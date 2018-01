Les destinations tendance pour 2018

Comme à chaque année, les spécialistes du monde du voyage ont dressé la liste des destinations tendance pour 2018.

Afin de vous aider à compléter votre liste de souhaits pour cette nouvelle année qui commence, on a épluché les grands palmarès et on a retenu quelques idées qui nous paraissent particulièrement intéressantes. À vos valises!

1 – Chili

Si en 2017 le Lonely Planet avait placé le Canada au sommet de sa liste des pays à découvrir, cette année la palme revient au Chili. Isolé du reste de l’Amérique du Sud par les Andes à l’est, l’océan Pacifique à l’ouest, le désert d’Atacama au nord et la Patagonie au sud, le Chili est un endroit qui fascine tant par sa nature que par sa culture. Et ici, les contrastes sont frappants: le Chili est à la fois terre de feu et de neige, et pays de montagnes et de déserts. Il ne faut pas non plus oublier sa capitale très tendance Santiago. D’ailleurs, saviez-vous qu’en 2018 le Chili fête ses 200 ans d’indépendance? On lui souhaite de bonnes festivités.

2 – Corée du Sud

Dans quelques semaines débuteront les XXIIIe Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang en Corée du Sud. Il ne fait donc aucun doute que 2018 sera l’année par excellence pour découvrir ce pays d’Asie de l’Est. Si le Lonely Planet le place au deuxième rang des destinations à découvrir en 2018, c’est parce qu’il incarne à la fois l’histoire et la modernité. Le Seoul-Io 7017, un grand parc futuriste en plein cœur de Séoul ouvrira d’ailleurs ses portes cette année. Et pour profiter de l’ambiance des Jeux, le National Geographic place le Parc national Seoraksa, situé dans le nord-est du pays, dans ses endroits à visiter en 2018.

3 – Malte

L’année 2017 aura été difficile pour l’île de Malte qui a vu s’effondrer sa célèbre Fenêtre d’Azure, mais l’archipel méditerranéen aura de quoi se réjouir en 2018. Cette année, sa capitale La Valette a été nommée capitale européenne de la culture. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, on peut s’attendre à une série de festivals qui mettront en vedette l’art sous toutes ses formes. Avec ses 7000 ans d’histoire, ses plages et ses quelque 300 jours de soleil par année, Malte est une destination qui risque de plaire à plusieurs voyageurs.

4 – L’île Maurice

Cette île de l’océan Indien est devenue synonyme de paradis. Le magazine Travel and Leisure qui l’a placé dans ses 50 endroits à découvrir en 2018 estime même qu’elle pourrait bientôt remplacer ses voisines mieux connues, les Seychelles et les Maldives. Connue comme «l’étoile de l’océan Indien», l’île Maurice est célèbre pour son eau turquoise, ses luxueuses stations balnéaires et ses récifs de corail. En 2018, l’île Maurice fête également ses 50 ans d’indépendance.

5 – Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande fait vibrer l’imaginaire de plusieurs voyageurs depuis des années. Pour certains, elle représente la Terre du Milieu imaginé par J.R.R. Tolkien en 1937. Pour d’autres, elle est synonyme d’aventure et de plein air. Et cette année, l’inauguration de nouveaux sentiers de randonnée, le Paparoa Track et le Pike29 Memorial Track donneront sans doute envie aux randonneurs de s’y rendre pour découvrir les magnifiques paysages de ce pays.

* * *

