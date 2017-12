Cauchemar au Pôle Nord

Le père Noël s’écrasa dans son vieux fauteuil rembourré, devant le feu de foyer, alluma un gros cigare cubain et se versa une gigantesque rasade de cognac.

À quelques jours de Noël, l’emballage des cadeaux était déjà terminé, grâce à son lutin en chef Gueling-Guelang qui avait proposé d’acheter les cadeaux en ligne afin de réduire le temps consacré à fabriquer les étrennes des petites pestes pullulant sur la planète, allouant ainsi plus de temps pour l’emballage.

— De toute façon, renchérit Gueding-Guedang, son jumeau identique, les parents veulent tous des bébelles électroniques pour leurs enfants afin de pouvoir jouer avec quand les petits sont couchés, pis on n’est pas équipé pour fabriquer ça. On n’est pas en Chine, icitte!

Au début, le père Noël refusa net cette idée saugrenue.

— Ça brise une tradition remontant à la nuit des Temps!, implora-t-il.

Mais les lutins, maintenant syndiqués, ne voyaient pas ça du même œil.

— La convention collective est claire à ce sujet, clamèrent-ils: l’employeur est tenu de trouver les moyens les plus appropriés pour éviter toute surcharge de travail aux employés. Phoque la tradition!

— Vivement Amazône!, trompeta Tréma-Frétillant, le lutin stagiaire français, essayant de se donner un air américain. Ils assurent même la livraison avec des drones! Fini les promenades en traîneau mal chauffé!

***

— Mais qu’est-ce que je vais faire, qu’est-ce que je vais devenir?, lança le père Noël horrifié.

— Vous allez vous reposer, c’t’affaire! Pis on prendra le traîneau magique pour aller fêter Noël tous ensemble dans le Sud!, proposa Buck-A-Broue, le lutin brayon toujours si entreprenant. La fée des Étoiles a une superbe villa dans les Antilles où elle élève des colibris dans ses bougainvillées. Vous pourrez vous faire dorer la couenne tandis qu’on ira lutiner quelques riches lilliputiennes en vacances!

— Parle pour toi, siffla Tréma-Frétillant, peu porté sur cette manière orthodoxe de s’envoyer en l’air et qui préférait, de loin, une approche plus hétérodoxe. Moi, je respecte les traditions! Vive le Made in France!

— En tout cas, t’es jamais à court de paradoxe, toi, car ça t’a pas empêché de vanter «Amazône»!, riposta Pikabou, le nouveau lutin qu’on croyait atteint de dissonance cognitive au début, tant il avait le don de voir les deux côtés de la médaille en même temps, jusqu’à ce qu’on découvre qu’elle était en réalité transgenre.

— Bon, glapit Gueling-Guelang, que la seule évocation de ces images quasi lascives mettaient dans tous ses états, concentrez-vous sur la tâche qui nous attend: c’est Noël, le monde entier attend après nous pour que tout se déroule sans anicroche!

— Pitié, pitié, chu tanné!, rugit le père Noël. Tanné, tanné, tanné de faire semblant!

— Worry pas ta brain, Santa, largua Friggin-Vortex, le lutin chiac en exil culturel. T’es everything qu’i’ avont ever voulu!

— Qu’est-ce qu’i’ dit? Qu’est-ce qu’i’ dit?, s’enquit Tréma-Frétillant qui n’avait décidément pas le don des langues.

— Il dit qu’on peut pas lâcher comme ça!, stridula la fée des Étoiles jaillissant du vide dans un froufrou scintillant. Père Noël, vous êtes un symbole pour montrer aux enfants que leurs parents ont été de bons parents toute l’année. Vous ne pouvez pas lâcher! Excelsior!

***

— Écoutez, hurla le père Noël, j’ai dit que j’en ai assez de faire semblant! De faire semblant que je suis content pour les enfants et que je suis content pour leurs parents. J’en ai assez de faire semblant que j’aime tout le monde! Je ne veux plus mentir. Me mentir à moi-même, mentir aux enfants, mentir aux parents, mentir au monde! Je veux être moi-même!

Le père Noël était au bout du rouleau. Il savait qu’il était arrivé au moment critique de sa vie.

— Je suis gay, laissa-t-il tomber.

— IMPOSSIBLE!, trancha la fée des Étoiles, faisant virevolter sa baguette magique comme un samouraï énervé. Ce serait un scandale! Vous êtes mieux de continuer à faire semblant! Le monde ne vous pardonnera pas de lui avoir menti pendant des siècles en ne lui disant pas la vérité! Les gens haïssent ça, les menteurs.

— Mais je suis malheureux de ne pas pouvoir être moi-même.

— Pis après? Noël c’est trop important pour commencer à dire la vérité à du monde qui ne veut pas l’entendre!

— Je veux sortir du garde-robe, bon!

— Votre job n’est pas de sortir du garde-robe, c’est de rentrer dans la cheminée!

— Chu tanné de mentir!

— Écoutez, soupira la fée des Étoiles, s’il fallait que tout le monde commence à dire la vérité à Noël, vous imaginez le charivari? Ayez du cœur: mentez pour les enfants, mentez pour leurs parents. Mentez pour rendre les gens heureux! C’est Noël après tout!

***

— Non, c’est fini. J’affirme ma gaieté!

— Bon, la fierté gay à c’t’heure! C’est pas une parade de la fierté gay que le monde veut voir passer dans le ciel, c’est la carriole du père Noël! Vous allez faire ben de la peine au monde en leur disant ça. Quoi c’est, vous aimez plus le monde, vous?

— Ben, oui, voyons, j’aime le monde! C’est pour ça que je veux plus mentir. Que je veux lui dire la vérité.

— Toute vérité n’est pas bonne à dire! Surtout pas dans le temps des Fêtes! Si vous sortez du placard aujourd’hui, vous allez passer pour un imposteur! Vous allez vous faire twitter sur #balancetonporc! Continuer à faire semblant pis le monde va vous aimer ben plusse. Au nom de la vérité, continuez à mentir!

— On voit ben que ce n’est pas toi qui es pognée pour jouer la comédie avec les parents pis les enfants. Moi, j’en peux plus.

— Les parents vont vous haïr sans bon sens, vous haïr sans bon sens, vous haïr…

***

— Réveillez-vous, père Noël, réveillez-vous!, murmura la fée des Étoiles, en le brassant de toutes ses forces. C’est Noël! La carriole est prête, les lutins vous attendent, la poche est pleine. C’est la distribution des cadeaux. Faut y aller!

— Ouf, soupira le Père Noël, en ouvrant les yeux devant son foyer pétillant de chaleur. Si tu savais, chère fée, si tu savais…

***

JOYEUX NOËL, adorables lecteurs zé lectrices adorées!