipe. Tu ne verras plus ça aujourd’hui.

La même saison, les Saguenéens de Chicoutimi ont échangé l’excellent Sylvain Locas aux Castors de Sherbrooke en retour de cinq joueurs. Le prix était tout de même drôlement salé puisque quatre des cinq bonshommes obtenus sont devenus des joueurs d’impact avec Chicoutimi, soit Larry Mensour, Michel Brisebois, François Gravel et Michel Champigny. Le cinquième, Burton Martin, qui était réputé pour sa robuste, a eu des succès mitigés.

Je me permets ici une parenthèse afin de vous dire que les Saguenéens ont été nettement moins perspicaces en décembre 1998, lorsqu’ils ont envoyé Ramzi Abid, Mathieu Benoit, Marc Bouchard, Jean-Sébastien Trudelle et Jérôme Dumont à Bathurst.

Si les Saguenéens ont obtenu trois joueurs honnêtes en Jean-Philippe Soucy, Jonathan Francoeur et Alexandre Morel, le reste laissait grandement à désirer. Si je vous nomme Patrick-Olivier Mailhot, Jean-François Bélanger, Éric Collyn et Éric Laurendeau, on s’entend que ces gars-là n’ont pas marqué l’histoire du hockey. Un deuxième choix en 1999 ainsi qu’un premier et un deuxième en 2000 font aussi partie de l’entente.

Le Titan récupérera toutefois les deux choix de 2000, de même que le premier choix européen des Saguenéens que ces derniers avaient obtenu auparavant des Wildcats de Moncton. Ces choix sont devenus respectivement Michaël Tessier, Adam Russo et Alexander Matieroukhine.

Certes, Éric Bétournay, Bryan Dubé et un choix de deuxième tour à l’encan européen ont fait le chemin inverse. Mais analysez cette transaction comme vous le voudrez, le Titan l’a emporté haut la main.

Voilà tout ce que j’avais à dire dans cette parenthèse.

Sinon, toujours en 1977-1978, les défensives étaient tellement poreuses que huit des 10 équipes avaient accordé plus de 325 buts. Les Dynamos de Shawinigan ont été les pires en permettant pas moins de 687 buts à l’adversaire. C’est gargantuesque! À croire que la «p’tite noire» avait des yeux quand les Dynamos se trouvaient dans leur territoire.

Ah oui, c’est aussi en 1977-1978 que le Junior de Montréal jumelait trois joueurs portant le même prénom et, aussi incroyable que ça puisse l’être, qui sont nés exactement le même jour. Ces trois gars ont pour nom Denis Cyr, Denis Tremblay et… Denis Savard. Le Denis Savard qui s’est longtemps amusé à déculotter un peu tout le monde dans la Ligue nationale en tournant sur une pièce de 10 cennes.

Bref, il est arrivé il y a 40 ans plein de trucs que nous ne reverrons probablement jamais dans la LHJMQ.

DES JOUEURS AUX PRÉNOM ET NOM COOLS

Quels sont les joueurs dans la LHJMQ dont l’agencement du prénom et du nom de famille me les rendent spéciaux, tant à l’écoute qu’à la lecture?

Je me suis amusé, avec humour, à retracer mes préférés cette saison.

Voici donc mon top 7 par ordre décroissant:

7. Luke Kirwan, des Remparts: C’est plus fort que moi, j’ai aussitôt des images de Star Wars en tête. Vous aussi, avouez-le!

6. Dakota Lund-Cornish, des Islanders: C’est bien simple, on dirait le nom d’un grand chef de guerre amérindien. Entendre ça, ça impose le respect.

5. Noah Laaouan, des Screaming Eagles: Je ne peux m’empêcher de penser à un couple de quinquagénaires assis quelque part dans le Centre régional K.-C.-Irving en train d’écouter Luc Foulem annoncer un but: «Et le but marqué par le numéro 25… Noooooaaaaaaaahhhh Laaaaaaaaaaouuuuuaaaaaaannnnn…» Et la femme de se tourner vers son mari: «Mais qu’est qu’y dit?» Et le mari, pas trop certain de lui, de répondre: «J’crois qu’il a dit Noualaouan»! Épique!

4. Brooklyn Kalmikov, des Screaming Eagles: Fouillez-moi pourquoi, mais avec de pareils prénom et nom, un joueur n’a pas le choix d’afficher une grande confiance en soi sur la patinoire. Ça adonne bien, cette recrue connaît des débuts excellents dans la LHJMQ.

3. Giordano Finoro, des Olympiques: J’ai toujours aimé la musicalité des prénoms et noms de famille d’origine italienne. Dans le cas de cet attaquant ontarien, je serais prêt à jurer qu’il pourrait me pousser la note aussi bien que Luciano Pavarotti.

2. D’Artagnan Joly, du Drakkar: Si Alexandre Dumas y avait songé un peu plus, c’est définitivement le nom de famille qu’il aurait choisi pour son mousquetaire vedette. «En garde, canaille, que je te taille les oreilles!»

1. Isaiah Gallo-Demetris, du Drakkar: Prenez un air solennel et prononcez prénom et nom à haute voix. Comme dirait le célèbre Stan, ce grand entraîneur parmi tous qui a engendré son non moins célèbre fils Popaul: «Dans mon livre à moé, c’est définitivement d’une coolitude de niveau A+».

L’ANECDOTE DU JOUR

Aujourd’hui, notre anecdote du jour est une gracieuseté de l’ancien dur-à-cuire Bryan Dubé, qui est aujourd’hui un agent de joueur. Drake Batherson, des Screaming Eagles, est d’ailleurs l’un de ses clients.

Dubé fait partie de l’équipe OLP Sports, que codirige l’ex-gardien du Titan, Philippe Ozga, et Marc Purdon.

Un autre visage bien connu des amateurs d’Acadie-Bathurst se trouve également au sein de l’écurie OLP Sports, soit Gregor Baumgartner. Ce dernier est à la fois partenaire et l’agent principal en Europe.

L’histoire de Dubé remonte au 17 février 1999. Les Huskies de Rouyn-Noranda, menés par Mike Ribeiro, sont au Centre régional K.-C.-Irving. La formation abitibienne remportera d’ailleurs le match par la marque de 6 à 5, mais ce n’est pas de cela dont est question l’anecdote de Dubé.

À la troisième minute du deuxième vingt, Dubé laisse tomber les gants devant Alex Turcotte, un petit costaud qui ne donnait pas sa place avec ses poings.

«Alex est l’un de mes amis et je peux te dire que le combat a été assez long», m’a raconté Dubé.

«Je me souviens que les arbitres n’arrêtaient pas de nous dire qu’ils allaient s’interposer pour nous séparer. Moi, je ne voulais pas, parce que je tenais à m’assurer de gagner le combat. Malheureusement, les arbitres sont finalement passés à l’action et ils nous ont séparés. Je n’étais pas trop content. En fait, pour être exact, j’étais très en colère. À un point tel que j’ai claqué la porte du banc des pénalités de toutes mes forces et à ma grande surprise… BANG… la baie vitrée a éclaté en 1000 morceaux.»

«La foule dans l’aréna s’est aussitôt mise à crier et à frapper des mains. Les spectateurs ont eu l’air d’avoir aimé ça. N’empêche que le match a été retardé de 20 à 25 minutes par ma faute», confie-t-il.

En plus d’un cinq minutes pour s’être battu, Dubé a également écopé d’un 10 minutes de mauvaise conduite. Pour être plus clair, il a passé la quasi-totalité du deuxième vingt à user son fond de culotte au cachot.

«En rentrant dans le vestiaire, tous les boys riaient de la chose. Certains ont même commencé à dire à la blague que Léo-Guy (Morrissette) ne serait pas content. Je ne suis pas certain que Léo-Guy a entendu les gars, mais après l’entraînement du lendemain je me suis fait dire qu’il voulait me voir dans son bureau. Là, je me suis dit: »Oh boy, je suis peut-être dans la merde moi-là ». En entrant dans le bureau, Léo-Guy m’a remis une enveloppe sur laquelle mon nom était inscrit. En l’ouvrant, j’ai découvert que c’était une facture pour la baie vitrée. Je l’ai regardé et je lui ai demandé si c’était une blague. Il m’a répondu que non, que je devais payer la baie vitrée et qu’il allait prendre l’argent à partir de mon salaire hebdomadaire. Il a ensuite continué de m’engueuler pendant quelques minutes. Après qu’il ait terminé ce qu’il avait à me dire, il m’a demandé sèchement de sortir du bureau.»

À ce moment-là, Dubé est probablement rouge comme une pivoine. Avoir été une autruche, il y a de fortes chances qu’il se serait enfoui la tête le plus creux possible dans le sol.

Parce que quiconque a déjà vu le propriétaire du Titan en colère peut témoigner qu’il pouvait être très intimidant.

J’ai personnellement déjà vu une poubelle du vieux Colisée de Québec encaisser une sévère raclée aux mains du colérique propriétaire en raison d’un arbitre qui avait selon lui coûté le match à son équipe.

Et c’est sans oublier la fois qu’il a voulu faire un mauvais parti à Don Brennan, un journaliste du Ottawa Sun qui avait commis l’impair de demander, via sa chronique, dans quelle province évoluait le Titan. Il s’était aussi interrogé s’il y avait des trottoirs et des lampadaires à Bathurst. Bref, rien pour le rendre sympathique auprès du propriétaire.

J’étais là quand l’entraîneur adjoint François Lacombe s’est interposé devant Morrissette avant que ce dernier n’empoigne Brennan.

Bref, tout ça pour dire que Dubé devait être complètement démoli quand Morrissette lui a dit de sortir.

«En ouvrant la porte, je vois aussitôt l’entraîneur Roger Dejoie et quelques joueurs et ils sont crampés de rire. Je me retourne vers Léo-Guy qui me dit que c’est une blague et que je n’ai pas à m’inquiéter. Il me félicite d’ailleurs pour mon combat et me dit que les partisans m’ont adoré. Je peux te dire qu’ils m’ont bien eu. Mais même là, Léo-Guy ne souriait pas du tout. N’empêche que c’était une bonne blague de sa part», a ajouté Dubé.

Effectivement, c’était une excellente blague.

LES ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE

8 décembre: Sébastien Bisaillon (31).

9 décembre: Nick Layton (29), Juraj Mily (21).

10 décembre: Paul Lavoie (35).

11 décembre: James Melindy (24), Daniel Robert (35); Marc-Olivier Vary (33).

12 décembre: Gabriel Gosselin (21), Dave Bouchard (31), Rémi Bergeron (34), Kevin Lavallée (36), Bruce Graham (32), Jean-Christophe Blanchard (30), Danick Martel (23). 13 décembre: Jean-François Grégoire (45).

14 décembre: Antoine Bergeron (36), Ivan Barbashev (22); A.J. Greer (21); Émile Poirier (23).

C’EST ARRIVÉ UN 8 DÉCEMBRE

1986 – Dans un match à caractère offensif, les Draveurs de Trois-Rivières l’emportent 9 à 7 sur le Titan de Laval. Sylvain Couturier récolte un but et deux passes dans le revers. Parmi ses coéquipiers, on retrouve l’Acadien Jacques Pinet, qui a d’ailleurs inscrit un but dans ce match, et l’ancien entraîneur-chef du Titan Éric Dubois. Du côté des Draveurs, on retrouvait un autre Acadien en Daniel Maillet.

2002 – Le Dieppois Pierre-Alexandre Parenteau y va d’un but et quatre passes dans un gain de 8 à 1 des Saguenéens de Chicoutimi sur l’Océanic de Rimouski. L’ancien des Aigles Bleus Yvan Busque a lui aussi contribué avec un but et une mention d’aide.

LA QUESTION DU JOUR

Tous ces joueurs, sauf deux, ont été sélectionnés au sein de l’équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ lors de leur première saison avec le Titan. Qui sont les deux intrus?

A. Mathieu Perreault

B. Antoine Morand

C. Bruno Gervais

D. Zach O’Brien

E. Mathieu Carle

F. Adam Russo

* Réponse à la dernière question: Sylvain Couturier.