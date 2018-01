Quand Instagram nous fait voyager

Je ne sais pas si on vous l’a déjà dit, mais nous sommes de grands amateurs d’Instagram, ce réseau social qui permet le partage de photos et de vidéos.Depuis quelques années, Instagram est d’ailleurs devenu un incontournable dans le domaine du tourisme. Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs et près de 80 millions de photos partagées chaque jour, Instagram est devenu une plateforme qui permet de voyager par procuration.

Bien sûr, comme pour tous les médias sociaux, certaines pratiques, comme l’achat d’abonnés et de j’aime, nous laisse un peu perplexe, mais de façon générale, il s’agit d’un réseau qui nous fait beaucoup rêver. On a donc décidé de partager avec vous nos comptes voyage préférés.

Bestjobers

La palme d’or des comptes voyage Instagram francophone revient à notre avis au Bestjobers, un couple de Français qui parcourent le monde et qui nous font rêver avec leurs magnifiques photos. Après avoir gagner le concours, Best job in the world, lancé par l’office du tourisme d’Australie en 2013, Elisa et Max ont fait du voyage leur vie. Photographes de profession, leurs photos font tout simplement rêver. Leur compte est tout simplement parfait!

Refusetohibernate

Un autre couple français, Audrey et Micka du compte Refusetohibernate, propose lui aussi de magnifiques photos de leurs voyages autour du monde. Récemment, ils nous ont amenés avec eux sur la côte ouest américaine et laissez-nous vous dire que leurs photos nous en on fait voir de toutes les couleurs.

mariepier_leduc

Éditrice du Nomad magazine, un magazine voyage créé au Québec, Marie-Pier Leduc est une grande voyageuse qui partage avec nous ses plus beaux clichés. L’Indonésie, l’Inde, le Mexique, Italie et la Grèce ne sont que quelques-uns des pays qui se trouvent à son passeport et qui vous feront certainement rêver.

Ouramericandream

Et si on continue sur la lancée des couples français, on adore également le compte d’Alexeï et de Vanessa, qui habitent à Montréal depuis quelques années. À travers leur lentille, on découvre le Canada et, de façon plus large, l’Amérique du Nord, sous un autre œil. Leurs clichés sont tous simplement magnifiques.

technomade

Marie-Julie Gagnon, celle qui se cache derrière le compte technomade, est une véritable sommité dans le monde du tourisme au Québec. En plus d’avoir écrit de nombreux livres sur le voyage, elle est également blogueuse, journaliste et chroniqueuse pour de nombreuses émissions à la télévision et à la radio. Récemment, elle nous fait voyager jusqu’au Sénégal grâce à ses photos.

janikrobichaud

Plus près de chez nous, la photographe acadienne Janik Robichaud nous fait rêver avec ses magnifiques photos. Si son compte Instagram n’est pas exclusivement consacré aux voyages, elle propose tout de même régulièrement de magnifiques photos de ses excursions en Thaïlande, au Mexique, à Montréal et même en Acadie. Il y a de quoi vous donner envie de fuir les longs mois froids d’hiver.

* * *

Finalement, on se permet de vous mentionner notre compte Instagram à nous, @entre2escales, sur lequel on partage avec vous nos plus belles photos. N’hésitez surtout pas à venir nous dire un petit bonjour!