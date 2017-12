Le Crime de l’Orient-Express: un régal pour les yeux et l’esprit

Quand on pense aux classiques des romans policiers, Le Crime de l’Orient-Express (1934), d’Agatha Christie, vient nécessairement en tête de liste. Sa conclusion est une des plus célèbres et des plus marquantes de l’histoire. Et son personnage principal, l’excentrique Hercule Poirot, n’a d’égal que le vénérable Sherlock Holmes.

C’est donc à ce monument que le cinéaste Kenneth Branagh a choisi de s’attaquer. L’Irlandais a même haussé le niveau de difficulté de quelques crans en décidant d’interpréter Poirot.

Entendons-nous. Branagh est loin d’être un pied de céleri. Ses cinq nominations aux Oscars – que ce soit devant ou derrière la caméra – sont là pour le prouver.

Mais Branagh n’a pris aucune chance. Il s’est entouré d’une des distributions les plus talentueuses de l’histoire récente, en plus de créer une esthétique à la fois riche et classique.

Le résultat final, malgré quelques petits accrocs, est un régal pour les yeux et l’esprit.

Avalanche et meurtre

Après avoir résolu une délicate affaire de vol à Jérusalem, le détective Hercule Poirot est appelé à Londres pour enquêter sur un meurtre.

Le Belge monte donc à bord de l’Orient-Express, un majestueux train à vapeur qui relie Istanbul à la France. Du bonheur pour Poirot qui souhaite profiter du voyage pour s’imprégner à fond dans l’oeuvre de Charles Dickens.

Les plans du moustachu seront toutefois modifiés quand, dans les Balkans yougoslaves, l’Orient-Express se retrouve embourbé par une avalanche. Qui plus est, un louche marchand d’art est retrouvé mort poignardé dans sa cabine.

Il y a donc un meurtrier en première classe. Et Poirot est déterminé à le démasquer avant qu’il frappe à nouveau.

La tâche s’avère toutefois beaucoup plus difficile qu’anticipée. La victime voyageait sous un faux nom et n’était autre que l’assassin d’une enfant américaine. Entre faux alibis, mensonges et tromperies, Poirot découvre, horrifié, que chacun des passagers avait un motif pour tuer l’assassin…

Un film cérébral

À l’instar des plus grandes productions policières européennes, Le Crime de l’Orient-Express n’est pas un film d’action. C’est une oeuvre profondément cérébrale qui emprunte énormément au style qu’ont popularisé avec tant de succès des maîtres comme Alfred Hitchcock, Arthur Conan Doyle et, plus récemment, David Fincher.

Poirot questionne, analyse, déduit. Le spectateur le suit dans son enquête qui consiste principalement à interroger les douze suspects et à tenter de voir clair dans leurs mensonges.

Il en résulte un rythme plutôt lent, où derrière chaque parole se cache un indice potentiel pour résoudre l’affaire. Dans ces conditions, le spectateur ne peut pas relâcher son attention un seul instant. Le voyage n’en est que plus éprouvant, pour le meilleur et pour le pire.

Distribution

Poirot est un personnage qui aime se donner en spectacle. Et à titre de réalisateur, Branagh met évidemment le détective qu’il interprète au coeur de toutes les scènes. À première vue, rien de mal là, l’Irlandais offrant une très bonne performance dans le rôle de l’obsessif détective (dans la version originale, son français est par contre teinté d’un horrible accent qui m’a beaucoup dérangé).

Le hic, c’est que le reste de la distribution est beaucoup trop talentueux pour être relégué dans l’ombre. Daisy Ridley, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Judy Dench, Johnny Depp, et, surtout, Willem Dafoe, Manuel Garcia-Rulfo et Tom Bateman sont absolument brillants.

J’aurais personnellement pris plus de Dafoe, de Garcia-Rulfo et de Bateman. Et moins de monologues suffisants de Poirot.

Souci du détail

Reste que, malgré tout le talent de la distribution, la véritable vedette du film, c’est l’Orient-Express. Les scènes où on voit le train de l’extérieur, dans le majestueux décor montagneux de l’Europe de l’Est, sont absolument magnifiques.

En fait, toutes les scènes ont été tournées avec un souci artistique évident. On ne sent aucune improvisation ici. Chaque élément qui apparaît dans le cadre est positionné avec une minutie qui frôle l’obsession.

Par exemple, filmée dans un espace clos et en plan continu, la scène du meurtre, montrée en flashback, est un véritable trésor.

On sent que le scénariste et le cinéaste ont également fait de gros efforts pour contredire Poirot, qui, en début de film, affirme ne croire qu’au bien et au mal.

Le séjour du détective sur l’Orient-Express lui fera réaliser, surtout dans le troisième acte, que la justice est souvent une question de perspective. Même quand on s’appelle Hercule Poirot et qu’on croit avoir réponse à tout.

À l’image de sa dernière scène – hautement symbolique -, Le Crime de l’Orient-Express est un film visuellement recherché et teinté de gris.