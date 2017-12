Noël à Québec

S’il y a une chose que nous aimons particulièrement à l’approche du temps des Fêtes, ce sont les marchés de Noël. En Europe, la tradition des marchés de Noël existe depuis plusieurs siècles. On raconte d’ailleurs que le tout premier marché de Noël aurait eu lieu en 1293 à Vienne en Autriche. Au Canada, le concept est relativement nouveau, mais les marchés semblent se multiplier depuis quelques années et on en trouve dorénavant un peu partout dans les grandes villes comme dans les villages.

L’an dernier, à l’approche des Fêtes, je me suis rendue du côté de Québec pour découvrir son Marché de Noël allemand, mais aussi pour voir la ville décorée pour les Fêtes. Si Québec est un endroit magnifique à toutes les périodes de l’année, à Noël, la ville se transforme en monde féérique. C’est donc sous la neige, mon appareil photo à la main, que je suis partie à la découverte de la ville.

Est-ce que vous saviez que le Château Frontenac est l’hôtel le plus photographié au monde? Il faut dire que je ne me lasse jamais de ce magnifique édifice. Sous une fine couche de neige et un coucher de soleil rose, il semble être plus beau que jamais. En été, la Terrasse Dufferin, qui se trouve au pied du château, est bondée de monde. En hiver, l’endroit est drôlement plus tranquille. Impossible de ne pas prendre une énième photo de ce célèbre hôtel.

Et pourquoi ne pas profiter d’une balade sur la Terrasse Dufferin pour faire une glissade Au 1884, une glissade hivernale qui a été construite il y a plus de 100 ans. Selon certains, il s’agirait du plus vieil attrait touristique de la ville.

Empruntez ensuite le funiculaire qui se trouve en face du château ou l’un des escaliers qui mènent à la basse ville. De loin ma section préférée du Vieux-Québec, la basse ville devient à ce moment-ci de l’année un véritable village de Noël. Je dois avouer que sous la neige, l’endroit est complètement magique. Ce n’est pas pour rien si la rue du Petit-Champlain est considérée comme l’une des plus jolies au Canada. On dirait un décor sorti tout droit d’un conte de fées.

Lors de ma balade, j’ai également eu le bonheur d’avoir la Place Royal à moi toute seule (chose rare à ce qu’il paraît). Si habituellement elle bourdonne de monde, en ce jeudi soir de décembre, il n’y avait personne. Il faut dire qu’à chaque fois que je me retrouve sur cette place, je ne peux m’empêcher d’être émerveillée par cet endroit qui semble avoir été figé dans le temps.

Remontons maintenant vers la haute-ville pour faire un tour du côté du Marché de Noël allemand. Pourquoi un marché de Noël allemand à Québec me demandez-vous ? Eh bien, parce qu’il s’agit d’une initiative de la Communauté allemande de Québec. Ils ont voulu reproduire ici l’ambiance des marchés européens tout en y ajoutant une petite touche bien québécoise. Je ne crois pas, par exemple, qu’il soit possible de boire un vin chaud en mangeant une poutine à Berlin!

Situé en plein cœur du Vieux-Québec, le Marché de Noël allemand est absolument charmant. Avec ses kiosques de bois typiques et ses mille et une lumières, il s’agit de l’endroit parfait pour se mettre dans l’esprit des Fêtes. Prenez un moment pour discuter avec les marchands qui se feront un plaisir de vous parler de leurs produits. Si vous êtes toujours à la recherche de cadeaux de Noël, le marché est ouvert jusqu’au 23 décembre cette année.

Croyez-moi, une balade dans les rues du Vieux-Québec à ce moment-ci de l’année vous réserve de bien belles surprises. Je comprends maintenant pourquoi cette ville est classée parmi les meilleures destinations des Fêtes au monde.