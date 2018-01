Des films axés sur le sport qui promettent!

Pour ceux et celles qui me lisent régulièrement, vous connaissez déjà mon goût prononcé pour le septième art. Au cours des dernières années, dans cette chronique, j’ai d’ailleurs eu l’occasion de vous parler de cinéma à quelques reprises. Plus précisément de long métrages axés sur le sport.

Ces dernières semaines, je me suis amusé dans mes temps libres à compiler une liste de films qui sont actuellement en tournage, en préproduction ou qui sont encore catalogués comme de simples projets.

L’un des projets les plus alléchants à mes yeux est certes «Thrilla in Manila» du réalisateur chinois Ang Lee. Le film prévoit se concentrer sur le troisième et dernier duel entre Mohamed Ali et Joe Frazier, en octobre 1975, au Philippine Arena de Manille. Ali l’avait emporté par knockout technique après que l’entraîneur de Frazier, Eddie Futch, a interdit à son protégé de poursuivre le combat.

J’ai très hâte de voir ce qu’en fera le réalisateur de classiques tels que «Brokeback Mountain» et «Crouching Tiger, Hidden Dragon».

Un autre projet qui m’allume est «Broad Street Bullies». Croyez-le ou non, le réalisateur Rob Zombie, un spécialiste du cinéma d’horreur de type gore, s’est mis en tête de mettre en images le parcours des célèbres Flyers de Philadelphie du milieu des années 1970. Cette équipe qui, grâce à la violence, a remporté deux Coupes Stanley consécutives et dont l’impact a été tel que plusieurs équipes dans différents niveaux de jeu ont ensuite décidé de les imiter.

Un autre film qui s’annonce intéressant est celui de Jay Roach. Le réalisateur de «Meet the parents» et de la trilogie «Austin Powers» propose une chronique d’un scandale des années 1970 alors que deux lanceurs des Yankees de New York, Fritz Peterson et Mike Kekich, ont admis qu’ils s’étaient échangé leur vie, soit leur femme, leurs enfants et leurs chiens.

Je suis également très curieux de voir ce que mijote Kevin Smith («Clerks», «Chasing Amy») avec «Hit Somebody». Tout ce que l’on sait pour l’instant c’est qu’il s’agit de l’histoire d’un joueur de hockey qui excelle avec ses poings. Smith dit s’être inspiré de la chanson du même nom de Warren Zevon.

Il y a le biopic sur Mike Tyson qui sent bon et dont le rôle principal serait tenu par l’excellent Jamie Foxx.

Un autre film à surveiller dans un avenir plus ou moins rapproché est «Dock», l’histoire de Dock Ellis, un ex-lanceur des Pirates de Pittsburgh qui a admis avoir lancé une partie sans point ni coup sûr pendant les Séries mondiales de 1970 alors qu’il était sous l’emprise du LSD. C’est la jeune vedette montante O’Shea Jackson Jr. qui serait la vedette du film.

Plusieurs autres biographies sportives sont en préparation. Notons celles de la gardienne de but Manon Rhéaume et du dur-à-cuire Derek Boogaard, des joueurs de baseball Roberto Clemente, Lenny Dykstra et Josh Hamilton, de l’entraîneur de football Vince Lombardi, du quart-arrière Joe Namath, le sprinteur Jesse Owens, du joueur de soccer Lionel Messi et du boxeur Joe Louis.

C’est sans oublier que dans les prochains mois, arriveront en salle «Creed II», «15 rounds» et «Pep», trois films de boxe que je me promets de regarder.