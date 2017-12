Au nom de la dignité

Chaque année, c’est un flot de générosité qui se manifeste dans nos communautés. Si chaque région rivalise de créativité pour susciter l’entraide, la guignolée est une belle tradition dans la région Chaleur. Je me suis fait immerger dans cette eau grouillante de solidarité qui ragaillardit chacun.

Ce dimanche-là, après les messes dominicales, j’ai juste le temps pour une bouchée et je me pointe à la banque alimentaire. Déjà, des dizaines de bénévoles sont partis sur les routes et on continue à donner les consignes et à assigner chaque équipe à leur lieu de cueillette. C’est comme si chacun se faisait donner un sillon dans un immense champ qui n’en finit plus de produire… rien que des bons fruits. De la bonté. De l’amour. De l’entraide.

«Père Comeau, cette année vous irez avec Thomas et Nicole. Vous ferez la rue Cormier et Desjardins, c’est juste avant le bassin. N’oubliez pas d’allez de l’autre côté de la rue principale, jusqu’à la côte. Voici votre tuque de père Noël!»

Et nous voilà partis. Ou plutôt envoyés. Mais qui nous envoie? Les responsables de la banque alimentaire? Oui… en partie nous le faisons en leur nom. Mais eux, ils le font au nom de qui? Au nom des pauvres! Je trouve alors que je suis ambassadeur d’un noble groupe de gens. Ça me réconforte.

Plus le temps de philosopher. Nous voici arrivés au début de la rue Cormier. Avant de commencer à sonner aux portes, toujours la même appréhension. Les gens seront-ils chez eux? Ont-ils pensé que c’est aujourd’hui la guignolée? Comment allons-nous être reçus? Dès la première maison, nous savons que nous sommes attendus. Je n’ai pas le temps d’expliquer le pourquoi de ma visite que des mains me tendent un sac.

À la maison suivante, il n’y a personne. Mais sur le perron près de la porte, une boîte remplie de provisions. En sonnant à l’autre porte, l’enfant me reconnaît et crie à son père: «le prêtre ou le père Noël est ici!» Ils ont oublié que c’était le jour de la guignolée. Vite, ils ouvrent le garde-manger et remplissent mes bras. À une autre maison, une famille qui recevra peut-être elle-même un panier de Noël goûte la joie du don en me remettant une boîte de conserve. Que de générosité!

C’est la plus belle visite pastorale à faire: susciter et être témoin de la force d’entraide dans une paroisse. Des croyants, mais aussi des gens sans appartenance religieuse, qui se soucient du bien-être des autres et qui font preuve de générosité. C’est un grand champ qui est moissonné et qui donne des fruits au-delà des attentes.

De retour à la banque alimentaire, on décharge les camions. Et les coffres-arrières des voitures. Et le camion des pompiers. On range tout cela sur les tables. Et sous les tables. Et sur les étagères. De toute beauté.

«Père Comeau, avez-vous le temps d’aller avec Léo et Robert? Il reste la rue David et la rue Frédéric à faire.»

Et nous voilà repartis. Ou plutôt envoyés.

Me revoilà dans mes pensées. Je me disais tantôt que j’étais envoyé par les pauvres de ma paroisse. Mais ces pauvres, est-ce qu’ils veulent vraiment que j’aille quêter en leur nom? Je ne pense pas vraiment. Victimes d’un système injuste, ils n’ont souvent pas d’autre choix que de demander un panier de Noël pour donner à leur famille un semblant de dignité pour les fêtes. J’ai trouvé: c’est au nom de la dignité que passe la guignolée cette année encore.

+ + +

À Noël, Dieu se donne. Partager avec les plus pauvres, c’est une manière de dire qu’à Noël, nous sommes comblés. Si Dieu s’offre à nous, il est bon que nous donnions nous aussi quelque chose.

Un jour, un jour peut-être, lorsque nos structures sociales ne toléreront plus la pauvreté et que nous n’aurons plus besoin de quêter pour préparer des boîtes de Noël, il faudra continuer cette tradition du don comme le signe de notre interdépendance et de l’amour qui nous unit. Nous devrons alors être plus créatifs pour trouver comment apaiser la faim d’amour et de bonheur enfouie dans le cœur humain.

Mais d’ici ce jour, la solidarité nous presse. Et on recommence la guignolée demain.

«Père Comeau, pouvez-vous faire la rue Cormier?

– Mais je l’ai fait la semaine dernière.

– Non! Non! Cette fois, c’est à Beresford!»

Et me voilà parti. Ou plutôt envoyé. Par qui? Je ne sais plus. Tout ce qui compte, c’est de voir la joie dans les yeux de ceux qui donnent. Et d’imaginer les yeux de ceux qui vont recevoir.