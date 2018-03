Le dépouillement

C’est la dixième station du chemin de croix traditionnel: le dépouillement. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il est arrivé nu en ce monde. Il repartira nu.

Arrivé au mont du Calvaire, les soldats arrachent avec violence les vêtements collés aux plaies qui couvrent le corps de Jésus. Il est dévêtu sans respect. On se chicane pour savoir qui aura son vêtement, on veut tirer au sort pour savoir qui l’aura. Il devient objet de moquerie. Dans ce moment de dépouillement, le Christ est exposé aux regards et désarmé.

L’offense n’atteint pas que le corps. Jésus est aussi dépouillé de sa dignité. Les vêtements ne couvrent pas seulement le corps. Ils voilent aussi le mystère personnel de chacun. Seuls ceux qui, dans l’intimité, se donnent l’un à l’autre acceptent de se dévêtir sans pudeur.

+ + +

Les stations du chemin de croix, de la condamnation à la mise au tombeau, relatent les derniers moments de la vie de Jésus sur cette terre. Or, la passion de Jésus, elle se poursuit de nos jours. Le dépouillement aussi.

Au cours de l’histoire, beaucoup de personnes ont été mises à nu et se sont senties totalement sans défense. Combien de gens ont été dévêtus dans des régimes répressifs? Des personnes violentées, réduites à l’état de bêtes et soumis à toutes les tortures? Imaginer la file des condamnés nus qui attendent leur tour pour entrer dans les chambres à gaz à Auschwitz.

Des exilés dans les camps de réfugiés qui doivent se dévêtir pour montrer patte blanche.

Avec désarroi, on n’ose pas imaginer les femmes violées, les conjointes forcées à des actes qu’elles refusent, les hommes torturés, les enfants suppliciés. Lors du dépouillement au Calvaire, Jésus participe au désarroi de la fragilité humaine.

+ + +

Aujourd’hui, on assiste à un autre dépouillement: celui de la terre, notre mère comme l’appellent nos concitoyens autochtones. La terre est dépouillée par nos coupes à blanc, notre surpêche, notre extraction des richesses du sol.

Non seulement on assiste à ce dépouillement, mais on y participe par notre consommation exagérée: on achète plus que ce qui est nécessaire, on remplit nos assiettes avec plus que ce que nous pouvons manger, on jette parce que ce n’est plus à la mode, etc.

Nos communautés sont aussi dépouillées de leurs ressources humaines à cause de l’exode des jeunes. Il y a des services qui ne peuvent plus être offerts à cause d’un manque de ressources humaine et financière.

Nous sommes même dépouillées d’institutions acquises après tant d’efforts. Le dépouillement du Christ, nous le vivons… trop souvent!

+ + +

Le dépouillement n’est pas d’abord un choix. Des gens sont dépossédés brutalement par les évènements de la vie: l’annonce d’une maladie, le départ d’une personne signifiante, la perte d’un emploi. Il y a tout de même de l’espoir dans la leçon du petit grain de blé.

Le malheur du dépouillement peut devenir une occasion de croissance. Parfois, on est tellement attaché à certaines réalités qu’on pense ne pas pouvoir vivre sans elles. Or, lors d’une perte, l’inimaginable se produit: nous apprenons à vivre différemment. Parfois davantage libre. Souvent, davantage humain.

+ + +

Vu des reportages sur la vie de Steven Hawking décédé cette semaine. Ce grand vulgarisateur scientifique avait rencontré le pape François il y a deux ans. Même dépouillé de sa force physique, il a fait preuve d’un humanisme remarquable en déjouant tous les pronostics sur son espérance de vie.

Suivi discrètement du regard quelqu’un qui faisait le chemin de la croix dans l’église. Parce que cette dévotion est moins répandue qu’autrefois, elle étonne et suscite l’admiration. En faisant le chemin de croix, c’est plus qu’un condensé de la vie de Jésus qui est célébré, c’est la condition humaine en ce monde qui est méditée.

Appris que la fixation à quatorze stations date du 17e siècle. Jusqu’à ce moment, le nombre a varié, de même que les épisodes médités. Depuis quelques dizaines d’années, une quinzième station est souvent ajoutée: la résurrection (ou l’attente de la résurrection). La propagation de cette station englobe le mystère pascal dans sa totalité. À défaut d’avoir la 15e station sur le mur de l’église, on peut l’avoir dans notre prière.

Réjoui d’apprendre que la préparation des méditations du chemin de croix du Vendredi saint au Colisée de Rome a été confiée par le pape à des jeunes cette année. Cette tradition du chemin de croix à Rome existe depuis 1750; après un retour du chemin de croix au Vatican entre 1870 et 1965, c’est au Colisée que cette manifestation de foi, présidée par le pape, a désormais lieu.