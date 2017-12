Nos envies du moment!

Avec la fin de l’année qui approche, l’heure est maintenant aux bilans et aux résolutions. Pour nous, 2017 a été une année remplie de belles découvertes, de rencontres fascinantes et surtout de beaux moments à voyager aux quatre coins du monde. Notre bilan: trois continents, huit pays et des dizaines d’escapades au Canada. On se sent donc d’attaque pour entamer 2018!

Puisque nous avons été très sages cette année et que le père Noël est peut-être encore à l’écoute, on s’est dit que le moment était bien choisi de vous partager nos envies du moment.

Cambodge

Après notre séjour au Vietnam au printemps dernier, on rêve de retourner en Asie du Sud-Est. Et cette fois-ci, c’est sur le Cambodge qu’on a jeté notre dévolu. Pourquoi le Cambodge? Tout d’abord, il y a les temples d’Angkor Wat qui nous font rêver depuis longtemps. Puis, il y a aussi ses îles paradisiaques, ses villages flottants et son histoire à la fois tragique et fascinante. Autant de raisons qui nous font rêver de ce pays d’Asie. D’ailleurs, entre nous, on a déjà commencé les préparatifs de ce voyage qui aura sans doute lieu au printemps 2018.

Les îles grecques

Eau turquoise, village blanc, ciel bleu… voilà le tableau qu’on s’imagine en pensant aux îles grecques. Après des années à voyager un peu partout en Europe, nous nous expliquons mal comment la Grèce et ses îles ne figurent toujours pas sur notre passeport. Peut-être que 2018 sera la bonne année pour trouver notre île à nous et décrocher complètement le temps de quelques jours.

Terre-Neuve 2017 a été l’année par excellence pour le tourisme au Canada. Et ce n’est pas parce que les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération se terminent qu’on doit calmer nos ardeurs. Pour 2018, c’est Terre-Neuve qui nous fait rêver. On veut s’imprégner des couleurs de St John’s, s’émerveiller devant la nature grandiose au Parc national du Gros-Morne, vivre au temps des Vikings à L’Anse aux Meadows et, avec un peu de chance, dormir au célèbre Fogo Island Inns sur l’île Fogo.

Norvège

D’ailleurs, en parlant de Vikings, la Norvège figure également sur notre liste de souhaits depuis que Marie a eu la chance de visiter Oslo, sa capitale, en novembre dernier. Lors de ce voyage, elle est tombée sous le charme de ce pays nordique qui lui rappelle le nôtre. Pour une prochaine visite, on aimerait bien voir les aurores boréales et découvrir les fjords norvégiens.

Maroc

Finalement, en 2018 on aimerait bien mettre les pieds pour la première fois sur le continent africain en visitant le Maroc. Pourquoi le Maroc? Pour se perdre dans les souks de Marrakech, pour se plonger au cœur de l’histoire du royaume chérifien à Ait Benheddou, pour passer une nuit dans le désert du Sahara… et pour manger un délicieux couscous bien sûr!

On ne connaît peut-être pas encore les aventures que nous réserve 2018, mais une chose est certaine, on l’attend avec beaucoup d’impatience.

Quelles sont vos envies du moment?

