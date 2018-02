Un manque de fierté

Je n’aurais jamais pensé vous offrir, en moins d’un mois, un second billet sur la langue française mais, surprise!, Je suis tombée (comme beaucoup d’entre vous!) sur l’article rapportant les propos d’une étudiante acadienne confrontant (avec horreur, semble-t-il) sa langue à celle des Français.

Je conçois qu’il doit être pénible d’arriver à Marseille en bonne francophone et de se retrouver touchée au plus profond dans son identité linguistique; s’il est normal qu’un tel choc mène à questionner le monde dans lequel on a jusque-là évolué, j’aurais aimé un peu de nuance.

Il est vrai que le niveau de langue enseigné dans nos écoles n’est pas assez élevé, qu’on a tendance à ne pas trop en demander, à tolérer que la langue de la rue règne en classe, de façon à ce que le maximum d’élèves réussissent là où il serait sans doute bon qu’ils échouent. Le même constat s’applique à l’université puisque Roxann Guerette, rappelons-le, étudie pour un doctorat! Il y a là des leçons à tirer.

Mais les Acadiens ne sont pas les seuls à se sentir rabaissés par la soi-disant supériorité linguistique des Français: une de mes amies d’école, à Saint-Pierre et Miquelon, ayant passé son baccalauréat (français) dans notre lycée (français) a été mise de force dans un cours de diction à son arrivée à l’École Normale parce qu’elle «parlait mal». Les étudiants bretons, bourguignons, catalans subissent le même sort, ridiculisés pour leur accent, leurs tournures de phrases ou leurs expressions.

Et puis, il faut faire une claire distinction entre la structure de la langue (syntaxe, grammaire, orthographe), qu’on est censé apprendre à l’école et son identité: celles et ceux que le français dit «standard» ridiculise sont porteurs d’un trésor, forgé par le parcours de leur peuple, comme c’est le cas en Acadie. Nul n’a à rougir de ce patrimoine au nom d’une uniformité qui n’est une distinction pour personne.

Roxann Guerette, elle, n’a pas fait dans la dentelle: elle a commencé son cri du cœur par «J’ai honte de ma langue» et terminé par «le français en Acadie c’est une perte de temps». Si son introduction me peine, sa conclusion, franchement, m’afflige et me fait honte.