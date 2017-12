Que coûtera Drake Batherson?

Stéphane Paquette rapportait dans nos pages, lundi matin, les propos du directeur général du Titan Sylvain Couturier concernant la possibilité de voir Drake Batherson se retrouver sous peu dans l’uniforme d’Acadie-Bathurst.

Si Couturier a confirmé que l’attaquant des Screaming Eagles était dans sa mire, il a toutefois rappelé à mon collègue que plusieurs autres équipes étaient aussi sur les rangs et que les discussions n’en étaient pour l’instant qu’à l’étape préliminaire.

Que pourrait coûter Drake Batherson au Titan? On parle quand même d’un joueur âgé de 19 ans qui ne sera vraisemblablement pas de retour la saison prochaine, puisqu’il y a fort à parier que les Sénateurs d’Ottawa vont, à tout le moins, lui faire une place avec leur club-école.

Bref, le location de trois mois de ce calibre va coûter au minimum le premier choix des Islanders (celui obtenu lors du troc qui a envoyé Guillaume Brisebois à Charlottetown) et un jeune espoir (possiblement Logan Chisholm). Et compte tenu des prix gargantuesques qui semblent être demandés autour de la ligue, je ne serais pas surpris si un autre espoir ou un choix de 2e ou 3e tour soit demandé.

Et si c’est le cas, j’espère que Couturier résistera à l’envie de se départir d’Olivier Desroches. J’adore le potentiel de ce jeune défenseur.

Toujours au sujet du Titan, une autre rumeur continue à persister du côté de Val-d’Or et concerne le gardien Étienne Montpetit.

Le portier âgé de 20 ans se dit lui-même ouvert à une transaction et il en a récemment discuté avec l’hebdomadaire L’Écho Abitibien/Le Citoyen.

«J’ai discuté avec Pascal Daoust et je lui ai dit que je voulais gagner. Si c’était à Val-d’Or, je serais le gars le plus heureux du monde. Mais il faut aussi être réaliste avec toutes les rumeurs qu’on entend. Si je veux passer au prochain niveau, j’ai besoin de gagner une Coupe du Président. Si ça doit se faire ailleurs qu’ici, je ne contrôle pas ça», a entre autres fait savoir Montpetit au journaliste Marc-André Landry.

Montpetit à Bathurst, j’avoue personnellement que je n’y crois pas tellement et pour trois raisons.

La première, je suis convaincu que les efforts du Titan sont surtout axés sur Batherson. C’est selon moi la véritable priorité de l’équipe, suivi d’un défenseur mobile à caractère défensif en mesure de jouer de 20 à 25 minutes par match.

Ensuite, si un joueur âgé de 20 ans doit partir, ça ne peut qu’être Dawson Theede, puisque Jeffrey Viel et Adam Holwell sont des intouchables. Et perdre un joueur de la trempe de Theede serait à mon humble avis une erreur. Surtout que je ne suis pas certain que l’ajout d’un gardien soit une telle nécessité.

La situation des gardiens est justement ma troisième raison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la tenue de Reilly Pickard depuis plusieurs semaines me fait sérieusement douter sur l’importance d’apporter un changement devant le filet. Comme je l’ai mentionné plus haut, un autre vétéran au sein de la brigade défensive serait à mon avis nettement plus avisé de la part de Couturier.

L’ART DE SE FAIRE PASSER UN VELENO!

Bien que la transaction qui enverra dans quelques jours Joseph Veleno à Drummondville est le sujet de ma chronique de jeudi dans le journal, je ne peux m’empêcher d’en parler un brin ici tellement cette nouvelle continue de me faire réagir.

Par exemple, je n’en reviens pas que pour mon confrère Mikaël Lalancette, de TVA Sports, le prix payé par les Voltigeurs ne soit pas qualifié d’exorbitant. Rien d’exorbitant, trois choix de première ronde et deux de deuxième tour?

«Ayoye… ayoye… ayoye…», comme dirait le vieux renard argenté Gilles DeGrâce derrière son micro. Revenons sur terre s’il-vous-plaît! J’ai beaucoup d’estime pour Mikaël Lalancette. Il est ce que j’appelle une véritable machine à scoops. Mais là, il est selon moi complètement à côté de la plaque.

D’accord que Dominique Ducharme n’a pas eu à toucher à ses jeunes joueurs pour faire l’acquisition de Veleno. Mais il n’en reste pas moins que pour un joueur qui n’a encore rien prouvé dans la LHJMQ après deux saisons et la moitié d’une troisième, Ducharme a déboursé la lune. Que dis-je? Il sa déboursé la lune avec la fusée pour s’y rendre, une carte de crédit illimitée pour l’essence et une navette qui vient lui livrer la bouffe qu’il veut en moins de 60 minutes.

Le prix est non seulement démesuré, mais totalement absurde.

D’ailleurs, j’adore le terme utilisé par le confrère Mario Morissette du Journal de Québec à ce sujet. «Une terre en bois debout avec ça?», a-t-il écrit après avoir appris les détails de l’échange.

Joseph Veleno est un très bon joueur, mais ce n’est quand même pas Sidney Crosby. Veleno ne vaut surtout pas ce qui pourrait devenir de 20 à 25 saisons de hockey de qualité si jamais les cinq joueurs repêchés par les Sea Dogs devaient disputer chacun quatre ou cinq campagnes. Parce que n’oubliez pas qu’au rang où ils seront sélectionnés, ces cinq patineurs auront certainement le potentiel de faire partie de l’élite du circuit.

Et tandis que nous y sommes, comment se fait-il que le président Gilles Courteau ait pu accepter un tel marché?

Si Veleno vaut tout ça, comment vaut Noah Dobson? Autant? Plus encore? Après tout, ils ont le même âge et Dobson sera vraisemblablement le premier des deux qui sera sélectionné en juin prochain lors de l’encan de la LNH.

Si Sylvain Couturier peut obtenir cinq ou six choix de premier et de deuxième tour pour Dobson au terme de la présente campagne, je dis qu’il doit accepter l’échange sans hésiter.

Comprenez-moi bien, j’adore Noah Dobson. Ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale, c’est écrit dans le ciel. Mais à ce prix-là, le Titan serait bien fou de refuser.

Et Alexis Lafrenière et Jakob Pelletier? Ils valent quoi, eux, selon vous? Huit choix de première ronde chacun? Dix?

Non, mais, tant qu’à dire n’importe quoi…

OÙ SE RETROUVERA MITCHELL BALMAS?

Un autre vétéran qui est actuellement fortement courtisé est le Néo-Écossais Mitchell Balmas, des Olympiques de Gatineau. Des rumeurs l’envoyaient récemment du côté de Québec, mais le directeur général et entraîneur Philippe Boucher a rapidement démenti le tout en déclarant être à 100% certain que Balmas ne jouera pas pour les Remparts.

Âgé de 19 ans, comme Drake Batherson d’ailleurs, Balmas montre une fiche de 20 buts et 13 passes pour 33 points en 32 duels.

Loin de moi l’intention de lancer une rumeur, mais mon petit doigt me dit que les Mooseheads de Halifax pourraient se laisser tenter. On verra bien. Surtout qu’il y a aussi l’option de voir les Olympiques garder Balmas.

PAS ENCORE MATTHEW WELSH!!!!

Les Islanders de Charlottetown seront au Centre régional K.-C.-Irving, mercredi soir, et il est à espérer pour les hommes de Mario Pouliot que leur gardien Matthew Welsh soit dans une mauvaise soirée.

Plus facile à dire qu’à faire puisque Welsh n’a pas son pareil pour rendre la vie difficile aux joueurs du Titan. Lors de ses sept dernières confrontations avec le Titan, Welsh a remporté la victoire à six reprises, maintenu une moyenne de buts alloués de 2,51 et un taux d’arrêt de ,935.

Notons que Welsh a de plus remporté 15 de ses 18 derniers départs.

BARRÉ-BOULET TOUJOURS AUSSI AFFAMÉ

Quelqu’un va-t-il finir par freiner Alex Barré-Boulet? Le vétéran de l’Armada de Blainville-Boisbriand a été choisi le joueur de la semaine pour une deuxième tranche de sept jours consécutive. En quatre matchs la semaine dernière, le natif de Montmagny a enregistré six buts et trois passes pour neuf points.

Il a du même coup prolongé à 22 sa série de matchs consécutifs avec au moins un point. Barré-Boulet est tellement éclatant qu’il a réussi au moins deux points dans huit de ses neuf derniers duels. Ce n’est donc pas surprenant qu’il détient désormais une avance de huit points au sommet des pointeurs de la LHJMQ avec un total de 54 points (28-26). Filip Zadina, des Mooseheads, est deuxième avec 46 points (24-22).

Le gardien recrue de l’Océanic Colten Ellis, qui a volé un point au Titan vendredi, et l’ancien attaquant d’Acadie-Bathurst, Jimmy Huntington, des Tigres, ont aussi été considérés pour le titre de joueur de la semaine.

UN JOUEUR DES ISLANDERS DANS LE PÉTRIN

L’attaquant des Islanders de Charlottetown, Adam Marsh, vient d’être accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Marsh, qui est accusé d’avoir dépassé la limite légale d’alcoolémie, aurait commis son infraction le 13 novembre.

Les Islanders ont d’ailleurs annoncé que le vétéran âgé de 20 ans serait absent des activités de l’équipe «pour régler une affaire personnelle» pendant une «période indéterminée».

Marsh doit comparaître en cour provinciale ce jeudi.

L’ANECDOTE DU JOUR

Aujourd’hui, je vous propose de reculer très loin en arrière afin de vous narrer les souvenirs de Douglas McGrath, qui fut aussi un ancien collègue de travail lors de mes premiers pas à l’Acadie Nouvelle pendant l’été de 1985. Douglas était à l’époque un conseiller publicitaire.

Mais Douglas était surtout un sapré bon joueur de hockey. Un naturel comme on dit. Encore aujourd’hui, je demeure convaincu que s’il avait eu un réel désir de jouer dans la LNH il y serait arrivé. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à penser ainsi. N’empêche qu’il a été l’un des meilleurs hockeyeurs que la Péninsule acadienne a produit au fil des ans.

En 1982-1983, les Cataractes de Shawinigan lui avaient fait une belle place dans leur alignement. Dès le départ, il s’est retrouvé sur la première paire de défenseurs, tout en étant utilisé à profusion dans les unités spéciales. Il faut dire que quelques mois plus tôt, l’arrière originaire de Tracadie s’était taillé une belle réputation en aidant les Aigles Bleus de l’Université de Moncton à remporter le championnat canadien universitaire.

Chez les Cataractes, alors dirigé par Ron Lapointe, McGrath a eu comme coéquipier l’ancien du Canadien de Montréal Sergio Momesso, Mario Gosselin, qui deviendra le gardien numéro un des Nordiques, Alain Richard, qui s’alignera plus tard avec le Bleu et Or, ainsi que le frère de Raymond Bourque, Richard celui-là.

«J’étais vraiment l’un des chouchous de Ron Lapointe, se souvient Douglas. Pendant les entraînements, parce qu’on travaillait fort, il nous laissait régulièrement quitter la patinoire une quinzaine de minutes avant les autres, moi, Mario Gosselin et Guy Benoit. On ratait ainsi les longues séances de patinage sans la rondelle. Ron nous disait d’aller nous reposer.»

«J’étais tellement son chouchou qu’une fois, alors que Mario et moi avions raté le couvre-feu d’environ une heure, Ron nous attendait assis sur le perron de notre résidence. Dans le temps, les joueurs vivaient dans des résidences. Dans mon cas, nous étions cinq joueurs dans l’une et il y en avait cinq autres dans celle juste à côté. Comme on allait pour entrer dans la résidence, Ron nous dit d’arrêter: »Woh les moteurs les gars. Venez vous asseoir avec moi. Je ne suis pas pour passer la nuit ici tout seul ». Nous avons parlé de hockey pendant une heure à la belle étoile jusqu’à ce que Ron nous dise: »Bon, ben on se voit à l’entraînement demain les gars! » Et il est parti sans nous dire un seul mot sur le couvre-feu», dit-il en riant.

«Les fois qu’il était fâché après moi, il m’appelait »Ma maudite Sagouine! »», ajoute-t-il avec humour.

L’une de ses meilleures histoires implique un autre Acadien qui évoluait avec les Voisins de Laval, soit Danny Cormier, de Bathurst.

L’incident en question a lieu le 18 octobre 1982 au Centre sportif de Laval.

En début de troisième période, alors que les Voisins viennent d’inscrire un quatrième but sans riposte, Ron Lapointe décide d’envoyer son dur Tom Karalis sur glace pour aller se battre avec Cormier. Comme il fallait s’y attendre, le pauvre Karalis en a pris pour son rhume. Cormier ne perdait pour ainsi dire jamais un combat.

«Danny l’a complètement détruit. Ç’a été bing… bang… boum… et c’était terminé. Danny avait donné tout un show. Après le combat, il s’est présenté devant notre banc pour inviter tous les gars à venir tenter leur chance. Ron ne l’a pas pris et, tout en me tapant sur l’épaule, il me dit: »Tu viens-tu pas du même coin que Cormier toi? Va le chercher! » Moi, j’avoue que j’avais pas mal peur de Danny. En fait, tout le monde avait peur de lui. Mais je me suis quand même levé pour y aller. Et comme j’allais pour enjamber la bande, Ron m’a tiré par l’épaule et m’a dit de me rasseoir. Ouf, Tu peux pas savoir comment j’étais content», confie en riant McGrath.

Deux mois plus tard, McGrath est témoin d’un autre incident loufoque impliquant cette fois-ci Mario Lemieux, alors âgé de 17 ans.

«Notre vedette Réjean Vignola se présente à la mise au jeu et demande à Mario s’il lui arrivait de laisser tomber les gants. Mario lui a répondu que oui. Ça fait que Réjean a dit: »Si tu es prêt on va y aller tout de suite! » Ça n’a pas duré longtemps. Le lendemain matin, à la page une du journal, tu pourrais voir Réjean tout croche devant Mario qui venait de lui sacrer une volée. Réjean ne lui a plus jamais posé la question», me lance-t-il.

Douglas McGrath se souvient aussi fort bien de ses visites au Centre Marcel-Dionne de Drummondville, particulièrement des poules jaunes.

«Les partisans aimaient beaucoup les bagarres à Drummondville. Ils adoraient rire des joueurs des autres équipes en les traitant de poules jaunes. Ils allaient même jusqu’à peinturer en jaune des poules vivantes pour nous les lancer ensuite sur la patinoire», dit-il.

«Je me rappelle également de la fois où j’avais donné un double-échec dans le dos à Gerard Gallant, qui ne donnait pas sa place lui non plus à Verdun. Gerard était tombé par terre et en levant la tête il m’a demandé: »Heille, tu viens-tu pas des Maritimes toi? » Je lui ai dit que oui. Il m’a alors regardé très sérieusement pour me dire: »Toi pis moi on se touche pas! »», me révèle McGrath en riant.

«Je me souviens aussi de Momesso qui était un très bon chanteur. Nous lui demandions tout le temps de chanter dans les partys. Il nous chantait des chansons italiennes. Il n’avait que 17 ans mais il était déjà pas mal tough. Je l’ai vu une fois se battre malgré le fait qu’il avait le petit doigt cassé. Il a donc enlevé son bandage pour se battre et à chaque coup qu’il donnait, tu pouvais voir le petit doigt qui allait de tout bord tout côté», indique-t-il.

Douglas McGrath termine la conversation avec une autre anecdote sur Ron Lapointe. Pendant l’été de 1987, les Nordiques de Québec congédient André Savard et confient le poste vacant à Lapointe. Ce dernier entre alors en contact avec l’Acadien à Tracadie.

«J’étais sur le point d’être accepté en médecine vétérinaire et ça faisait deux ans que j’avais abandonné le hockey professionnel. J’avais joué un peu avec les Eskimos d’Edmundston et les Alpines de Tracadie, mais c’est tout. Donc, je reçois un appel de Ron qui me demande si je suis intéressé à prendre part au camp d’entraînement des Nordiques. Je lui dis alors que je suis à la retraite, mais il persiste. Il me dit qu’il croit en moi et qu’il a sérieusement envie de me donner une vraie chance après un passage dans la Ligue américaine. Il m’a donné une semaine pour y penser. J’avais alors 24 ans et j’avoue que je flottais sur un nuage après une telle offre. J’appelle aussitôt mon frère Donald qui est une vraie machine d’entraînement et je lui demande s’il accepterait de venir courir avec moi. Il faut dire que je n’ai jamais aimé m’entraîner et je me dis que ça va être plus amusant avec mon frère. Nous avons décidé de faire environ cinq kilomètres le premier jour. Nous partons donc et après un kilomètre, je m’arrête et je dis à Donald de continuer sans moi. Il termine sa course et quand il revient vers moi, je suis toujours assis et je lui annonce: »That’s it, that’s all, je jouerai plus jamais au hockey! »», me raconte-il en riant aux éclats.

LES ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE

13 décembre: Jean-François Grégoire (45).

14 décembre: Antoine Bergeron (36), Ivan Barbashev (22); A.J. Greer (21); Émile Poirier (23).

15 décembre: Yanni Gourde (26).

16 décembre: Shawn Scanzano (37).

17 décembre: Jordan Murray (25).

18 décembre: Alain O’Driscoll (38), Alexandre Couture (40), Jacques Larivière (38), Cameron Critchlow (26), Jean Pronovost (72).

C’EST ARRIVÉ UN 13 DÉCEMBRE

1974 – Rick Bowness, des Juniors de Montréal, couronne une spectaculaire remontée avec une but et deux passes dans un gain de 8 à 3, alors que son équipe tirait de l’arrière 3 à 0 devant les Dynamos de Shawinigan. Originaire de Moncton, Bowness s’est surtout fait connaître comme entraîneur par la suite dans la Ligue nationale. Il est aujourd’hui entraîneur adjoint chez le Lightning de Tampa Bay.

1982 – L’Acadien de Bathurst Danny Cormier inscrit deux buts en plus de préparer celui de Mario Lemieux dans un triomphe facile de 8 à 4 des Voisins de Laval sur le Junior de Verdun. Son coéquipier François Sills, qui s’alignera par la suite avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, a pour sa part contribué un but et une passe. Un autre ancien du Bleu et Or, Claude Vilgrain, a obtenu une mention d’aide.

1985 – Everett Sanipass, d’Elsipogtog, fait un Gordie Howe de lui-même en y allant d’un but, d’une passe et d’une bagarre dans un gain de 8 à 5 du Canadien Junior de Verdun sur les Castors de Saint-Jean.

LA QUESTION DU JOUR

Qui a été le premier Néo-Brunswickois à se tailler une place au sein de la première équipe d’étoiles de la LHJMQ?

A. Andrew McKim

B. Rick Bowness

C. Yvon Vautour

D. Everett Sanipass

E. Todd Sparks

F. Sid Veysey

* Réponse à la dernière question: Bruno Gervais et Mathieu Perreault.