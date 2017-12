Fêtes: la congélation à la rescousse!

Les Fêtes approchent et l’arrivée de votre visite aussi. Vous aurez donc la tête et les mains bien occupées! Pour alléger votre charge de travail, planifiez bien vos repas, cuisinez-les, puis congelez! Vous n’aurez qu’à les réchauffer au moment opportun. Cela vous évitera d’être au dépourvu ou pire encore, de passer le plus clair de votre temps entre les chaudrons et la vaisselle sale!

Le point de départ

Avant de cuisiner en quantité industrielle, assurez-vous d’avoir l’espace nécessaire pour entreposer tous vos bons p’tits plats. Un petit ménage du congélateur serait-il de mise?

Assurez-vous d’avoir des contenants, des pellicules de plastique ou des sacs conçus pour la congélation. La qualité de votre matériel de congélation agit directement sur la durée de congélation et la qualité des aliments congelés (fraîcheur, couleur, etc.).

Pour économiser de l’espace dans le congélateur, entreposez vos fèves à la mélasse, chili, etc., dans des sacs de plastique conçus pour la congélation.

N’oubliez pas que la congélation augmente le volume du contenu. Ne remplissez donc pas trop vos contenants.

Si vous préférez portionner vos plats, faites-le avant de les congeler.

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la décongélation d’un plat (comme faire décongeler une tarte aux fruits plutôt qu’un pâté à la viande), marquez bien tous vos plats à congeler à l’aide d’un stylo permanent ou d’étiquettes.

Quelques idées de recettes à congeler

Soupes et potages

Les soupes et les potages sont d’excellents dépanneurs. Assurez-vous donc d’en avoir sous la main. La congélation peut parfois modifier la texture des soupes. Si elles vous semblent trop épaisses, ajoutez-y un peu d’eau au moment du réchauffage. Aussi, ne faites pas trop cuire les soupes qui contiennent des grains de riz ou des pâtes, puisque la cuisson reprendra son cours au moment du réchauffage. Autrement, vous risquez de vous retrouver avec des pâtes et des riz trop mous ou gonflés.

Ragoûts et plats mijotés

N’est-ce pas qu’on les apprécie les jours de grands froids? Si vos recettes contiennent des pommes de terre, la texture peut devenir granuleuse après la décongélation. Si cela vous importe peu, parfait! Sinon, sachez que vous pouvez faire bouillir des cubes de pommes de terre et les ajouter au moment de réchauffer le plat.

Les sauces

Les sauces tomates et les sauces à spaghetti se congèlent très bien. Le seul hic, c’est qu’elles peuvent relâcher du liquide à la décongélation. Quand vous les réchauffez, faites-les mijoter un peu plus longuement afin de faire évaporer le surplus de liquide.

Boulettes et galettes végé ou de viande

Ces deux plats tolèrent très bien la congélation. Pour éviter que les boulettes ou les galettes ne collent ensemble durant la congélation, placez-les sur une plaque de cuisson et faites-les congeler jusqu’à durcissement. Transférez-les ensuite dans un contenant hermétique. Avant de servir, faites décongeler au réfrigérateur, et poursuivez le réchauffage au four ou faites revenir dans un peu d’huile.

Chili, fèves à la mélasse, etc.

Ces plats tolèrent eux aussi très bien la congélation. Pour servir, faites décongeler au réfrigérateur, et poursuivez le réchauffage au four.

Lasagne et macaroni

Les lasagnes et les macaronis sont des gagnants à l’heure des repas. Mais attention au fromage! Évitez de l’ajouter durant la cuisson; faites-le plutôt au moment du réchauffage du plat. Un fromage qui a fondu ne refondra pas aussi bien la deuxième fois. Pour servir, faites décongeler partiellement le plat au réfrigérateur, et poursuivez le réchauffage au four.

Pain de viande végé ou de viande

Une fois que les pains sont cuits et refroidis: les démouler et emballer hermétiquement dans du papier d’aluminium. Pour servir, réchauffer le tout au four.

Tourtières et pâtés végé ou à la viande

Une fois que les pâtés sont cuits et refroidis: les placer au congélateur. Au moment de servir, les placer directement au four à 375 °F, jusqu’à ce que l’intérieur soit bien chaud. Si vous manquez d’assiettes à tarte, utilisez des assiettes en aluminium au moment de leur préparation.

Plats d’accompagnements (riz, quinoa, pâtes, etc.)

Il existe tellement de bonnes recettes, mais attention: l’amidon contenu dans les grains et les céréales ont tendance à durcir à la congélation. Les plats de grains et céréales retrouveront leur tendreté si vous y ajoutez un peu d’eau lorsque vous les réchauffez.

Cretons, houmous, guacamole, pesto, etc.

Ces tartinades se congèlent très bien. Décongelez au réfrigérateur.

Pâtisseries

La plupart des biscuits, pains, gâteaux, muffins, etc., se congèlent très bien. On congèle en étages dans un contenant hermétique en plaçant du papier parchemin entre les étages. Avant de servir, laissez décongeler à la température de la pièce. Si vous décidez de les décorer, faites-le de préférence au moment de servir (glaçage, sucre à glacer, etc.).

Crêpes et gaufres maison

Une fois qu’elles sont cuites: les placer sur une plaque en une seule rangée, et les mettre au congélateur. Une fois qu’elles ont durci: les transférer dans un contenant hermétique et les remettre au congélateur.

La décongélation des crêpes se fait à la température de la pièce. On réchauffe ensuite au four ou dans une poêle.

Quant aux gaufres, elles n’ont qu’à être réchauffées quelques minutes au four. Le grille-pain fera également l’affaire!

Amusez-vous bien à faire la popote!