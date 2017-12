Transparence relative  

Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc. - Archives

Le politicien néo-brunswickois Dominic LeBlanc a annoncé la semaine dernière qu’il est atteint de leucémie.

En apprenant ça, j’ai été agréablement surpris de le voir faire preuve d’une telle transparence.

Puis, j’ai lu l’entrevue qu’il a accordée au Telegraph-Journal, dans laquelle il explique que son cancer a été diagnostiqué en avril dernier et qu’il aurait vraiment préféré ne pas en parler publiquement.

S’il a décidé de le faire, quelques jours avant le début de ses traitements, c’est simplement pour éviter que ses visites à l’hôpital n’alimentent la machine à rumeurs.

Cela n’est pas sans rappeler l’approche de Brian Gallant lorsqu’il a subi une commotion cérébrale, en mai dernier. Son cabinet l’a annoncé deux mois plus tard.

On a fini par le savoir non pas parce que le premier ministre a été proactif, mais plutôt parce que mon collègue Mathieu Roy-Comeau a cherché à savoir pourquoi on le voyait moins souvent qu’à l’habitude.

Le réflexe premier de ces deux politiciens n’a pas été d’opter pour la transparence, contrairement à la députée progressiste-conservatrice Dorothy Shephard, qui a annoncé la semaine dernière –quelques jours à peine après avoir reçu son diagnostic– qu’elle est atteinte d’un cancer du sein.

Cela dit, Dominic LeBlanc et Brian Gallant sont vraiment loin d’être les pires. Les cas de deux députés provinciaux me viennent à l’esprit; le progressiste-conservateur Greg Davis et le libéral Gary Keating.

Le premier a brillé par son absence pendant plusieurs mois en 2014 en raison d’une «maladie». Le second a démissionné peu après les dernières élections en invoquant les impacts que son nouveau poste aurait sur sa famille et sur sa santé.

Des rumeurs ont circulé à leur sujet, mais le public n’a jamais su ce qui s’est vraiment passé.

Au final, personne ne demande aux élus de publier un communiqué de presse chaque fois qu’ils se cognent un orteil.

Mais on s’attend tout de même à un minimum de transparence de leur part (et pas avec des mois de retard) lorsqu’ils sont touchés par de sérieux problèmes de santé qui risquent d’affecter leur travail.