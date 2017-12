Dark: du très grand art

Une entreprise américaine est en train de me faire tomber en amour avec la télévision européenne. Qui l’aurait crû! Grâce à Netflix, il est possible de découvrir des petits bijoux du Vieux Continent. Après The Five et The Fall, c’est maintenant Dark qui me charme. Et pas à peu près!

La série de dix épisodes ressemble à l’enfant qui serait issu du croisement entre Lost et Twin Peaks… si l’enfant en question avait été adopté et élevé en Allemagne.

Après avoir visionné cinq épisodes, je n’ai pas peur d’affirmer qu’il s’agit de la meilleure série que j’ai vue sur Netflix, devant, dans cet ordre, Stranger Things et Mindhunter.

Dark raconte l’histoire de quatre familles du petit bourg allemand de Winden. Quand un enfant disparaît sans laisser de trace, des plaies vieilles de plus de 30 ans vont se rouvrir. Tout ça sur un fond de voyage dans le temps… Et il y aussi cette mystérieuse caverne…

À l’instar de Stanger Things, Dark utilise des éléments du surnaturel pour troubler le quotidien très banal de ses personnages. La différence entre les deux séries, c’est que le scénario de la seconde est tellement complexe qu’il fait passer celui de la première pour un vulgaire conte de Noël.

Dire que la série nous fait travailler les méninges est un euphémisme. Son créateur, le Suisse Baran bo Odar, est même parvenu à appuyer l’ensemble de son récit sur de brillants jeux de miroir et de parallélisme. D’une intelligence rare et exquise.

Ajoutez à cela une ambiance angoissante et des images extrêmement sombres et vous avez là un petit chef-d’oeuvre de la télévision moderne. À condition d’accepter que les lois qui régissent l’espace-temps diffèrent à Winden et de vouloir faire l’effort d’embarquer à fond dans l’intrigue.

Quelques suggestions de comédie

Envie de rire un peu? J’ai arpenté les profondeurs de Netflix à la recherche de comédies potables. Voici trois suggestions.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Trois saisons sont en ligne, la première datant de 2015. Cette série qui met en vedette Ellie Kemper a été créée par Tina Fey. Elle raconte l’histoire d’une jeune femme qui tente de s’ajuster à la vie new-yorkaise après avoir été enfermée pendant 15 ans dans un bunker par un évangéliste. L’enthousiasme de Kemper et sa critique de la bourgeoisie sont les principaux atouts de cette série, dont la qualité et l’humour diminuent malheureusement dès la deuxième saison.

Don’t Trust the B—- in Apartment 23: originalement diffusée sur NBC, cette satire n’aura duré que 26 épisodes. On y retrouve Krysten Ritter (Jessica Jones), dont le rôle d’une bonne vivante qui accueille dans son appartement une jeune femme sage de l’Indiana déterminée à faire carrière sur Wall Street. Vous aurez deviné que l’opposition de leur style de vie et de leur personnalité est la base de 80% des gags. À voir, si ce n’est que pour la performance du Canadien James Van Der Beek (qui tient son propre rôle!).

Brooklyn Nine-Nine: mon coup de coeur, dont la cinquième saison rejoint encore plus de 2 millions de spectateurs chaque mardi soir sur Fox. La série porte sur le quotidien d’un groupe de policiers new-yorkais. Chacun possède une personnalité hyper-caricaturale, mais l’ensemble fonctionne grâce à un humour à la fois fin et gras. L’émission a remporté une tonne de récompenses importantes, dont le Golden Globe de la comédie de l’année en 2014. Après quelques épisodes, vous vous surprendrez à crier «Peralta!» sans aucune raison!