Le Titan est bâti pour aller jusqu’au bout

On ne sait pas encore si le Titan d’Acadie-Bathurst va remporter le championnat de la LHJMQ dans quelques semaines. Mais une chose est certaine, l’équipe de Sylvain Couturier remporte haut la main la palme pour la dernière période des transactions.

Le Titan est traditionnellement une équipe qui bouge beaucoup lors de cette période faste pour les amateurs de hockey.

Mais cette fois, on n’a pas bougé juste pour bouger.

La direction de l’équipe a réellement bâti une équipe pour aller jusqu’au bout cette saison.

Même si Reilly Pickard avait ses admirateurs à Bathurst, il faut bien admettre qu’Evan Fitzpatrick appartient à l’élite.

Malheureux à Sherbrooke, un changement d’air devrait lui permettre de retrouver son aplomb.

L’ajout d’Olivier Galipeau, un valeureux guerrier âgé de 20 ans permettra de stabiliser la brigade défensive de Mario Pouliot, qui comprenait déjà Noah Dobson, Elijah Francis, Adam Holwell, Keenan MacIsaac et Michal Ivan.

Possiblement le meilleur groupe de toute la LHJMQ.

Et en attaque, Mitchell Balmas et Samuel Asselin viennent ajouter encore plus de mordant à une équipe qui a déjà marqué 147 buts en 41 rencontres cette saison (une moyenne de 3,6 par match).

Parmi les autres grands gagnants de cette véritable tombola, il faut parler de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a ajouté le meilleur joueur disponible à son alignement (l’attaquant Drake Batherson), ainsi que le gardien Mikhail Denisov et l’Acadien Samuel LeBlanc.

Les Voltigeurs de Drummondville sont aussi une meilleure équipe avec l’attaquant Joe Veleno, qui a cependant coûté très cher à l’équipe du Centre du Québec (cinq choix au repêchage).

Les Tigres de Victoriaville sont également une équipe transformée, avec l’arrivée de l’attaquant russe Vitalii Abramov (Olympiques de Gatineau) et du gardien Étienne Montpetit Foreurs de Val-d’Or), le meilleur portier disponible.

Les Wildcats de Moncton, eux ont fait le plein de choix au repêchage avec les transactions de Julien Tessier (Val-d’Or) et Jaxon Bellamy (Sherbrooke).

L’équipe met aussi la main sur le défenseur âgé de 19 ans Gabriel Sylvestre et l’attaquant âgé de 20 ans James Phelan.

Deux vétérans qui vont apporter de la stabilité à un groupe passablement jeune.

Mais les deux plus grosses prises des Wildcats, elles n’ont absolument rien coûté puisque le défenseur Daniil Miromanov et l’attaquant Alex Khovanov arrivent tout droit de la KHL.

Avec autant d’équipes qui tentent le grand coup cette saison, il y aura nécessairement de grands perdants.

Il faut s’attendre à quelques têtes qui vont rouler si une de ces puissances devait trébucher au premier tour des séries.